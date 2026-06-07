Todo lo que no se vio del primer día de los reyes y León XIV: los regalos más personales de Letizia y el guiño de Leonor a las víctimas de la DANA

El papa León XIV es recibido por el rey Felipe VI y la reina Letizia de España, en el Palacio Real en Madrid, el 6 de junio del 2026. (AP foto/Alessandra Tarantino)

León XIV aterrizó este sábado en Madrid para dar comienzo a una visita histórica. El pontífice, que lleva poco más de un año al cargo, permanecerá en nuestro nuestro país hasta el próximo viernes 12 y su primera jornada en la capital ya ha dejado decenas de anécdotas. Detrás de las ceremonias oficiales, los saludos institucionales y los discursos protocolarios, la jornada dejó imágenes y gestos que ayudaron a mostrar una faceta más cercana tanto del estadounidense como de la familia real.

Desde el mismo momento en que el avión papal aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, las cámaras captaron algunos instantes cargados de simbolismo. Uno de los más comentados fue el saludo entre León XIV y los reyes. Cuando el Pontífice descendió por la escalerilla, la reina Letizia realizó señalada doble reverencia como muestra de respeto. También Felipe VI inclinó ligeramente la cabeza; sin embargo, lo más llamativo ocurrió a su llegada al Palacio Real.

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La reina Letizia deslumbra con su ‘privilegio blanco’ al dar la bienvenida al papa León XIV (Vatican News)

Allí les esperaban la princesa Leonor y la infanta Sofía, ambas vestidas con un solemne vestido negro y lucían el cabello suelto. En ese momento, las hermanas protagonizaron su primera recepción a un pontífice, ya que la primera vez que coincidieron con uno, en esa ocasión Benedicto XVI, eran demasiado pequeñas como para formalidades. Con gesto sereno, reberencia y una media sonrisa, acogieron al pontífice en palacio.

La princesa Leonor deja a un lado el mono militar con un impresionante vestido negro para conocer al papa León XIV en Madrid (Vatican News)

Un intercambio de regalos lleno de simbolismo

Tras la recepción oficial llegó uno de los momentos más tradicionales de cualquier encuentro diplomático: el intercambio de obsequios. Los reyes eligieron varios regalos destinados a representar distintos aspectos de la historia, la cultura y el patrimonio español. Entre ellos destacó una edición facsimilar dedicada a los escritos autógrafos de Isabel la Católica, publicada con motivo del aniversario de su proclamación como reina.

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También formó parte del lote una obra especializada sobre la representación cartográfica de América en publicaciones españolas entre los siglos XVI y XVIII, una pieza bibliográfica que pone en valor el legado histórico de la exploración y el conocimiento geográfico.

A ello se sumó una colección de monedas conmemorativas dedicadas a Antoni Gaudí. Las piezas, acuñadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, reproducen algunos de los monumentos más emblemáticos del arquitecto catalán, entre ellos la Sagrada Familia, el Park Güell y la Casa Milà.

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El rey Felipe de España, la reina Letizia y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reúnen con el papa León XIV durante su viaje apostólico en Madrid, España, el 6 de junio de 2026. (Vatican Media/Handout vía REUTERS).

Sin embargo, el detalle que más curiosidad despertó fue un conjunto de productos procedentes de Asturias. El guiño no pasó desapercibido, ya que la reina Letizia nació en el Principado y la princesa Leonor mantiene una estrecha vinculación institucional con la región como titular del histórico título de Princesa de Asturias.

León XIV tampoco llegó con las manos vacías. Como recuerdo de la visita entregó a los reyes una reproducción artística del denominado Cristo Sol, una de las representaciones paleocristianas más conocidas conservadas en la Necrópolis Vaticana.

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Tras la ceremonia de bienvenida en el exterior, los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han mantenido un encuentro a solas con el papa en la sala Gasparini del Palacio Real.

Además, el Pontífice obsequió a la familia real con una medalla diseñada específicamente para conmemorar este viaje apostólico. En ella aparecen elementos relacionados tanto con su pontificado como con las distintas etapas previstas durante su recorrido por España.

Los detalles más desapercibidos

Aunque las imágenes oficiales se centraron en la recepción institucional, hubo momentos que se desarrollaron lejos de las cámaras. Y es que después de los actos públicos, León XIV mantuvo un encuentro privado con Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en el Salón Gasparini del Palacio Real. Unos instantes que fueron reservados para una conversación mucho más relajada y personal entre ambas instituciones. Posteriormente asistieron juntos a una interpretación musical ofrecida por la escolanía en la capilla del palacio.

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El rey Felipe y la reina Letizia de España conversan con el papa León XIV, acompañados por sus hijas Leonor, princesa de Asturias, y la infanta Sofía, en el Palacio Real de Madrid, España, el 6 de junio de 2026. (Casa Real de España/Imagen cedida a través de REUTERS).

La princesa Leonor y la infanta Sofía volvieron a demostrar la estrecha relación que mantienen desde niñas. Durante los distintos desplazamientos intercambiaron comentarios, sonrisas y gestos de complicidad. De hecho, uno de los momentos más entrañables tuvo lugar al subir la monumental Escalera de Embajadores. Como han hecho en numerosas ocasiones desde pequeñas, ambas caminaron agarradas del brazo.

La heredera al trono también llamó la atención por una elección estilística cargada de significado. Leonor lució unos pendientes artesanales elaborados por una firma valenciana especialmente afectada por las consecuencias de la DANA.

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Otro momento curioso ocurrió durante el besamanos celebrado en el Palacio Real. Un error protocolario llevó a presentar a Margarita Robles como ministra de Hacienda en lugar de ministra de Defensa. Felipe VI reaccionó con una sonrisa contenida e intentó corregir discretamente la situación, aunque el equívoco ya había arrancado algunas risas entre los presentes.