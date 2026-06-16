Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un alemán con prestaciones estatales y ahorro privado

Un pensionista planifica sus gastos mensuales.(Adobe Stock)

Los sistemas públicos de pensiones de España y Alemania, dos de las mayores economías de la Unión Europea, afrontan desafíos similares derivados del envejecimiento de la población, los cambios demográficos y la presión sobre el mercado laboral. Sin embargo, sus modelos de protección social presentan diferencias profundas tanto en la forma de financiación como en los resultados que ofrecen a los jubilados.

Ambos países se encuentran en el centro del debate europeo sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones, pero mientras España destaca por la generosidad de sus prestaciones, Alemania lo hace por la estabilidad estructural de su modelo a largo plazo, señalan fuentes de BBVA.

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El sistema alemán tiene un valor histórico clave al ser pionero. Fue en la antigua Prusia donde el canciller Otto von Bismarck impulsó a finales del siglo XIX el primer sistema moderno de pensiones y Seguridad Social del mundo, basado en un esquema de reparto que sentó las bases de los modelos actuales en Europa.

Hoy, Alemania sigue siendo la primera economía del continente, con un mercado laboral altamente productivo, salarios elevados, fuerte competitividad empresarial e innovación tecnológica. Este entorno ha permitido desarrollar un sistema de pensiones con una estructura más diversificada que el español.

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España, por su parte, comparte con Alemania el reto del envejecimiento poblacional, pero parte de una estructura económica distinta, más dependiente del empleo de menor productividad media y con una mayor presión sobre el sistema público de reparto.

Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, afirma que el sueldo que cobran los jóvenes es menor que las pensiones que reciben los jubilados, por lo que considera necesario llevar a cabo medidas que reduzcan esa desigualdad.

Más pensiones en España y más ajuste en Alemania

En términos de prestaciones a los jubilados, el sistema español destaca por ofrecer una de las tasas de reemplazo más altas del mundo, lo que significa que los jubilados mantienen un porcentaje elevado del salario que tenían durante su vida laboral.

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Esto permite que muchos pensionistas españoles conserven un nivel de vida relativamente cercano al de su etapa activa, lo que sitúa al sistema como uno de los más generosos dentro de la Unión Europea.

En cambio, en Alemania la pensión pública supone en muchos casos una caída significativa del nivel de ingresos tras la jubilación. Esto obliga a los ciudadanos a complementar su pensión estatal con ahorro privado o planes de pensiones de empresa, conocidos como betriebliche Altersversorgung.

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El modelo alemán se apoya así en un sistema de tres pilares: pensión pública, ahorro empresarial y ahorro privado, lo que reduce la dependencia exclusiva del Estado.

Edad legal de jubilación ordinaria y periodo mínimo cotizado

La edad legal de retiro es distinta en ambos países. En España es ahora de 66 años y 10 meses y con 38 años y 3 meses cotizados se puede acceder a los 65 años.

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Sin embargo en Alemania es de 67 años para los nacidos a partir de 1964. Los nacidos en 1960, se podrán jubilar a la edad ordinaria en 2026 con 66 años y 4 meses. En tanto que los nacidos posteriormente la edad de retiro aumenta dos meses por cada año. En 2026, se puede acceder a la jubilación sin penalizaciones con 45 años de cotización a los 64 años y 8 meses.

También cambia en ambos sistemas el periodo mínimo cotizado para tener derecho a pensión. En España se necesitan 15 años, de los cuales al menos 2 deben estar dentro de los 15 años previos a la jubilación. En Alemania se exigen 5 años como mínimo.

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Años cotizados para recibir el 100% de la pensión

También varía entre ambos países el requisito para recibir el 100% de la pensión de jubilación. En España se establecen 36 años y 6 meses en 2026. A partir de 2027, 37 años. Con 15 años se cobra el 50% de la base reguladora y cada mes adicional suma porcentaje hasta el 100%.

En Alemania son necesarios 45 años para acceder a la pensión sin penalizaciones a los 64 años y 8 meses en 2026. La pensión “estándar” se calcula con 45 años. Si se jubila con menos años cotizados, se aplican deducciones.

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En tanto que la base máxima de cotización en España es de 5.101,20 euros al mes en 2026, lo que supone 61.214,4 anuales. En Alemania es de 8.450 euros al mes y 101.400 euros al año en Estados del Oeste y 7.450 euros al mes o 89.400 euros anuales en el Este.

Una pareja de jubilados alemanes descansan en un banco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jubilación anticipada

Optar por adelantar el retiro tiene consecuencias distintas en ambos países. En España, la jubilación voluntaria puede solicitarse hasta 2 años antes de la edad ordinaria de retiro con coeficientes reductores en función del número de meses de adelanto y del periodo de cotización acumulado.

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La jubilación involuntaria puede pedirse hasta 4 años antes de la establecida, con menores penalizaciones. Requiere al menos 35 años cotizados. También existen modalidades por discapacidad o actividades de naturaleza penosa, tóxicas o peligrosas.

En Alemania, también se puede pedir el retiro voluntario pero los jubilados sufrirán penalizaciones. Así, podrán pedirla pero asumiendo penalizaciones los que tengan 35 años cotizados y podrán hacerlo a partir de los 63 años. Sufrirán un descuento del 0,3% por cada mes de adelanto de la edad “regular”.

Sin experimentar recortes, la podrán pedir personas con 45 años cotizados, desde los 63 a los 65 años, dependiendo del año de nacimiento. La edad se eleva progresivamente hasta 2031. Las personas con un grado de discapacidad severa reconocido pueden acceder a la jubilación anticipada con 35 años cotizados, hasta dos años antes de la edad ordinaria y sin penalización.

Pensión media

En España la pensión media fue en abril de 1.569,70 euros al mes. Mientras que en el caso de trabajadores por cuenta ajena del Régimen General ascendió a 1.729,6 euros mensuales.

La pensión media de los jubilados alemanes ronda los 1.600 euros brutos mensuales. Así, un ciudadano con salario medio -51.944 euros al año- que haya cotizado 45 años recibiría una pensión bruta aproximada de 1.913 euros al mes.

Generosidad frente a sostenibilidad

Estas cifras reflejan que el principal contraste entre ambos sistemas de pensiones se encuentra en su equilibrio entre suficiencia y sostenibilidad. España ofrece pensiones públicas más elevadas en relación con los ingresos previos, pero lo hace a costa de una mayor presión financiera sobre el sistema.

El gasto en pensiones en España se sostiene en gran medida gracias a transferencias y a un creciente endeudamiento estructural, lo que genera dudas sobre su viabilidad a largo plazo en un contexto de envejecimiento acelerado.

Alemania, en cambio, ha optado por un modelo más ajustado en prestaciones, pero con mecanismos de corrección automáticos, como factores de sostenibilidad, que permiten adaptar el sistema a la evolución demográfica y económica.

El sistema germano, aunque criticado por ofrecer pensiones públicas más reducidas en comparación con los salarios previos, se considera más sólido desde el punto de vista financiero.

El país destina alrededor de una cuarta parte de su presupuesto federal al sistema de pensiones, lo que refleja la magnitud del reto demográfico. Sin embargo, la estructura diversificada del sistema ayuda a repartir el riesgo entre el Estado, las empresas y el ahorro individual.

Además, la cultura del ahorro y la planificación financiera en Alemania ha permitido que los ciudadanos complementen sus ingresos de jubilación de manera más estable que en otros países europeos.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, explica la importancia de la regularización migratoria, destacando la demanda de diversos sectores. Subraya que la migración es clave para el crecimiento económico y la sostenibilidad de las pensiones.

España: pensiones más altas hoy y mayor incertidumbre mañana

En el caso español, la principal fortaleza del sistema es también su mayor debilidad. La elevada tasa de reemplazo garantiza que los jubilados actuales mantengan un nivel de vida relativamente alto, pero incrementa la presión sobre las cuentas públicas.

El sistema depende en gran medida de la evolución demográfica, lo que lo hace más vulnerable al envejecimiento de la población y a la reducción de la base de cotizantes.

A ello se suma un nivel de endeudamiento creciente asociado al sistema de pensiones, lo que plantea interrogantes sobre su sostenibilidad futura sin reformas estructurales.

Dos modelos enfrentados ante un mismo futuro demográfico

A pesar de sus diferencias, tanto España como Alemania comparten el mismo desafío: cómo mantener sistemas de pensiones viables en sociedades cada vez más envejecidas.

El modelo español prioriza la suficiencia de las prestaciones para los jubilados actuales, mientras que el alemán apuesta por la estabilidad del sistema a largo plazo, aunque implique mayores esfuerzos de ahorro individual. En la práctica, ambos modelos reflejan una misma disyuntiva europea: garantizar pensiones dignas hoy sin comprometer la capacidad de financiarlas mañana.