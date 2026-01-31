España

‘El Desafío’ vive su noche más tensa con el encontronazo de María José Campanario y Pilar Rubio: “Estoy empezando a mosquearme”

La pareja de Jesulín de Ubrique no ha estado contenta con las puntuaciones que ha recibido por los miembros del jurado tras haber realizado la prueba ‘Ballesta Letal’

María José Campanario se enfanda
María José Campanario se enfanda con las puntuaciones recibidas en 'El Desafío' (Atresmedia)

La cuarta gala de El Desafío volvió a convertirse en una de las más comentadas de la temporada gracias a una noche cargada de tensión, grandes retos y momentos inesperados entre concursantes y jurado. El programa, emitido la noche de este viernes, 30 de enero, dejó actuaciones muy destacadas por parte de la mayoría de los participantes, aunque no todos corrieron la misma suerte. Mientras Willy Bárcenas no logró superar su prueba, el resto de concursantes consiguió sacar adelante desafíos de alta exigencia física y mental, elevando el nivel general de la competición.

Antes de que se dieran a conocer las puntuaciones, Pilar Rubio, miembro del jurado, tomó la palabra para advertir de antemano que las valoraciones no iban a ser del agrado de todos. Consciente de la dificultad de tener que puntuar actuaciones tan dispares, la presentadora quiso preparar el terreno y lanzar un mensaje de ánimo a los concursantes ante posibles decepciones. “Es muy complicado, pero mañana será otro día”, afirmó, anticipando que no todos quedarían satisfechos con las notas otorgadas por el jurado.

Juan del Val, Pilar Rubio
Juan del Val, Pilar Rubio y Santiago Segura, miembros del jurado de 'El Desafío' (Atresmedia)

El vaticinio de Pilar Rubio no tardó en cumplirse. Uno de los momentos más tensos de la noche llegó cuando María José Campanario expresó abiertamente su malestar tras conocer su puntuación. La concursante se enfrentó a una de las pruebas más complejas de la gala, un desafío que consistía en disparar con una ballesta a dos blancos distintos: uno fijo y otro en movimiento. Campanario logró acertar ambos objetivos, aunque con una diferencia que resultó determinante para el jurado. Mientras que el primer disparo fue certero a la primera, el segundo blanco necesitó un segundo intento, un detalle que acabaría pesando de forma decisiva en su valoración final.

A pesar de esa pequeña dificultad, María José Campanario completó la prueba con éxito, algo que le provocó una gran emoción al comprobar que había sido capaz de superar un reto tan exigente para ella. Sin embargo, la satisfacción inicial se diluyó rápidamente cuando llegó el momento de escuchar las valoraciones del jurado. Y es que el enfado de Campanario fue creciendo a medida que se iban desvelando las puntuaciones.

Juan del Val y Santiago Segura coincidieron en su valoración, otorgándole un 4 cada uno. No obstante, la mayor sorpresa llegó con la nota de Pilar Rubio, que fue considerablemente más baja que la de sus compañeros. La pareja de Sergio Ramos decidió puntuar la prueba con un 2, una decisión que no sentó nada bien a la mujer de Jesulín de Ubrique. “Estoy empezando a mosquearme ya de verdad”, afirmó la odontóloga, visiblemente molesta, dejando claro que consideraba injusta la puntuación teniendo en cuenta la dificultad del reto al que se había enfrentado.

María José Campanario en la
María José Campanario en la prueba de 'Ballesta Letal' (Atresmedia)

Lejos de quedarse ahí, María José Campanario trató de defender su actuación y explicar por qué consideraba que su prueba merecía una valoración más alta. “Sé que la gala es muy difícil y todo ese rollo, pero disparar con ballesta es muy difícil. Ha sido muy complicado”, añadió, insistiendo en que el desafío suponía una exigencia extra para ella y que había logrado completarlo con éxito pese a las dificultades.

Ante el creciente enfado de la concursante, Pilar Rubio decidió intervenir para aclarar los motivos que la llevaron a otorgarle una puntuación tan baja. La jurado explicó su razonamiento de forma directa, tratando de justificar su decisión. “Es verdad que la primera parte la has hecho a la primera, pero la segunda parte del desafío la has hecho en el segundo intento. Eso ha hecho que la prueba no sea perfecta para poder valorarla de otra forma”, señaló, subrayando que ese detalle había sido determinante en su valoración.

Rubio continuó explicando que había tenido que ser especialmente minuciosa a la hora de repartir las puntuaciones en una gala de alto nivel. “He tenido que ir buscando algún fallo para poder justificar las puntuaciones. La única que me cojeaba era tu prueba por haberlo hecho al segundo intento”, añadió, intentando que María José Campanario comprendiera los criterios aplicados por el jurado. Este intercambio de opiniones dejó uno de los momentos de mayor tensión de la noche y evidenció la presión a la que están sometidos tanto concursantes como jurado en cada gala de El Desafío. Por otro lado, la ganadora de la cuarta gala del programa ha sido Patricia Conde, quien ha logrado conquistar al jurado con su espectacular prueba de la apnea.

