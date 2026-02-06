Daniel Illescas hace historia en ‘El Desafío’ al batir el récord en la prueba de apnea: la marca con la que ha superado a Rosa López

Daniel Illescas bate el récord en apnea de 'El Desafío' (Atresmedia)

Aunque es considerada una de las pruebas más complicadas de El Desafío, lo cierto es que Daniel Illescas no ha tenido apenas complicaciones en llevar a cabo esta prueba. El reto exige un control físico y mental extraordinario. Sumergido en una piscina y sin posibilidad de tomar aire, el creador de contenido logró mantenerse bajo el agua durante un tiempo nunca antes alcanzado en el programa.

La noche de este viernes, 6 de febrero, el empresario ha pasado a formar parte de la historia del programa al batir el récord en la prueba de apnea con 4:47 minutos. Con este tiempo, Illescas logró superar marcas anteriores, provocando un silencio absoluto en plató. La tensión fue máxima desde el primer segundo, con los jueces y el público pendientes de cada gesto del concursante.

Daniel Illescas en la prueba de apnea de 'El Desafío' (Atresmedia)

La anterior marca la había fijado Rosa López, quien participó en la tercera edición del formato de Antena 3 y consiguió alcanzar 4:40 minutos bajo el agua. El momento fue especialmente impactante porque Daniel Illescas no partía como uno de los favoritos en esta disciplina. Sin embargo, su preparación previa, su concentración y su resistencia acabaron marcando la diferencia. A medida que pasaban los segundos, el récord estaba cada vez más cerca y la expectación crecía. Cuando finalmente salió a la superficie, el estallido de aplausos confirmó lo que ya era evidente: acababa de hacer historia en El Desafío.

Willy Bárcenas y su lucha en la prueba de apnea

Este récord llega en un momento clave de la edición, reforzando la posición de Daniel Illescas como uno de los grandes nombres de la temporada. Semana tras semana, el concursante ha demostrado una evolución constante, afrontando retos físicos y mentales con una actitud competitiva, pero también con respeto hacia la dificultad de cada prueba. Su desempeño en la apnea no solo le ha otorgado una puntuación histórica, sino que ha elevado el listón del programa.

Daniel Illescas en la prueba de apnea 'El Desafío' (Atresmedia)

Centrándonos en los concursantes de esta edición, Willy Bárcenas ocupa el segundo mejor tiempo en la prueba de apnea con 4:01 minutos. El cantante e hijo de Luis Bárcenas tampoco lo tuvo nada fácil, tal y como él mismo dejó saber. “Me voy a acordar toda la vida de esto. Estoy muy contento y orgulloso. He superado de largo lo mejor que he hecho en los entrenamientos, donde había hecho 3:30 como máximo”, explicó el vocalista de Taburete.

Entonces, Juan del Val afirmó que el artista se posicionaba como “un serio candidato a ganar El Desafío”. Sin embargo, todo apunta a que Daniel Illescas no se lo pondrá nada fácil.

Ránking histórico de apnea en ‘El Desafío’

Daniel Illescas – 4:47 minutos – El Desafío 6

Rosa López - 4:40 minutos - El Desafío 3

Jorge Sanz - 4:37 minutos - El Desafío 1

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ - 4:30 minutos - El Desafío 5

Gemma Mengual - 4:24 minutos - El Desafío 1

Omar Montes - 4:23 minutos - El Desafío 2

Jorge Blanco - 4:13 minutos - El Desafío 3

Mariló Montero - 4:08 minutos - El Desafío 3

Pablo Puyol - 4:02 minutos - El Desafío 1

Feliciano López – 4:01 minutos – El Desafío 5

Willy Bárcenas – 4:01 minutos – El Desafío 6

Ránking de apnea en la sexta edición de ‘El Desafío’

Daniel Illescas - 4:47 minutos

Willy Bárcenas – 04:01 minutos

Patricia Conde – 03.43 minutos

María José Campanario – 03.00 minutos

Eduardo Navarrete – 01.32 minuto