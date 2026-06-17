España

Los españoles compran cada vez más huevos pese a la inflación: cada hogar gasta 88 euros al año y consume 9 kilos por persona

Inprovo atribuye el crecimiento del consumo a una mayor frecuencia de compra, a la incorporación de más hogares compradores y al aumento de la población

Guardar
Google icon
Imagen de archivo de una docena de huevos
Imagen de archivo de una docena de huevos (Europa Press)

El gasto de los hogares en huevos ha superado los 1.650 millones de euros en 2025, con un alza del 22,7% que refuerza su peso como alimento básico en España y consolida a la vez el giro del mercado hacia sistemas de producción sin jaulas, según el VI Observatorio del Consumo de Huevo en España 2025 de Inprovo.

El estudio sitúa el consumo doméstico en 438 millones de kilos, un 2,8% más que el año anterior y un 15% más que en 2022, con una media de cerca de nueve kilos por persona al año y presencia del producto en el 97% de los hogares españoles. Además, la factura anual creció en unos 300 millones de euros respecto a 2024, en un contexto inflacionario en el que las familias siguieron comprando más huevos en volumen. El gasto medio por hogar se situó en 7,3 euros al mes y 88 euros al año.

PUBLICIDAD

Ese avance ha elevado el peso del huevo en la cesta de la compra hasta el 1,46% del gasto total en alimentación y bebidas del hogar. La proporción supone un incremento del 19% en dos años, de acuerdo con el observatorio presentado este miércoles por Inprovo.

La interprofesional atribuye el crecimiento del consumo a una mayor frecuencia de compra, a la incorporación de más hogares compradores y al aumento de la población. El informe precisa que las familias compran huevos más de una vez cada 15 días. Los hogares con personas adultas, jubiladas y familias con hijos de 17 a 30 años son los grupos en los que más aumenta la demanda, tanto por número de compradores como por cantidad adquirida.

PUBLICIDAD

Por qué debemos conservar los huevos en la nevera si en el supermercado no están refrigerados, según una experta

La directora de Inprovo, María Luz de Santos, ha señalado que el huevo “sigue siendo una de las fuentes de proteína más accesibles para los hogares, con un precio especialmente competitivo dentro de la cesta de la compra”. Al mismo tiempo, ha añadido que “cada vez más consumidores lo perciben como un ‘superalimento’ por su valor nutricional y su versatilidad, un cambio impulsado por una información más rigurosa que ha ayudado a desterrar falsas creencias y a consolidar su consumo”.

Los huevos libres de jaula ya rozan la mitad del mercado

El cambio más visible en la oferta está en los sistemas alternativos a la jaula. En 2025, los huevos de gallinas sueltas en gallinero, camperas y ecológicas ya representan el 45% del volumen y el 46% del valor de los huevos envasados. Dentro de ese bloque, los huevos de gallinas sueltas en gallinero son el principal motor de crecimiento. En los últimos cinco años han triplicado su peso y en 2025 han ganado 2,4 puntos de cuota frente al ejercicio anterior.

La producción en jaula, en cambio, acumula una caída de 16 puntos de cuota en el último lustro. En paralelo, el número de gallinas alojadas en sistemas alternativos se ha duplicado en cinco años y ya supone cerca del 40% del censo nacional. La transformación también se aprecia en la estructura de las explotaciones. Casi el 80% de las granjas incorpora ya sistemas alternativos de cría, según el informe.

De Santos ha vinculado el contexto inflacionista a la situación geoestratégica global y al impacto de la gripe aviar en los censos europeos. Sobre ese punto, ha admitido que ha habido “cierta incidencia” en España, aunque con más intensidad en otros países de la Unión Europea, y ha señalado que España encadena ya cuatro meses sin focos.

Temas Relacionados

HuevosNutriciónConsumo EspañaEspaña-EconomiaÚltima Hora EspañaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Harry Kane se estrena en el Mundial 2026 y presenta su candidatura al Balón de Oro

El delantero inglés ha anotado un penalti ante Croacia en el minuto 10

Harry Kane se estrena en el Mundial 2026 y presenta su candidatura al Balón de Oro

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del miércoles 17 de junio de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del miércoles 17 de junio de 2026

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Juan Gabriel Rescalvo, psicólogo: “Si siempre que intentas hablar con tu pareja termináis discutiendo, igual no tenéis un problema de comunicación, sino algo más profundo”

Las discusiones constantes o los conflictos sin resolver pueden afectar a la comunicación en la pareja

Juan Gabriel Rescalvo, psicólogo: “Si siempre que intentas hablar con tu pareja termináis discutiendo, igual no tenéis un problema de comunicación, sino algo más profundo”

Pastel de calabacín y pimiento gratinado: un plato saciante con el que puedes sorprender a tus invitados

Es una receta fácil de hacer y con un contraste de texturas muy llamativo

Pastel de calabacín y pimiento gratinado: un plato saciante con el que puedes sorprender a tus invitados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia avala el desahucio de una inquilina que alegó indefensión porque el juzgado no le informó del plazo que le quedaba para oponerse a la demanda

La Justicia avala el desahucio de una inquilina que alegó indefensión porque el juzgado no le informó del plazo que le quedaba para oponerse a la demanda

Una jubilada consigue que la Justicia le deje adoptar a una mujer de 44 años que apadrinó cuando tenía 14 y sienta un precedente judicial

Pedro Sánchez: "Tenemos cuatro años para volver a proyectar la mejor imagen de España"

La Justicia anula la expulsión de un migrante condenado por vender dos comprimidos de pregabalina por cinco euros: no se tuvo en cuenta su arraigo en Navarra

Las explicaciones de Zapatero no convencen al juez: su declaración no desmonta las sospechas que llevaron a su imputación

ECONOMÍA

Una empresa española denuncia a Guinea Ecuatorial por expropiar su compañía de gas “sin pagar un euro” tras 20 años de trabajo en el país

Una empresa española denuncia a Guinea Ecuatorial por expropiar su compañía de gas “sin pagar un euro” tras 20 años de trabajo en el país

Un fondo estadounidense pide 50 euros al día a los concejales de Burguillos para saldar una deuda heredada de 28 millones de euros

Las aerolíneas europeas más baratas y caras: Wizz Air lidera el ranking por tercer año y Ryanair registra la mayor bajada de precios

¿Alquilar un piso entero o por habitaciones? Cuál es la mejor estrategia para que los caseros ganen hasta un 10% de rentabilidad

España esquiva la crisis y crecerá en 2026 a dos velocidades: las autonomías del sur aceleran y las del norte van al ralentí

DEPORTES

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: marca Harry Kane tras un penalti cometido por Luka Modric

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: marca Harry Kane tras un penalti cometido por Luka Modric

Harry Kane se estrena en el Mundial 2026 y presenta su candidatura al Balón de Oro

Portugal - RD del Congo, en vídeo: la selección africana mete el primer gol de su historia en un Mundial y hace el baile más viral del torneo

Clément Turpin, el árbitro designado para el debut entre Inglaterra y Croacia y que trae malos recuerdos a Thomas Tuchel

Croacia rejuvenece su ataque y confía la defensa a los veteranos en el último Mundial de Luka Modrić