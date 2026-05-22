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El inesperado destino del vestido de novia de la reina Letizia 22 años después: ubicado en un palacio y rodeado de los looks más icónicos de la reina Sofía

El 22 de mayo de 2004, millones de personas siguieron la llegada de la reina vestida de blanco a la catedral de La Almudena

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El vestido de Letizia Ortiz para su boda con el rey Felipe. (EFE/Alberto Estévez/Archivo.)
El vestido de Letizia Ortiz para su boda con el rey Felipe. (EFE/Alberto Estévez/Archivo.)

El vestido de novia de la reina Letizia sigue siendo una de las piezas más observadas y comentadas de la moda nupcial en la historia de la monarquía española. Veintidós años después de la boda que unió a Letizia Ortiz y al entonces príncipe Felipe, la prenda continúa generando interés no solo por su diseño y simbolismo, sino también por el lugar donde se encuentra preservada y expuesta ante el público.

El 22 de mayo de 2004, millones de personas siguieron la llegada de Letizia a la catedral de La Almudena bajo la lluvia en Madrid, en un Rolls-Royce, y presenciaron el momento en que se reveló el secreto mejor guardado de los meses previos: el vestido nupcial encargado a Manuel Pertegaz, decano de la alta costura española. Desde entonces, la atención sobre la prenda no ha disminuido, y el aniversario de la boda ha reavivado el debate sobre sus detalles y significado.

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Dos décadas después, el vestido no solo se recuerda como una obra maestra de la moda española, sino como un símbolo de continuidad dinástica y homenaje a la familia Borbón. Su historia, materiales y los secretos de su confección siguen atrayendo tanto a expertos como a curiosos.

El destino y la exhibición del vestido de Letizia

El vestido de novia que llevó Letizia Ortiz en su boda con el príncipe Felipe se conserva desde finales de 2005 en el Palacio Real de Aranjuez, uno de los edificios más monumentales ligados a la monarquía española y situado a unos 50 kilómetros al sur del centro de Madrid. Allí, la prenda se exhibe en la sala del Museo de la Vida en Palacio, protegida por una vitrina de cristal que permite observar cada detalle desde todos los ángulos.

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Quién es quién en la familia de la reina Letizia: de su madre Paloma Rocasolano a su sobrina Carla Vigo.

Esta exposición permanente permite apreciar el entramado de seda valenciana, los bordados en hilo de oro y plata, y los motivos de flor de lis, espigas, tréboles y madroños distribuidos en el escote, las mangas y la larga cola de cuatro metros y medio. El vestido se muestra junto a otras piezas históricas de la familia real, como los trajes de novia de las infantas Elena y Cristina, y el que llevó la reina Sofía en su enlace con Juan Carlos I o el abrigo cuando lo proclamaron rey.

El entorno museístico y la protección de la vitrina garantizan la conservación de los materiales y el acceso del público a una pieza que resume tradición, artesanía y memoria colectiva. La prenda se mantiene como testimonio tangible de la boda real y del trabajo de Pertegaz, y se ha integrado al patrimonio visitable de la monarquía.

Los secretos y el simbolismo del vestido tras 22 años

El vestido, confeccionado íntegramente en España, emplea seda de la casa Rafael Catalá y bordados realizados en Tarrasa. Destaca por su corte clásico, mangas largas, cuello chimenea ondulado y una sobriedad que responde al deseo de Letizia de lucir algo regio pero sencillo. El diseño incorpora símbolos dinásticos, como la flor de lis de los Borbón, y elementos personales, como espigas y madroños, que refuerzan su carácter histórico.

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Los detalles y la tradición del traje de novia de Letizia. (REUTERS/Susana Vera)

El proceso creativo estuvo marcado por la complicidad entre Letizia y Pertegaz. La reina dio plena libertad al modisto, quien priorizó un diseño atemporal y vivo, consciente de su destino como pieza histórica. Según Mujer Hoy, el vestido costó 6.000 euros, cifra muy inferior al precio habitual de la alta costura del diseñador, y fue percibido como un regalo simbólico. Con el paso del tiempo, algunos detalles han cobrado nuevos matices: el peso de la tela, acentuado por la lluvia el día de la boda, dificultó el movimiento de la novia; el velo, regalo del príncipe Felipe, fue bordado con técnicas artesanas del siglo XIX y refleja la unión entre tradición y modernidad.

La prenda cumple además con las tradiciones nupciales: Letizia llevó algo azul (un lazo oculto), algo nuevo (el propio vestido), algo viejo (un abanico del siglo XIX restaurado) y algo prestado (la diadema prusiana de la reina Sofía). El ramo, asesorado por Pertegaz, incluyó flores con significados ligados a la familia y a la historia de la futura reina.

Veintidós años después, el vestido de Letizia permanece como una referencia de elegancia, simbolismo y patrimonio, visible para visitantes y especialistas en el Palacio Real de Aranjuez. Su exhibición junto a otras prendas históricas refuerza su condición de pieza clave en la memoria visual de la monarquía española.

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