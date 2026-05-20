Pescan en el río Sella el ‘campanu’ de Asturias, un mes después del inicio la temporada: es el más tardío de la historia

Dos hombres durante el comienzo de la campaña de pesca de salmón, en el río Eo, a 13 de abril de 2025, en San Tirso de Abres, Asturias (España). (Carlos Castro/Europa Press)

Un mes y un día ha tardado el campanu asturiano en tocar tierra, convirtiéndose en el más tardío de la historia con creces ―el récord anterior fue el de 2025, que se demoró durante cuatro días―. Desde el sábado 18 de abril, los pescadores se han afanado por encontrar el primer salmón de la temporada, que suele alcanzar precios altísimos en subasta.

Este año el encargado de capturar el ejemplar, que ha medido 82 centímetros y pesado 6,2 kilogramos, ha sido Iván Alonso Peñayos, vecino de Gamonéu de Cangas. El hecho se ha producido en el puente de Villanueva, en el río Sella, en torno a las 09.30 horas del martes 19 de mayo.

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El pasado 11 de mayo, se decidió suspender la tradicional puja del río Sella, una de las más destacadas de la comunidad. Los 2.500 euros que cada año el Ayuntamiento de Cangas de Onís aporta al pescador que se hace con el campanu del Sella serán en esta ocasión donados a la Asociación de Pescadores El Esmerillón, que lleva a cabo las repoblaciones con alevines.

El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González, el presidente de El Esmerillón, Antón Caldevilla, y el pescador Iván Alonso, junto al 'campanu'. (Ayuntamiento de Cangas de Onís/Europa Press)

Esto, sin embargo, no impedirá que el primer salmón de la temporada sea subastado. Tras la suspensión de la puja tradicional pública, el Grupo El Campanu ha organizado una subasta privada que tendrá lugar el jueves a las 19.00 horas en su restaurante Finca Villa María.

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El salmón sufre un grave declive en España

La tardanza en pescar el primer salmón de la temporada en Asturias —algo que se está repitiendo en Cantabria, donde comenzó el 1 de mayo— ha causado una gran preocupación en asociaciones ecologistas, científicos e incluso en algunos pescadores. Esta situación, sin embargo, no es nueva: ya desde hace un tiempo se advierte sobre el grave declive que sufre la especie del salmón atlántico (Salmo salar) en nuestro país.

En octubre de 2025, un equipo de investigadores y gestores de distintas comunidades autónomas elaboró una evaluación del estado de la especie, en la que participó la Sociedad Ibérica de Ictiología (SIBIC). El resultado fue “inequívoco”: la especie ha sufrido en diez años un declive del 82 %, por lo que se encuentra “al borde de la extinción”. Así, señalan que, según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en nuestro país el salmón atlántico se encuentra “en peligro crítico”, el nivel de amenaza más elevado antes de su extinción en estado salvaje.

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Imagen de archivo de un ejemplar de salmón atlántico. (Wikimedia Commons)

Ante esta situación, ya en algunas comunidades autónomas se ha vedado su pesca, como es el caso de este año en Galicia; también en Navarra y País Vasco en un intento por recuperar las poblaciones. En Cantabria y Asturias la temporada sigue adelante, pero puede que dentro de no mucho tiempo se siga el camino del resto de comunidades.

En marzo, la asociación por la conservación de la biodiversidad Saxífraga presentó ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) una solicitud formal para que se incluya la especie en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) en la categoría “en peligro de extinción”. Ante esto, el Gobierno ha solicitado al Comité Científico que asesora al Comité de Fauna y Flora que elabore un informe sobre el estado de conservación del salmón atlántico para saber si procede o no dicha catalogación, lo que supondría la prohibición de su pesca.

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Aquí hay un breve video de uno de los primeros salmones del Río Klamath en llegar a los afluentes por encima del antiguo Dique Iron Gate. La grabación fue realizada el viernes pasado por la geóloga del Departamento de Pesca Yurok, Kayah Ray, quien forma parte de un equipo que está realizando un estudio de los salmones en el tramo del río que ya no tiene presa.

En declaraciones a EFEVerde, Ángel Serdio, director general de Montes y Biodiversidad de Cantabria, ha señalado que, pese al arraigo cultural que supone la pesca del salmón en la zona, “la situación es la que es y lo ambiental debe pesar sobre lo cultural porque el salmón es un bien de todos”, por lo que “no vamos a tener otro remedio que vedar la pesca”.

Por su parte, el director general de Planificación Agraria de Asturias, Marcos Da Rocha, ha indicado que “la solución no es solo vedar”, puesto que deben analizarse otros factores que están contribuyendo al declive del salmón, como la depredación o el cambio climático. “No digo que no vaya a tener que producirse la veda, pero hay que contar con datos”. Una vez se cierre la temporada de este año, ambas comunidades revisarán la situación de la especie.

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