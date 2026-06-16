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Aurelio Rojas, cardiólogo: “Consumir esta fruta regularmente retrasa el deterioro cognitivo más de 2 años”

Estas pequeñas bayas tienen grandes beneficios para la memoria y el cerebro

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La avena tiene numerosos beneficios para los diabéticos
Aurelio Rojas en su cuenta de TikTok. (@doctorrojass)

Las frutas son un alimento indispensable para mantener una buena salud. Al consumirlas a diario, se consigue un aporte esencial de vitaminas, minerales, fibra y agua que el organismo necesita para funcionar correctamente. Pero hay algunas mucho más ricas nutricionalmente que otras y que pueden aportarnos grandes beneficios para la salud.

Por ello, el cardiólogo Aurelio Rojas asegura que los arándanos son una fruta “tremendamente superior si la comparamos con el resto a la hora de proteger tu cerebro”. Fuente de antioxidantes, estas pequeñas bayas tienen grandes beneficios para el corazón, la vista y la salud urinaria, entre otros.

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En esta ocasión, el doctor Rojas ha querido centrarse en los beneficios de los arándanos para el cerebro y la memoria. Aunque el tema se sale de su especialidad médica, el cardiólogo ha explicado en sus redes sociales (@doctorrojass) todo lo que aportan los arándanos para la salud neurológica.

Beneficios de los arándanos para el cerebro

Los arándanos frescos alcanzaron exportaciones por USD 1.806 millones, concentrando el 17,8% del total
Arándanos. (Fresh Fruit)

El doctor Rojas destaca primeramente los beneficios que aportan los arándanos a la memoria. “No ayuda a tus neuronas en plan genérico. Lo que hace es aumentar el flujo sanguíneo cerebral en las zonas exactas vinculadas a la memoria y la atención, es decir, el córtex prefrontal y el hipocampo”, asegura. Así lo defiende un estudio publicado en Nutritional Neuroscience de 2010. Los investigadores observaron mejoras concretas en pruebas de memoria en adultos mayores tras 12 semanas de consumo de arándanos.

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Estos frutos también influyen en el envejecimiento cerebral, destaca Rojas. El doctor cita investigaciones de la Universidad de Harvard que involucraron a más de 16.000 mujeres y que demostraron una ralentización del deterioro cognitivo en quienes consumían la fruta de forma habitual. “Quienes consumían esta fruta regularmente retrasaban el deterioro cognitivo hasta dos años y medio, comparado con quienes no la tomaban”, afirmó el médico, subrayando la importancia de este hallazgo para la preservación de las funciones cognitivas en el tiempo.

Arándanos: propiedades, beneficios y contraindicaciones.

Además de sus efectos neurológicos, los arándanos pueden impactar de manera positiva en la salud cardiovascular. “Reduce la presión arterial sistólica”, resalta el cardiólogo, un aspecto especialmente relevante “porque es la primera cifra de tu tensión y es la que más importa para el riesgo cardiovascular, sí, para el corazón”, explica.

Si se piensa que los arándanos reducen la presión arterial sistólica es porque esta fruta ha conseguido reducir “entre cuatro y seis milímetros de mercurio en varios ensayos clínicos controlados”, afirma Rojas, un aspecto sorprendente según el especialista, pues es comparable con el de algunos medicamentos en fases iniciales. De acuerdo con el cardiólogo, estos resultados refuerzan el valor de la fruta como complemento en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Cuántos arándonos comer al día

Esto es lo que pasa si comes arándanos todos los días, según dietistas
Unos arándanos en la mesa (Canva)

Para notar todos estos beneficios, es necesario que el consumo de arándanos sea constante. En concreto, Aurelio Rojas sugiere un consumo diario de unos 150 gramos, equivalente a un puñado generoso, para obtener beneficios notables. El especialista afirma que esta cantidad “se asocia con un 20% menos de riesgo de problemas de corazón, como un infarto, pero también de cerebro, como un ictus”.

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