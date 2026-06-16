La Infantería de Marina española llega a la costa este de Estados Unidos con 700 militares, cinco buques y 75 vehículos

Soldados de la Infantería de Marina española desembarcan con equipo completo de un buque de asalto anfibio en una playa de la costa este de Estados Unidos durante un ejercicio militar. (Armada Española)

Tras dos semanas de travesía atlántica, el Grupo de Combate Expedicionario ‘Despliegue Atlántico 26’ de la Armada española ha alcanzado la costa este de Estados Unidos para iniciar una serie de maniobras junto a los Marines estadounidenses y la Infantería de Marina francesa. La llegada de la fuerza española marca el arranque de una intensa fase de instrucción y cooperación internacional, previa a su participación en el ejercicio multinacional ‘Fleetex 250’, uno de los hitos militares previstos en el aniversario de la creación de la Marina de EEUU.

La Agrupación Reforzada de Desembarco (ARD) de la Armada, integrada por unos 700 infantes de marina y 75 vehículos, junto a un subgrupo táctico del Ejército de Tierra y una sección de la Brigada italiana ‘San Marco’, ha desembarcado en la base de Camp Lejeune. Este enclave militar estadounidense acoge durante 10 días un adiestramiento conjunto de alta exigencia diseñado para perfeccionar la interoperabilidad entre los distintos cuerpos y naciones.

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Operación de desembarco y maniobras conjuntas

La operación arrancó el viernes 12 de junio con el despliegue sobre la costa de un equipo de reconocimiento encargado de evaluar las condiciones para el desembarco principal. Una vez confirmado el terreno, al día siguiente comenzó la llegada escalonada de militares y vehículos desde el Buque de Proyección Estratégica ‘Juan Carlos I’, utilizando tanto helicópteros como lanchas de desembarco anfibio mecanizadas (LCM) del Grupo Naval de Playa.

Durante 10 días, las fuerzas participantes desarrollan ejercicios integrados que incluyen operaciones de desembarco, movimientos tácticos, simulacros de combate, reconocimiento y apoyo logístico. La colaboración con los Marines estadounidenses, la Infantería francesa y la sección italiana de la Brigada ‘San Marco’ permite poner en práctica tácticas y procedimientos de infantería, artillería, ingeniería y coordinación con aeronaves.

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Según fuentes de la Armada, esta integración de efectivos internacionales refuerza la cohesión y facilita el intercambio de conocimientos, lo que incrementa la preparación ante posibles misiones reales en escenarios internacionales y fortalece la capacidad de reacción conjunta ante cualquier desafío.

Efectivos de la Infantería de Marina española desembarcan en la costa este de Estados Unidos como parte de un despliegue con 700 militares, cuatro buques y 75 vehículos. (Armada Española)

700 militares, cinco buques y 75 vehículos

El Grupo de Combate Expedicionario ‘Despliegue Atlántico’ está liderado por el Buque de Asalto Anfibio ‘Castilla’, que actúa como buque de mando y sede del Vicealmirante Comandante del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad (CGMAD). Completan el dispositivo el Buque de Proyección Estratégica ‘Juan Carlos I’, las fragatas ‘Blas de Lezo’ y ‘Reina Sofía’, y el Buque de Aprovisionamiento de Combate ‘Patiño’.

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La agrupación incluye además a cerca de 700 infantes de marina, 75 vehículos y unidades especializadas del Ejército de Tierra y la Marina italiana. A través de este despliegue, España reafirma su capacidad para proyectar fuerzas expedicionarias desde la mar y su compromiso con la Alianza Atlántica, contribuyendo a la disuasión y a la defensa colectiva de la OTAN.

El ejercicio multinacional ‘Fleetex 250’, que se desarrollará tras el adiestramiento en Camp Lejeune, subraya la apuesta española por la cooperación internacional y la seguridad compartida, en un contexto marcado por el 250 aniversario de la Marina estadounidense y el refuerzo de la presencia aliada en el Atlántico.

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