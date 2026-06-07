Aguántate el acné, adolescente: el excesivo cuidado de la piel antes de la edad adulta es contraproducente

Un adolescente se mira fijamente en el espejo mientras intenta reventar un granito en la frente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La piel de los adolescentes es más sensible a los ingredientes activos que la de los adultos y no necesita rutinas complejas, pero las tendencias en redes sociales empujan a niños y jóvenes a usar cosméticos diseñados para adultos, con consecuencias que pueden ir desde la sequedad hasta reacciones alérgicas dolorosas. Así lo advierte la doctora Anikó Kovács, dermatóloga del Departamento de Dermatología, Venereología y Dermatooncología de la Universidad Semmelweis de Hungría, en declaraciones recogidas por Europa Press.

En los últimos años, los hábitos cosméticos de este grupo de edad han cambiado de forma drástica, con un uso cada vez más temprano de maquillaje, preparados con activos y productos que no están pensados para una piel en desarrollo. “Es importante distinguir entre los casos en que un joven realmente tiene un problema de piel y cuando está tratando una piel completamente sana”, señaló Kovács. La piel joven aún no está madura, lo que la hace especialmente vulnerable a ingredientes que una piel adulta tolera sin dificultad.

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Para los niños de entre 10 y 11 años sin problemas cutáneos, la especialista recomienda una rutina mínima: limpieza con agua micelar sin perfume y protector solar adaptado al tipo de piel. La hidratación excesiva a esa edad puede derivar en molestias concretas, como inflamación en la zona de la boca.

Uno de los errores más extendidos es aplicar productos antiacné con efecto secante sobre pieles sanas o ligeramente grasas. Esa práctica puede desencadenar dermatitis de contacto, con síntomas como enrojecimiento, picazón e incluso dolor. La dermatóloga advierte que los remedios caseros difundidos en redes sociales y la combinación simultánea de múltiples ingredientes activos fuertes pueden agravar los síntomas en lugar de resolverlos.

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El problema del acné

El acné es el problema cutáneo más frecuente en la adolescencia. Aparece principalmente en la cara y, en los casos más graves, en la espalda y el pecho, zonas con alta densidad de glándulas sebáceas. El abordaje recomendado incluye limpieza facial una o dos veces al día con un producto específico para piel grasa, aplicación nocturna de cremas antiacné con activos y protección solar por la mañana. La constancia en esa rutina, sencilla pero bien elegida, marca la diferencia frente a la acumulación indiscriminada de productos.

El maquillaje, extendido también entre adolescentes, exige una retirada completa a diario. Kovács aconseja evitar, en la medida de lo posible, los productos con cobertura excesiva o con alto contenido graso. Si tras el uso de cosméticos la piel se enrojece o inflama, la primera medida es lavar la zona para retirar el producto. En casos leves, las cremas con pantenol pueden aliviar la irritación, aunque si los síntomas persisten, la consulta médica resulta necesaria.

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Los cosméticos comercializados en la Unión Europea (UE) pasan por controles rigurosos, lo que los sitúa como una opción más segura frente a productos de origen desconocido. Aun así, según detalló Europa Press, la dermatóloga de la Universidad Semmelweis recomienda consultar con un especialista o farmacéutico antes de incorporar cualquier producto a la rutina diaria, especialmente cuando se trata de pieles jóvenes.

*Con información de Europa Press