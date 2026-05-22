El chat de la empresa que hacía los informes de las hijas de Zapatero: el expresidente, el vínculo con Telefónica o los pasados socialistas y en el CNI

Julio Martínez, el expresidente Zapatero y Sergio Sánchez (Montaje Infobae)

Las 88 páginas del auto sobre Zapatero han salpicado a decenas de nombres, desde empresarios o testaferros con una supuesta implicación a personas que solo aparecen mencionadas en conversaciones internas. A partir de Análisis Relevante, la compañía que redactaba informes para Plus Ultra por la que habrían recibido mordidas, se llega a varias figuras salpicadas por el escrito del juez José Luis Calama.

Una de las páginas desvela un chat privado con cinco miembros que se habría usado, según el juez, para la “organización y comunicación interna de la sociedad Análisis Relevante SL”. Los integrantes del grupo, llamado ‘AR’ por las iniciales de la compañía, son el propio Zapatero, Julio Martínez (figura principal de la empresa), Sergio Sánchez (el encargado de redactar los informes que después maquetaban las hijas del expresidente), Javier de Paz, directivo de Telefónica, y su hija, Silvia de Paz. Estos dos últimos únicamente aparecen en el documento como parte de este grupo, pero no se les vincula a ninguna actividad concreta.

PUBLICIDAD

La sesión de control al Gobierno en el Congreso ha tenido un claro protagonista: el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras conocer este martes su imputación por parte de la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra. (Fuente: Congreso, Senado y Europa Press)

Pasados polémicos y vínculo con Telefónica

Sergio Sánchez es una figura clave en la trama, si bien no tiene por qué verse implicado en ningún delito. Según reconoció él en una comisión del Senado en el pasado mes de abril, era el autor de los informes que después maquetaba la agencia Whathefav, que pertenece a las hijas del expresidente del Gobierno. “Cobré por la redacción y preparación de dichos informes, incluida la supervisión de la maquetación y edición, un total de 18.000 euros brutos a lo largo de cinco años”, afirmó en aquella comisión, donde también apuntó que llegó a poseer el 25% de las acciones de Análisis Relevante y que desconocía que Plus Ultra era el cliente.

El año pasado acumulaba una trayectoria que le había llevado desde la comunicación del CNI hasta Telefónica o Indra. EN 2025, decidió volver a Telefónica, cuando ya no estaba relacionado con Análisis Relevante. Sánchez es el creador del grupo de mensajería que señala el juez. Tal y como detalle el escrito judicial, dos meses después del nacimiento de la compañía, en torno al mes de abril de 2020, el exmiembro del CNI incluyó a los otros cuatro miembros como figuras que impulsarían el proyecto.

PUBLICIDAD

Desde hace casi dos décadas, Javier de Paz es un peso pesado de Telefónica. Es director adjunto de la compañía y presidente de Movistar+. Hace un año, Sergio Sánchez volvió y, desde entonces, ha coincidido con De Paz, como ya lo hicieron en su primera etapa o en el nacimiento de ‘AR’. Fuentes citadas por El Mundo aseguran que De Paz, tras un primer interés, se arrepintió y decidió no formar parte del proyecto de informes. Coincide que el directivo tiene un largo pasado socialista. Tras años en las Juventudes, ascendió en el partido hasta llegar a formar parte de la Comisión Ejecutiva Federal entre 1984 y 1993. Estuvo en la formación durante años al mismo tiempo que Zapatero, con quien se le ha relacionado desde hace tiempo, considerándole una figura de confianza.

A primera hora de la mañana de este martes agentes de la UDEF y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional han registrado el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero después de que el juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama haya acordado investigar al expresidente en el 'caso Plus Ultra' por presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal.

Cómo llegaba el dinero de ‘AR’ al entorno de Zapatero

Análisis Relevante es señalada como el canal por el que el expresidente habría recibido cerca de medio millón de euros del rescate a la aerolínea Plus Ultra. Según la investigación judicial, la empresa administrada por Julio Martínez Martínez transfirió 490.780 euros directamente a José Luis Rodríguez Zapatero y otros 239.755 euros a la sociedad de sus hijas, Whathefav.

PUBLICIDAD

El juez Calama precisa que, una vez hechos, “los informes no son remitidos por la empresa que encarga el trabajo, sino que son distribuidos por la sociedad encargada de su maquetación, Whathefav SL”. Por ello, Sergio Sánchez asegura que se limitaba a la redacción y supervisión del producto y recibía su pago, sin entrar en qué pasaba después. “Eran inicialmente enviados por Sergio Sánchez a Laura Rodríguez (hija del expresidente) Fernando Castañeda, Víctor García (ambos empleados de la empresa), estos últimos con correo electrónico con dominio Whathefav”, explica el juez.

Así, los análisis del actual trabajador de Telefónica pasaban de sus manos a las de la empresa de las hermanas Rodríguez, que hacía la maquetación y los enviaba a Plus Ultra. Por este servicio recibían los más de 200.000 euros. De esta manera, las hijas hacían el ‘producto final’ y Zapatero participaba en la creación del informe. Zapatero defendió que cobró “a precio de mercado” por su papel en la elaboración de los documentos, pero esto choca directamente con lo declarado por el ex del CNI, que sostiene que los elaboraba él de forma individual. Calama investiga si estos pagos fueron justificados por informes de consultoría o si encubrieron comisiones ilegales.

PUBLICIDAD