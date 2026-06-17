Los españoles compran cada vez más huevos pese a la inflación: cada hogar gasta 88 euros al año y consume 9 kilos por persona

Imagen de archivo de una docena de huevos (Europa Press)

El gasto de los hogares en huevos ha superado los 1.650 millones de euros en 2025, con un alza del 22,7% que refuerza su peso como alimento básico en España y consolida a la vez el giro del mercado hacia sistemas de producción sin jaulas, según el VI Observatorio del Consumo de Huevo en España 2025 de Inprovo.

El estudio sitúa el consumo doméstico en 438 millones de kilos, un 2,8% más que el año anterior y un 15% más que en 2022, con una media de cerca de nueve kilos por persona al año y presencia del producto en el 97% de los hogares españoles. Además, la factura anual creció en unos 300 millones de euros respecto a 2024, en un contexto inflacionario en el que las familias siguieron comprando más huevos en volumen. El gasto medio por hogar se situó en 7,3 euros al mes y 88 euros al año.

PUBLICIDAD

Ese avance ha elevado el peso del huevo en la cesta de la compra hasta el 1,46% del gasto total en alimentación y bebidas del hogar. La proporción supone un incremento del 19% en dos años, de acuerdo con el observatorio presentado este miércoles por Inprovo.

La interprofesional atribuye el crecimiento del consumo a una mayor frecuencia de compra, a la incorporación de más hogares compradores y al aumento de la población. El informe precisa que las familias compran huevos más de una vez cada 15 días. Los hogares con personas adultas, jubiladas y familias con hijos de 17 a 30 años son los grupos en los que más aumenta la demanda, tanto por número de compradores como por cantidad adquirida.

PUBLICIDAD

Por qué debemos conservar los huevos en la nevera si en el supermercado no están refrigerados, según una experta

La directora de Inprovo, María Luz de Santos, ha señalado que el huevo “sigue siendo una de las fuentes de proteína más accesibles para los hogares, con un precio especialmente competitivo dentro de la cesta de la compra”. Al mismo tiempo, ha añadido que “cada vez más consumidores lo perciben como un ‘superalimento’ por su valor nutricional y su versatilidad, un cambio impulsado por una información más rigurosa que ha ayudado a desterrar falsas creencias y a consolidar su consumo”.

Los huevos libres de jaula ya rozan la mitad del mercado

El cambio más visible en la oferta está en los sistemas alternativos a la jaula. En 2025, los huevos de gallinas sueltas en gallinero, camperas y ecológicas ya representan el 45% del volumen y el 46% del valor de los huevos envasados. Dentro de ese bloque, los huevos de gallinas sueltas en gallinero son el principal motor de crecimiento. En los últimos cinco años han triplicado su peso y en 2025 han ganado 2,4 puntos de cuota frente al ejercicio anterior.

PUBLICIDAD

La producción en jaula, en cambio, acumula una caída de 16 puntos de cuota en el último lustro. En paralelo, el número de gallinas alojadas en sistemas alternativos se ha duplicado en cinco años y ya supone cerca del 40% del censo nacional. La transformación también se aprecia en la estructura de las explotaciones. Casi el 80% de las granjas incorpora ya sistemas alternativos de cría, según el informe.

De Santos ha vinculado el contexto inflacionista a la situación geoestratégica global y al impacto de la gripe aviar en los censos europeos. Sobre ese punto, ha admitido que ha habido “cierta incidencia” en España, aunque con más intensidad en otros países de la Unión Europea, y ha señalado que España encadena ya cuatro meses sin focos.

PUBLICIDAD