España

La reina Letizia mantiene el ‘privilegio de blanco’ en su segundo encuentro con León XIV: un espectacular vestido dos piezas con falda midi

La mujer de Felipe VI ha mantenido el privilegio otorgado a la reinas católicas en el segundo día del pontífice en Madrid

Guardar
Google icon
El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía durante la firma del papa León XIV (no en la image) en el libro de honor antes de la misa del Corpus Christi en Cibeles este domingo, en Madrid. (EFE/ Chema Moya).
El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía durante la firma del papa León XIV (no en la image) en el libro de honor antes de la misa del Corpus Christi en Cibeles este domingo, en Madrid. (EFE/ Chema Moya).

León XIV ha dado comienzo este domingo a su segundo día de recorrido católico en España. Tras un largo camino en el que ha saludado a los ciudadanos en el papamóvil a lo largo del Paseo de Recoletos, ha sido recibido por la familia real en las puertas del Palacio de Cibeles. Una estampa, cuyos estilismos elegidos han dado mucho que hablar.

La reina Letizia ha vuelto a optar por lucir el ‘privilegio de blanco’ con un vestido que emula un dos piezas con chaleco entallado y mangas abullonadas, junto con una falda midi a medida de los tobillos. Lo ha acompañado de unos tacones sencillos de color blanco y el pelo sueldo hacia un lado.

PUBLICIDAD

El papa León XIV recorre las calles del centro de la capital en el papa móvil mientras se dirige a la plaza Cibeles para oficiar la misa del Corpus Christi, este domingo, en Madrid. (EFE/ Fernando Villar).
El papa León XIV recorre las calles del centro de la capital en el papa móvil mientras se dirige a la plaza Cibeles para oficiar la misa del Corpus Christi, este domingo, en Madrid. (EFE/ Fernando Villar).

Su primer encuentro con León XIV

La reina Letizia volvió a convertir la moda en una herramienta de comunicación institucional durante la recepción oficial al papa León XIV en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Para una de las citas más relevantes del calendario diplomático del año, la monarca recurrió al denominado “privilegio de blanco”, una prerrogativa reservada a un reducido grupo de reinas y consortes católicas que les permite vestir de ese color ante el Pontífice.

Doña Letizia eligió un elegante vestido blanco firmado por The 2nd Skin Co., una pieza confeccionada en delicado encaje con motivos florales que destacaba por su sofisticación y sobriedad. El diseño incorporaba un cinturón de hebilla ancha que marcaba la cintura y aportaba estructura a la silueta. Lejos de estrenar una nueva creación, la reina volvió a apostar por una de sus señas de identidad: reutilizar prendas de su armario. De hecho, el vestido ya había sido lucido durante la visita de Estado a Egipto realizada en septiembre de 2025.

PUBLICIDAD

El papa León XIV, el rey Felipe de España, la reina Letizia y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Salón del Trono del Palacio Real, durante el viaje apostólico del pontífice, en Madrid, España, el 6 de junio de 2026. REUTERS/Yara Nardi
El papa León XIV, el rey Felipe de España, la reina Letizia y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Salón del Trono del Palacio Real, durante el viaje apostólico del pontífice, en Madrid, España, el 6 de junio de 2026. REUTERS/Yara Nardi

Uno de los detalles más comentados del estilismo fue la ausencia de mantilla, un complemento tradicionalmente asociado a las audiencias y encuentros con los pontífices. En esta ocasión, Letizia decidió prescindir tanto de la mantilla como de la peineta, optando por una imagen más contemporánea y sencilla. Como único adorno para el cabello escogió una discreta diadema que completaba el conjunto sin restarle protagonismo al vestido.

El blanco elegido por la Reina no fue una decisión casual. Además de responder al protocolo vaticano que ampara a las soberanas católicas, el color transmitía un mensaje de respeto institucional y cercanía hacia el nuevo Papa. Actualmente, solo unas pocas mujeres en Europa disfrutan de este privilegio, entre ellas la reina Sofía, las reinas Matilde y Paola de Bélgica, María Teresa y Estefanía de Luxemburgo, y Charlene de Mónaco.

El papa León XIV, el rey Felipe de España, la reina Letizia y sus hijas Leonor, princesa de Asturias, e infanta Sofía, junto con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Salón del Trono del Palacio Real, durante su viaje apostólico, en Madrid, España, el 6 de junio de 2026. REUTERS/Yara Nardi
El papa León XIV, el rey Felipe de España, la reina Letizia y sus hijas Leonor, princesa de Asturias, e infanta Sofía, junto con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Salón del Trono del Palacio Real, durante su viaje apostólico, en Madrid, España, el 6 de junio de 2026. REUTERS/Yara Nardi

Más allá de la moda, otro de los momentos que acaparó la atención fue el saludo al pontífice. Cuando León XIV descendió del avión, Letizia realizó una pronunciada reverencia, un gesto cargado de simbolismo que reflejó la importancia de la visita. La imagen, junto a la inclinación de cabeza de Felipe VI, se convirtió en una de las fotografías más comentadas de la jornada.

Durante el acto, además, la Reina volvió a mostrar su faceta más cercana. Mientras el papa saludaba a las autoridades y a un grupo de niños invitados especialmente para la ocasión, Letizia dedicó tiempo a conversar con los menores, intercambiar sonrisas y protagonizar varios gestos de cariño que no pasaron desapercibidos.

Temas Relacionados

Visita España papa León XIVReina LetiziaPapa León XIVCasa Real EspañaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

Visita del papa León XIV en Madrid, en directo: el papa celebra la misa en Cibeles ante cerca de un millón de personas y con la presencia de la familia real

Este domingo arranca con una misa en la Plaza de Cibeles y culminará en el Movistar Arena con un encuentro con representantes de la cultura, el arte y la economía

Visita del papa León XIV en Madrid, en directo: el papa celebra la misa en Cibeles ante cerca de un millón de personas y con la presencia de la familia real

“Lo alcé como si fuese el Rey León”: el papa León XIV continúa la tradición de bendecir a decenas de bebés en su visita a Madrid

Dos miembros del dispositivo de seguridad del papa fueron los encargados de identificar y acercar a los niños al vehículo del Santo Padre durante su recorrido por las calles de la ciudad

“Lo alcé como si fuese el Rey León”: el papa León XIV continúa la tradición de bendecir a decenas de bebés en su visita a Madrid

La princesa Leonor opta por un look moderno y juvenil para recibir al papa León XIV en Cibeles: cuello de barco y maquillaje recargado

La hija de Felipe VI ha lucido un estilismo más desenfadado que en su primer encuentro con el pontífice

La princesa Leonor opta por un look moderno y juvenil para recibir al papa León XIV en Cibeles: cuello de barco y maquillaje recargado

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cortes de tráfico este domingo 7 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: el día con más restricciones en carreteras, autobús y estaciones de metro cerradas

Cortes de tráfico este domingo 7 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: el día con más restricciones en carreteras, autobús y estaciones de metro cerradas

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El papa León XIV se marca el ‘six seven’ en el papamóvil en sus primeras horas en Madrid

Las imágenes de la llegada del papa León XIV a Madrid: del recibimiento de los reyes o Pedro Sánchez a la ceremonia del Palacio Real y el papamóvil

Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años han recibido al papa León XIV en el aeropuerto de Barajas y protagonizan el momento más emotivo de la llegada

ECONOMÍA

Arrancan los Presupuestos de 2027 con el objetivo de blindar el Estado de Bienestar, pero con un alto riesgo de encallar en el Congreso

Arrancan los Presupuestos de 2027 con el objetivo de blindar el Estado de Bienestar, pero con un alto riesgo de encallar en el Congreso

Las familias hacen malabares entre campamentos, escasos días libres y “depender de una red familiar que no siempre existe” para poder conciliar en verano

Así cotizan y cobran la pensión los sacerdotes, monjas y otros religiosos en España: del RETA al Régimen General de la Seguridad Social

El truco inesperado que recomiendan los expertos para reducir el consumo energético: enciende el aire acondicionado y el ventilador a la vez

Cuánto vale el papamóvil: el vehículo blindado de más de 400.000 euros con el que León XIV recorrerá España

DEPORTES

El día que falsificaron los votos de socios del Real Madrid para ganar las elecciones: “Te pedían el DNI y desaparecían”

El día que falsificaron los votos de socios del Real Madrid para ganar las elecciones: “Te pedían el DNI y desaparecían”

Cómo los audios de Florentino sentenciaron sus apoyos: las “estafas” y “zoquetes” se unen a la candidatura de Riquelme

La lucha de egos entre los dos gigantes del fútbol: por qué Real Madrid y FC Barcelona siempre se quedan con tu mejor jugador

La imagen de un futbolista vale millones: las claves legales detrás de los “anuncios fantasmas” de Haaland y Atlético de Madrid

El papa León XIV confiesa que es del Real Madrid y Florentino Pérez le da la bienvenida: “Es un orgullo”