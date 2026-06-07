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España se prepara para la vuelta del calor de verano: la Aemet espera que las temperaturas empiecen a subir en estas regiones

Los meteorólogos esperan máximas por encima de los 36 grados en la mitad sur de la península

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Vista de la playa de La Malagueta en la ciudad de Málaga, a 2 de junio de 2026. (EFE/ Jorge Zapata)
Vista de la playa de La Malagueta en la ciudad de Málaga, a 2 de junio de 2026. (EFE/ Jorge Zapata)

La tregua continúa. El calor abrasador que dejó máximas por encima de los 41 grados durante los últimos días de mayo y los primeros de junio se ha disipado. De hecho, el sábado los termómetros ni siquiera llegaron a los 35 grados. La temperatura más alta se registró en Sevilla y Montoro (Córdoba): 34,1 grados. El descenso térmico también ha ayudado a conciliar el sueño. En las últimas jornadas no se han dado noches tropicales -aquellas en las que el mercurio no baja de los 20 grados-. Y por lo pronto, seguirá así.

Este domingo, la situación seguirá estable, con cielos poco nubosos, ausencia de lluvias y de temperaturas más altas, con una subida notable de las temperaturas en el Cantábrico, conforme detalla en un comunicado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. Durante esta jornada, se superarán los 32 grados en el valle del Ebro y los 34 grados en buena parte del centro y de la mitad sur. En Madrid, donde se celebra la multitudinaria misa del papa León XIV, se rondará también los 34 grados, mientras que Córdoba y Sevilla se alcanzarán 36 grados.

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La próxima semana comenzará con una tónica similar: “Tiempo estable y pocas lluvias entre el lunes y el miércoles en la mayor parte de España, aunque con cielos nubosos y precipitaciones débiles en el Cantábrico”. También habrá posibilidad de algún chubasco acompañado de tormenta, dispersas estas tormentas, en zonas de montaña, sobre todo en los Pirineos y en el sistema Ibérico.

En cuanto a los termómetros, las temperaturas experimentarán altibajos. El lunes bajarán notablemente en el Cantábrico y subirán en el Mediterráneo. El martes y miércoles, predominarán los descensos en el norte y este del territorio, si bien todavía hay incertidumbre al respecto. Aun con todo, las temperaturas serán altas en la zona centro y mitad sur, con calor, mientras que en las comunidades cantábricas serán incluso algo bajas para la época, especialmente el martes, cuando apenas superarán por allí los 20 grados.

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En el centro y en el sur, estos tres primeros días de la semana se superarán los 32 a 34 grados y los 36 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. En el Mediterráneo, Barcelona, por ejemplo, estos primeros días de la semana rondará los 25 a 27 grados de máxima y las mínimas estarán en torno a unos 20 grados. Y es probable, aunque también hay incertidumbre, habrá que confirmarlo, que en la segunda mitad de la semana predominen las subidas de temperatura.

Regiones con olas de calor extremo inexplicable proliferan en el mundo.

Qué tiempo hará durante la visita del papa

Madrid experimentará un ascenso de temperaturas coincidiendo con la llegada del Papa. Este domingo, se prevén cielos poco nubosos, vientos flojos y ausencia de lluvias. El lunes se espera un calor más intenso, con mínimas de 20 o 21 grados y máximas cercanas a los 33 o 34 grados en el centro de la ciudad.

En Barcelona, para los días 9 y 10 de junio, predominarán los cielos poco nubosos, acompañados de brisas y una sensación de bochorno por la humedad, sin previsión de precipitaciones. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 20 grados en el centro y las máximas llegarán a valores entre 25 y 27 grados.

Respecto a Canarias, las previsiones para el 11 y 12 de junio presentan mayor incertidumbre debido a la distancia temporal. Es probable que se mantenga el régimen de vientos alisios característico de la época, con rachas intensas en zonas expuestas. En el norte de las islas más montañosas se esperan cielos nubosos y posibles lloviznas en medianías, mientras el sur permanecerá más despejado. Las temperaturas en zonas costeras de Tenerife y Gran Canaria oscilarán entre 18 y 20 grados de mínima y 23 a 25 de máxima; en medianías de Tenerife, las mínimas estarán entre 13 y 15 grados y las máximas entre 18 y 20 grados.

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