Panamá cae en el debut del Mundial 2026 ante Ghana con un gol en el descuento: las mejores jugadas y el gol de Yirenkyi, en vídeo

Mundial 2026 - Ghana 1 - Panamá 0 - ES

Panamá ha caído ante Ghana por 1-0 en su estreno en el grupo L del Mundial 2026, castigada en el minuto 94 después de dominar durante muchos tramos del partido y de desaprovechar sus mejores ocasiones.

El encuentro se ha resuelto con un gol de Caleb Yirenkyi en el 94, después de una transición por la izquierda de Brandon Thomas-Asante, en un partido en el que el equipo de Thomas Christiansen había sido más atrevido, más constante y había generado las ocasiones más claras sin convertir ninguna.

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El desenlace ha llegado cuando Panamá aún buscaba la victoria y empezaba a notar el desgaste. Yirenkyi, que había sido amonestado en el minuto 15, ha empujado a la red un pase raso de Thomas-Asante y ha dado a Ghana un triunfo que durante buena parte de la noche pareció lejos.

Panamá impone condiciones en el primer tiempo

Bajo la lluvia del Toronto Stadium, Panamá ha firmado una primera parte superior. El conjunto centroamericano ha entrado mejor, ha atacado con balones largos a las bandas y ha incomodado a la defensa ghanesa con un plan más directo y reconocible.

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Carlos Harvey frente a los defensores de Ghana (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

A los dos minutos, Cecilio Waterman ha tenido la primera gran ocasión con un disparo desde la frontal que ha obligado a Lawrence Ati Zigi a estirarse para evitar el 0-1. Panamá ha insistido después por los costados, con César Blackman encontrando espacios por la derecha y José Luis Rodríguez colgando balones desde la izquierda.

Rodríguez, Waterman y Yoel Bárcenas han mantenido ocupado al bloque ghanés, mientras la selección africana apenas ha podido correr. Su plan dependía de encontrar a Antoine Semenyo o a Jordan Ayew en transición, pero la defensa panameña ha corregido casi siempre a tiempo.

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El equipo de Thomas Christiansen ha reclamado penalti en el minuto 33, cuando Cristian Martínez ha caído en el área tras un desafío de Jerome Opoku. El árbitro sueco Glenn Nyberg no ha señalado nada, y poco después Jiovany Ramos ha recogido un rechace en la frontal con Ati Zigi dolorido tras un choque, aunque su disparo se ha marchado alto.

Panamá reclamó penalti en esta acción entre Jerome Opoku y Cristian Martínez (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Ghana ha cerrado el primer tiempo sin apenas inquietar a Orlando Mosquera. Su mejor aproximación ha llegado en el añadido, con una falta lateral lanzada por Jordan Ayew que no ha superado al primer defensor, mientras Panamá se ha ido al descanso con más posesión y las llegadas más claras.

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Un final abierto y un castigo en el descuento

En la segunda parte, Carlos Queiroz ha movido el banquillo de inmediato. Benjamin Asare ha sustituido al lesionado Ati Zigi, que no ha podido continuar, y Ghana ha ganado estabilidad con el paso de los minutos. Panamá ha vuelto a amenazar primero. Bárcenas ha encontrado una pelota en la frontal, pero su remate ha sido bloqueado, y después Cristian Martínez ha disparado desde el costado derecho del área pequeña con un balón que se ha marchado junto al poste.

El choque se ha abierto a partir de la hora de juego. Ghana ha encontrado por fin profundidad por la derecha y ha vivido su mejor fase: en el minuto 64, Thomas-Asante ha generado una acción peligrosa que la defensa panameña ha cortado cuando Mosquera ya estaba batido, y en el córner posterior Semenyo ha cabeceado desviado.

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Brandon Thomas-Asante activó el ataque de los africanos (IMAGN IMAGES via Reuters/Kevin Sousa)

Poco después, el propio Thomas-Asante ha probado desde la frontal y su tiro ha sido repelido. Panamá ha contestado con otro disparo de Jiovany Ramos, ajustado a la base del poste izquierdo, en un tramo de ida y vuelta con las dos selecciones partidas y la “Marea Roja” empujando desde la grada.

Christiansen ha recurrido a Azarías Londoño, José Fajardo e Ismael Díaz para refrescar el ataque. Díaz ha tenido una oportunidad en el minuto 84 con una volea de media distancia que ha atrapado Asare, y Bárcenas ha mandado alto otro remate desde fuera del área.

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Ghana se lleva la victoria frente a Panamá con un gol en el descuento (IMAGN IMAGES via Reuters/Kevin Sousa)

Queiroz también ha encontrado respuestas desde el banquillo. Fatawu Issahaku ha dado profundidad, Thomas-Asante ha agitado el frente ofensivo y Kwasi Sibo ha ayudado a equilibrar un centro del campo que había sufrido demasiado.

En el minuto 89, Thomas-Asante ha vuelto a avisar, aunque la jugada ha quedado invalidada por fuera de juego. Ya en el 94, Ghana ha corrido una última vez por la izquierda y Yirenkyi se ha convertido en el héroe inesperado de una victoria de supervivencia, mientras Panamá aún ha dispuesto de una acción final en el área rival, con tangana incluida y tarjeta para Carlos Harvey, sin encontrar el empate.

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