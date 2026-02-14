La noche más imponente de ‘El Desafío’: el fantástico número de Lola Lolita y su hermana y el triunfo de Eduardo Navarrete

Lola Lolita y su hermana, Sofía Surferss, en 'El Desafío' (Atresmedia)

La sexta gala de El Desafío volvió a confirmar que el nivel de exigencia crece semana tras semana. La noche de este viernes, 13 de febrero, el programa arrancó con una de las pruebas más tensas de la noche: un duelo en altura sobre segway que enfrentó a María José Campanario y Jéssica Goicoechea. Suspendidas a varios metros del suelo, ambas concursantes tuvieron que demostrar equilibrio y precisión en un reto que no admitía errores. La mujer de Jesulín de Ubrique rozó la victoria, pero un fallo en el último instante dejó vía libre a la influencer, que logró imponerse en un enfrentamiento marcado por la tensión y la concentración extrema.

Superado el primer gran momento de la noche, el plató cambió de registro para dar paso al espectáculo musical. Eduardo Navarrete asumió el reto de trasladar al escenario la esencia de Sweet Charity, en un número inspirado en el célebre musical. El diseñador sorprendió al público al enfundarse en unos llamativos tacones y desplegar una puesta en escena repleta de color, coreografía y teatralidad. La propuesta fue recibida como uno de los grandes momentos de la gala, combinando riesgo escénico y sentido del espectáculo en una actuación que desató los aplausos del público.

Eduardo Navarrete conquista al jurado de 'El Desafío' (Atresmedia)

El fuego fue el elemento protagonista en la prueba de Eva Soriano. La humorista se enfrentó a un desafío de alto impacto visual en el que terminó convertida en una auténtica antorcha humana, evocando escenas de cine de aventuras al más puro estilo de Indiana Jones. La tensión fue máxima durante la ejecución del reto, que culminó con una sorpresa inesperada: la aparición en el plató de Gotzon Mantuliz, ganador de la quinta edición del programa, que intervino caracterizado como bonzo en una intervención que añadió aún más espectacularidad al momento.

Lola Lolita y su hermana, Sofía Surferss, conquistan la jurado

La danza también tuvo su espacio en la sexta gala con el regreso de Lola Lolita, quien volvió al formato tras haber sido una de las concursantes más comentadas en su paso anterior por el programa. En esta ocasión, protagonizó una elaborada coreografía acompañada por su hermana, Sofía Surferss. Ambas firmaron un número muy dinámico que combinó sincronización, energía y una cuidada puesta en escena, evidenciando horas de ensayo y preparación.

La tensión regresó con la prueba de fuga extrema de Patricia Conde. La presentadora afrontó con serenidad un reto especialmente angustioso: escapar de una urna completamente llena de agua. La respiración contenida y la presión del tiempo marcaron una actuación en la que la concentración fue determinante. Finalmente, logró salir airosa, demostrando sangre fría y fortaleza mental ante una de las pruebas más asfixiantes del formato.

Patricia Conde en la prueba de fuga extrema de 'El Desafío' (Atresmedia)

Aunque reconoció que el baile no es su especialidad, Willy Bárcenas decidió asumir el riesgo con una coreografía sobre un balancín gigante. El cantante apostó por una propuesta exigente, tanto a nivel físico como técnico, y defendió el número junto al cuerpo de baile del programa. Más allá del resultado, el artista se mostró satisfecho con el trabajo realizado y con la evolución experimentada durante los ensayos.

Por su parte, Daniel Illescas se enfrentó al tiro con arco. Conocido por su destreza en la apnea, en el que ha batido el récord histórico del programa, el concursante demostró que la puntería tampoco se le resiste. Su reto consistía en acertar en la diana mientras ascendía por unas escaleras mecánicas, añadiendo un grado extra de dificultad al disparo. La precisión fue clave para superar con éxito una prueba que exigía coordinación y temple.

Uno de los momentos más emocionantes de la noche llegó con la apnea de José Yélamo. El presentador se sumergió en el tanque dispuesto a superar sus propios límites y logró resistir bajo el agua durante 3 minutos y 17 segundos. Un tiempo que superó las expectativas que había marcado en los ensayos y que le llevó a emocionarse visiblemente al finalizar la prueba. Su esfuerzo y capacidad de superación fueron reconocidos por el jurado y el público. “No puedo hablar mucho, la verdad. Estoy muy emocionado. Lo decía antes y sé que es un tópico, es una pelea con tu mente“, ha dicho entre lágrimas el participante.

La victoria de la gala recayó finalmente en Eduardo Navarrete, cuyo número musical fue el mejor valorado de la noche. El diseñador recibió la máxima puntuación —el diez— por parte del jurado compuesto por Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura. El diseñador de moda, que iba en el último puesto en el ranking general, ha donado los 11.500 euros del programa a las chicas de APRAMP. “Hacen una labor maravillosa en la que reinsertan a la sociedad a las chicas que han sufrido trata y las enseñan a coser”, ha confesado el concursante.