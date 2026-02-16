España

Antelm Pujol, doctor, puntúa suplementos como el colágeno o la vitamina D: “Es el mejor para la reducción de la ansiedad y para el control del estrés”

Algunos complementos alimenticios ayudan a mantener los niveles adecuados de minerales y vitaminas en el organismo

Suplementos alimenticios (Shutterstock)
Suplementos alimenticios (Shutterstock)

En las últimas décadas, los suplementos alimenticios han experimentado un crecimiento en popularidad, convirtiéndose en una parte habitual de la rutina diaria de millones de personas. Las vitaminas, minerales, proteínas en polvo, aminoácidos y extractos herbales se comercializan como aliados para mejorar la salud, aumentar la energía o potenciar el rendimiento físico y mental.

El auge de los complementos no es casual, pues responde a cambios profundos en el estilo de vida, la cultura y el acceso a la información. La vida moderna suele estar marcada por el estrés, la falta de tiempo y hábitos alimentarios irregulares. Así, muchas personas sienten que no logran cubrir sus necesidades nutricionales únicamente a través de la dieta, por lo que recurren a suplementos como una solución práctica.

El papel de las redes sociales y del marketing digital también ha sido determinante. Influencers del ámbito del fitness y la salud comparten rutinas y recomiendan productos, generando tendencias que se expanden rápidamente. Las marcas, por su parte, invierten en campañas que asocian sus suplementos con estilos de vida activos, éxito personal y transformación física.

Sin embargo, este crecimiento plantea desafíos. No todos los suplementos cuentan con suficiente respaldo científico, y su consumo indiscriminado puede implicar riesgos. Por ello, los expertos insisten en la importancia de informarse adecuadamente y consultar a profesionales de la salud antes de iniciar cualquier suplementación.

Para poner sobre la mesa la evidencia científica disponible, el doctor Antelm Pujol se ha decidido a puntuar diferentes suplementos con base en su verdadera eficacia en la salud de las personas. A través de una publicación difundida en sus redes sociales (@thefitmedstudent), el endocrinólogo valora complementos tan populares como el colágeno o la vitamina D.

Omega-3

El Omega-3 tiene una función antiinflamatoria y, “si bien es verdad lo podemos obtener con la alimentación, muchas veces es difícil por la calidad de los pescados ricos en omega-3″. El doctor Pujol explica que los pescados de piscifactoría no llevan el mismo omega-3 que un pescado en aguas salvajes y, por tanto, es un suplemento recomendable. La puntuación del doctor es nueve de diez.

Vitamina D

La vitamina D tiene una función esencial para nuestro cuerpo, aclara. No obstante, debemos comprobar en una analítica nuestros niveles, “igual necesitas suplementación, como muchas veces no lo necesitas”. Por ello, la puntuación es de diez.

Glutamina

La glutamina está muy de moda especialmente para la salud intestinal, asegura, “pero hay que destacar que la evidencia científica aún no la apoya al 100 %”. Su calificación es, para el endocrinólogo, de un siete.

Los suplementos están de moda y los de magnesio son de los más vendidos

Colágeno

El colágeno es el suplemento rey y disputa su trono con el magnesio. Aunque tiene un efecto positivo demostrado, el doctor Pujol explica que aún necesita “ver un estudio que compare colágeno con suplemento de proteína”. Hasta que llegue el momento, la puntuación cinco sobre diez.

Ashwaganda

La ashwaganda es el “mejor suplemento para la reducción de la ansiedad y también para el control del estrés”. Por tanto, en épocas estresantes o si necesitamos aumentar los niveles de testosterona, un diez.

