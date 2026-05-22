Pedro Sánchez redobla su apuesta por Zapatero y contiene a los socios del Gobierno a la espera de un segundo auto con información sensible

El expresidente del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero (i) en una foto de archivo. (Ricardo Rubio - Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, seguirá manteniendo una defensa sin fisuras de José Luis Zapatero y fía su estrategia a que el juez de la Audiencia Nacional no se guarde un as en el sumario o encuentre información comprometida en los discos duros del expresidente, aunque se preparan para un segundo auto que llegará previsiblemente en estos próximos días.

La investigación sobre el origen del dinero que envuelve el rescate de 53 millones concedido a la aerolínea todavía tiene muchas pistas dispersas por unir. En el primer auto del juez José Luis Calama se recopilaron conversaciones telefónicas incorporadas por la UDEF y una compleja red societaria que tendría detrás al presidente del Gobierno. En total, 88 páginas de argumentos que, por su contundencia, ya han hecho que los socios bajen el dedo a Zapatero. Los mismos que un día antes cerraron filas para insinuar lawfare cuando se anunció su imputación.

PUBLICIDAD

A Sánchez le valió un primer auto para retirar su apoyo a Santos Cerdán o José Luis Ábalos en el caso Koldo. Ahora, el presidente se aferra a los agujeros en el sumario para lanzarse a decir que no hay agua en la piscina y que Zapatero es inocente. Desde el Gobierno mantienen que, después de analizar al dedillo el auto, “no hay pruebas documentales” que incriminen directamente al expresidente o al propio Ejecutivo: ni hay conversaciones de Zapatero —son sus socios los que hablan de él en tercera persona o en su nombre—, ni hay una conexión directa que demuestre tráfico de influencias.

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno. (PSOE)

Moncloa defiende que el punto de partida de toda esta investigación es si esta cuestión es legal o no. Y para que sea ilegal, el juez debería demostrar que Zapatero utilizó su posición de influencia para ejercer presión sobre el Gobierno a cambio de dinero. Y sobre este asunto, el Gobierno da por corroborada la legalidad de la operación tras sendas investigaciones del juzgado de Plaza de Castilla y los tribunales europeos, así como la auditoría del Tribunal de Cuentas.

PUBLICIDAD

Zapatero dará explicaciones en la Audiencia Nacional el 2 de junio

Las miradas están puestas en el 2 de junio, fecha en la que Zapatero declarará ante la Audiencia Nacional como investigado en la causa y donde se prevé que despeje dudas sobre algunos de los negocios de las consultoras y agencias con los que él ha trabajado. El expresidente ha prometido dar todas las explicaciones oportunas —incluso en los medios— como ya hizo un mes antes en el Senado. En su declaración en la Cámara Alta, Zapatero negó haber participado en el rescate de Plus Ultra, mantuvo que todas sus cuentas estaban al corriente y negó haber mantenido reuniones con el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, o con Sánchez para hablar sobre la operación antes de que esta se produjera. “Cero, nada de nada”, fueron sus palabras.

La sesión de control al Gobierno en el Congreso ha tenido un claro protagonista: el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras conocer este martes su imputación por parte de la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra. (Fuente: Congreso, Senado y Europa Press)

Sin embargo, en aquel interrogatorio no se conocían algunos de los detalles que ahora ha desvelado la investigación judicial, como su supuesta orden para crear una sociedad en Dubái (un país que es menos que un paraíso fiscal), o la reunión mantenida con Escrivá un mes antes del aplazamiento de la deuda de Plus Ultra, medida que permitió a la empresa optar al rescate. Dos puntos que dejan en una posición incómoda al Ejecutivo mientras Zapatero no los aclare.

PUBLICIDAD

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en una foto de archivo. (Eduardo Parra - Europa Press)

Entre medias, Moncloa se prepara para un segundo auto, que podría ofrecer información sensible tras el volcado íntegro de los discos duros de Zapatero. Fuentes de Moncloa evitan hacer predicciones apocalípticas y mantienen que la información disponible hace ver que “no hay nada” en este punto. “Ni peligra el Gobierno, ni peligra la legislatura”, mantienen fuentes del Ejecutivo.

El Partido Popular tratará de pescar en aguas revueltas, pero todavía no consigue hacer prosperar una moción de censura contra el Ejecutivo. En su lugar, prepara una ofensiva “total” en el Senado para pedir explicaciones sobre todos estos asuntos. Por el momento, ya ha pedido la citación en la Cámara Baja del exministro Escrivá, la secretaria de Zapatero Gertrudis Alcázar, el gestor Cristóbal Cano–ligado a Julio Martínez y a la empresa Análisis Relevante—, y Manuel Aarón Fajardo, señalado como interlocutor habitual en Venezuela.

PUBLICIDAD