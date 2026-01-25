Eduardo Navarrete y "el descubrimiento" de María José Campanario en 'El Desafío'

María José Campanario está sorprendiendo en 'El Desafío' porque no se le pone nada por delante, da lo mejor de sí misma en todas las pruebas y no se rinde cuando tiene alguna dificultad debido a la enfermedad que padece desde hace años, fibromialgia.

De eso ha hablado Eduardo Navarrete este fin de semana cuando le hemos preguntado por la opinión que tiene por la mujer de Jesulín de Ubrique tras coincidir en el programa con ella.

El diseñador revolucionaba la capital madrileña con un desfile del Carnaval de Torrevieja y allí desvelaba que María José le ha parecido "el descubrimiento total de 'El Desafío' porque a pesar de las calificaciones que nos dan no ha perdido las ganas" y ha estado "muy bien con ella".

Además, aseguraba que "tiene que tener mucha fortaleza para a pesar de su enfermedad estar en el programa y no perder las ganas, la ilusión y darlo todo como lo está dando".