Un incendio en una nave de trasteros en Villaverde (Madrid) provoca el desalojo de una gasolinera

Un incendio en una nave de trasteros en el distrito madrileño de Madrid obliga al desalojo de una gasolinera cercana. (Emergencias Madrid)

En la mañana de este jueves, en torno a las 06.00 horas, ha sido declarado un incendio en una nave de trasteros en la calle San Mamés, en el distrito madrileño de Villaverde. Según ha informado Emergencias Madrid, las llamas han obligado al desalojo de una gasolinera cercana.

En la zona trabajan quince dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, mientras que la Policía Municipal mantiene un amplio cordón de seguridad. SAMUR-Protección Civil permanece en modo preventivo por si fuese necesaria su actuación, aunque, en principio, no hay heridos en el suceso.

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La gran columna de humo negro, que es ampliamente visible desde la distancia, se ha sumado a la fuerza de las llamas, que actúa por tres de las fachadas de la infraestructura incendiada.

Incendio en una nave de trasteros en Villaverde, Madrid. (Emergencias Madrid)

Se desconocen las causas del incendio

Por el momento, se desconocen las causas que han provocado el fuego, por lo que se están investigando. Además de la gasolinera, la nave de trasteros no se encuentra cerca de ningún otro edificio.

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La Sección de Apoyo Aéreo de la Policía Municipal de Madrid está utilizando drones en la zona para facilitar a los bomberos una perspectiva global de la nave incendiada, que desde Emergencias Madrid señalan que sufre riesgo de colapso.

*Noticia en ampliación