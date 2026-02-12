Eva Soriano sobre sus compañeros de 'El Desafío': "Quedamos de vez en cuando, hay muy buena piña"

Mientras conversaba sobre la dinámica que persiste entre los concursantes tras la finalización de “El Desafío”, Eva Soriano mencionó que mantienen contacto frecuente a través de un grupo de mensajería, donde comparten anécdotas y videos, fortaleciendo así los lazos formados durante el programa. De acuerdo con información recogida por el medio, la humorista destacó la ausencia de conflictos en el equipo, describiendo una convivencia armoniosa entre los participantes y confirmando que ninguno ha abandonado el grupo. Este ambiente positivo, según sus palabras, sigue siendo una de las experiencias más valiosas tras su paso por el concurso.

Tal como publicó el medio, Eva Soriano se encuentra en una etapa profesional en la que ha celebrado el éxito de su participación en “El Desafío”. La artista, quien también ejerce como presentadora, asistió recientemente al estreno de “Cumbres Borrascosas”, una producción inspirada en la novela clásica de Emily Brontë, aprovechando así uno de los pocos espacios libres dentro de su ajustada agenda.

Durante su intervención, Soriano dedicó palabras de reconocimiento a María José Campanario, señalando que su desempeño en el programa la dejó gratamente sorprendida. Según detalló el medio, la humorista mencionó que Campanario no solo demostró determinación al afrontar los retos del concurso, sino que además superó expectativas por su entrega. “Para mí María José es una doble campeona, porque hay un punto en el que presentarse a un programa así y luego lucharlo como lo ha luchado...”, expresó Soriano. La presentadora incluso llegó a preguntarle quién la había sorprendido más en el ámbito físico, y afirmó sin titubeos que fue María José.

Respecto a la relación entre los concursantes, Soriano añadió, según relató el medio, que más allá de las diferencias personales o de origen, la convivencia ha sido notablemente fluida. Insistió en que, aunque sus historias sean variadas, el respeto y el compañerismo predominan. La existencia del grupo de mensajería ha servido para mantener el contacto y fortalecer la afinidad del grupo, donde periódicamente se envían mensajes y se organizan encuentros presenciales. “Quedamos de vez en cuando, hay muy buena piña”, resumió la humorista al referirse a la sintonía existente entre los exconcursantes.

“El Desafío” ha significado para Soriano no solo un logro profesional, sino también la oportunidad de compartir y descubrir afinidades con figuras de diferentes ámbitos. El medio informó que la comediante subrayó el valor de detenerse para disfrutar del recorrido profesional y personal, resaltando que vive un momento “muy dulce”. Soriano puntualizó la importancia de apreciar cada etapa sin apresurarse, instando a vivir sin estrés y aprovechar lo bueno de cada fase.

En sus declaraciones, la presentadora recalcó la necesidad de no dejarse llevar por la presión del calendario laboral ni por la velocidad que impone la vida cotidiana. Según lo consignó el medio, Soriano sostuvo que resulta fundamental aprender a disfrutar de los logros y experiencias presentes, apreciando tanto a nivel personal como profesional los cambios que llegan con cada nuevo desafío.

La experiencia de “El Desafío” ha permitido a Soriano ampliar su círculo de amistades y experimentar el trabajo colaborativo en un ambiente distendido y libre de tensiones, según relató el medio. El grupo conformado por los concursantes se ha mantenido unido, evidenciando el impacto positivo que el programa tuvo más allá de su emisión en pantalla. A través de sus palabras, Soriano reivindicó el carácter humano del formato y la importancia que otorga a los vínculos generados entre los participantes.

El medio detalló que la figura de María José Campanario sobresalió especialmente para Soriano, quien no dudó en reconocer su esfuerzo ante las adversidades que implica una competencia televisiva de características tan demandantes. Las expresiones de admiración hacia Campanario reflejan la estima que ha cultivado entre sus compañeros de formato.

Según informó el medio, Soriano resumió el tono general que define su momento vital. Hizo hincapié en la importancia de disfrutar tanto de la vida diaria como de los logros, evitando caer en el estrés. Para la humorista, formar parte de una experiencia televisiva conjunta derivó en relaciones duraderas y un ambiente constructivo, sostenido también fuera de cámaras.

A raíz de las palabras de Soriano, el medio concluyó que la experiencia en “El Desafío” supuso para ella un punto de inflexión en el modo de afrontar su carrera y su vida personal, con una actitud orientada al disfrute, al apoyo mutuo entre colegas, y al reconocimiento de quienes demuestran compromiso y perseverancia en contextos profesionales compartidos.