La reina Letizia mantiene el ‘privilegio de blanco’ en su segundo encuentro con León XIV: un espectacular vestido dos piezas con falda midi

El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía durante la firma del papa León XIV (no en la image) en el libro de honor antes de la misa del Corpus Christi en Cibeles este domingo, en Madrid. (EFE/ Chema Moya).

León XIV ha dado comienzo este domingo a su segundo día de recorrido católico en España. Tras un largo camino en el que ha saludado a los ciudadanos en el papamóvil a lo largo del Paseo de Recoletos, ha sido recibido por la familia real en las puertas del Palacio de Cibeles. Una estampa, cuyos estilismos elegidos han dado mucho que hablar.

La reina Letizia ha vuelto a optar por lucir el ‘privilegio de blanco’ con un vestido que emula un dos piezas con chaleco entallado y mangas abullonadas, junto con una falda midi a medida de los tobillos. Lo ha acompañado de unos tacones sencillos de color blanco y el pelo sueldo hacia un lado.

PUBLICIDAD

El papa León XIV recorre las calles del centro de la capital en el papa móvil mientras se dirige a la plaza Cibeles para oficiar la misa del Corpus Christi, este domingo, en Madrid. (EFE/ Fernando Villar).

Su primer encuentro con León XIV

La reina Letizia volvió a convertir la moda en una herramienta de comunicación institucional durante la recepción oficial al papa León XIV en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Para una de las citas más relevantes del calendario diplomático del año, la monarca recurrió al denominado “privilegio de blanco”, una prerrogativa reservada a un reducido grupo de reinas y consortes católicas que les permite vestir de ese color ante el Pontífice.

Doña Letizia eligió un elegante vestido blanco firmado por The 2nd Skin Co., una pieza confeccionada en delicado encaje con motivos florales que destacaba por su sofisticación y sobriedad. El diseño incorporaba un cinturón de hebilla ancha que marcaba la cintura y aportaba estructura a la silueta. Lejos de estrenar una nueva creación, la reina volvió a apostar por una de sus señas de identidad: reutilizar prendas de su armario. De hecho, el vestido ya había sido lucido durante la visita de Estado a Egipto realizada en septiembre de 2025.

PUBLICIDAD

El papa León XIV, el rey Felipe de España, la reina Letizia y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Salón del Trono del Palacio Real, durante el viaje apostólico del pontífice, en Madrid, España, el 6 de junio de 2026. REUTERS/Yara Nardi

Uno de los detalles más comentados del estilismo fue la ausencia de mantilla, un complemento tradicionalmente asociado a las audiencias y encuentros con los pontífices. En esta ocasión, Letizia decidió prescindir tanto de la mantilla como de la peineta, optando por una imagen más contemporánea y sencilla. Como único adorno para el cabello escogió una discreta diadema que completaba el conjunto sin restarle protagonismo al vestido.

El blanco elegido por la Reina no fue una decisión casual. Además de responder al protocolo vaticano que ampara a las soberanas católicas, el color transmitía un mensaje de respeto institucional y cercanía hacia el nuevo Papa. Actualmente, solo unas pocas mujeres en Europa disfrutan de este privilegio, entre ellas la reina Sofía, las reinas Matilde y Paola de Bélgica, María Teresa y Estefanía de Luxemburgo, y Charlene de Mónaco.

PUBLICIDAD

El papa León XIV, el rey Felipe de España, la reina Letizia y sus hijas Leonor, princesa de Asturias, e infanta Sofía, junto con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Salón del Trono del Palacio Real, durante su viaje apostólico, en Madrid, España, el 6 de junio de 2026. REUTERS/Yara Nardi

Más allá de la moda, otro de los momentos que acaparó la atención fue el saludo al pontífice. Cuando León XIV descendió del avión, Letizia realizó una pronunciada reverencia, un gesto cargado de simbolismo que reflejó la importancia de la visita. La imagen, junto a la inclinación de cabeza de Felipe VI, se convirtió en una de las fotografías más comentadas de la jornada.

Durante el acto, además, la Reina volvió a mostrar su faceta más cercana. Mientras el papa saludaba a las autoridades y a un grupo de niños invitados especialmente para la ocasión, Letizia dedicó tiempo a conversar con los menores, intercambiar sonrisas y protagonizar varios gestos de cariño que no pasaron desapercibidos.

PUBLICIDAD