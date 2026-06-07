La Plaza de Cibeles es el escenario de la misa del papa León XIV en Madrid: las curiosidades y el origen de uno de los espacios más emblemáticos de la capital

Glorieta de Cibeles en Madrid (Adobe Stock).

La Plaza de Cibeles es el escenario principal de uno de los eventos más destacados de la visita del papa León XIV a Madrid. Este 7 de junio, el espacio icónico de la capital acogerá la Santa Misa y la procesión del Corpus Christi, acto central de la jornada y cita multitudinaria que reunirá a fieles y visitantes en pleno corazón de la ciudad. La elección de este lugar no es casual: Cibeles encarna el pulso cívico y festivo de Madrid.

La presencia del pontífice y la magnitud del evento ponen en primer plano la importancia simbólica y urbana de la plaza. Durante la celebración, la fuente y los edificios que la rodean formarán el telón de fondo de una ceremonia con repercusión internacional, situando a Madrid como punto de encuentro entre tradición religiosa y vida contemporánea. Para muchos, será la primera oportunidad de admirar en vivo este escenario que suele asociarse a celebraciones deportivas y momentos históricos.

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Más allá de la actualidad, la Plaza de Cibeles guarda una historia rica en anécdotas y curiosidades. Su ubicación estratégica, en el cruce del Paseo del Prado y la Calle Alcalá, la convierte en un punto de referencia obligado para quienes recorren la capital. Con el paso del tiempo, ha pasado de ser una fuente pública a símbolo de identidad madrileña y epicentro de festejos multitudinarios.

La Fuente de Cibeles: símbolo y epicentro de celebraciones

En el centro de la plaza se alza la Fuente de Cibeles, diseñada en 1782 por Ventura Rodríguez. La escultura representa a la diosa Cibeles sobre un carro tirado por leones, inspirada en la mitología clásica. Originalmente, la fuente abastecía de agua a los habitantes de Madrid, pero desde 1895 ocupa el centro de la plaza como elemento decorativo y punto de encuentro social.

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Los reyes Felipe y Letizia, acompañados por la princesa Leonor, la infanta Sofía y autoridades del Estado, reciben al papa León XIV a su llegada al Palacio Real.

Cibeles se ha convertido en el sitio de referencia para las celebraciones del Real Madrid. Cada victoria importante del club tiene su consagración en este lugar, donde jugadores y aficionados se reúnen para festejar títulos y hazañas deportivas. Además, la fuente es elegida para celebrar triunfos de la Selección Española de fútbol y baloncesto, consolidando su papel como escenario de júbilo colectivo.

La diosa que da nombre a la plaza mira hacia el Paseo del Prado, en una ubicación que marca el inicio simbólico de la “milla del arte” madrileña. A su alrededor, la vida urbana late al ritmo de los eventos que ahí se celebran: desfiles, manifestaciones y actos oficiales encuentran en Cibeles un espacio abierto y reconocido por todos.

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Curiosidades y orígenes de la Plaza de Cibeles

La plaza está flanqueada por cuatro edificios de gran valor arquitectónico e histórico. El Palacio de Cibeles, antigua sede de Correos, fue inaugurado en 1919 y actualmente alberga el Ayuntamiento de Madrid. Desde su mirador se obtiene una de las mejores vistas panorámicas del centro de la ciudad. El edificio destaca por su monumentalidad y su adaptación a nuevos usos institucionales.

La Plaza de Cibeles con los preparativos de la visita del papa. (REUTERS/Kacper Pempel)

El Palacio de Buenavista, construido en 1777 como residencia de los duques de Alba, es hoy la sede del Cuartel General del Ejército. Su entorno arbolado y su pasado aristocrático añaden un aire de distinción a la plaza. El Banco de España, con su fachada austera y su interior decorado por artistas como Goya y Mengs, refleja el poder económico y cultural de la capital desde su inauguración en 1891.

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El Palacio de Linares, erigido en 1900, fue restaurado para albergar la Casa de América, institución dedicada a estrechar lazos entre España y los países latinoamericanos. Esta diversidad de usos y estilos arquitectónicos convierte a Cibeles en un cruce de caminos donde confluyen historia, arte y vida pública.

Hoy, la Plaza de Cibeles se revela no solo como un espacio de tránsito o celebración, sino como uno de los grandes símbolos urbanos de Madrid, capaz de reunir en un solo lugar la solemnidad de un acto papal y la energía de las celebraciones populares.

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