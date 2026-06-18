Lo más “doloroso” para Zapatero es lo más letal para el Gobierno: el presidente que se quedó con joyas del rey de Arabia Saudí “es y seguirá siendo un referente moral” para el PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto con José Luis Rodríguez Zapatero. (Europa Press)

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, firmó en 2005 un Código de Buen Gobierno que obligaba a los altos cargos a no abusar de los regalos de cortesía. La norma, que no estaba vinculada jurídicamente, obligaba a ceder los obsequios a Patrimonio del Estado. Casi 20 años después, un regalo que se quedó del rey de Arabia Saudí podría poner en cuestión el legado que el PSOE utiliza para presentarlo como su referente.

Las dudas que además sigue sin despejar y esta revelación sobre las joyas que impactan directamente a la opinión pública serán la pólvora con la que ataque Alberto Núñez Feijóo. “Ya está tardando el PSOE en retirarle el carné de militante y abrirle un expediente informativo al referente moral de la izquierda”, afirmaron fuentes del PP consultadas por Infobae.

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El problema tiene que ver con la última pieza abierta en el marco de la investigación sobre el rescate de Plus Ultra, que no tiene que ver con el complicado entramado societario, ni empresas pantalla, ni mordidas. Es algo más sencillo de comprender: unas joyas millonarias encontradas en el despacho del expresidente y las dudas sobre su origen y valor.

En un principio, la secretaria del expresidente las vinculó con “herencias” y regalos, y su portavoz, Luis Arroyo, las valoró entre los 30.000 y 50.000 euros. La versión chocó después con la tasación pericial de las joyas, que elevaron su valor a 1,3 millones de euros. Las explicaciones sobre su origen llegarían después, a través del entorno de Zapatero, que lo vinculó a un supuesto regalo institucional de Arabia Saudí en 2007. El juez del caso Plus Ultra decidió abrir esta pieza ante la “ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición”, lo que a su juicio “constituye un indicio objetivo y racional sobre la posible existencia de una defraudación tributaria relevante”.

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¿Es legal que Zapatero aceptara esas joyas? Sí. La normativa jurídicamente vinculante que regula los límites en los regalos a los altos cargos y sus sanciones entró en vigor en 2015. Antes de esa fecha, sí existía la Ley de Transparencia y Buen Gobierno desde 2013, pero no establecía límites en el valor de los obsequios (los de “mayor relevancia institucional”, menciona el texto, se incorporarán al patrimonio nacional).

Una jucio mediático que va más allá de lo penal

Pero el debate político va más allá. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, reconoció que era “sorprendente” que ese “pufo” siguiese en la caja fuerte. “Sí que es cierto que se podía llegar a vender que era más normal, pero ahora ya no. Hemos tenido mucho tiempo para concienciarnos”, añadió.

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Desde Sumar cuestionaron que muchos de los obsequios que reciben los presidentes eluden los controles en las aduanas. “Porque si el señor Zapatero tenía joyas por valor de 1.300.000 euros, ¿qué no tendrá el señor Aznar. Seguramente tendrá incluso las joyas de Tutankamón, o qué no tendrá también Felipe González”, apuntó la diputada de Más Madrid, Tesh Sidi.

Jose Luís Rodríguez Zapatero sale del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional tras su declaración ante el juez José Luís Calama por el caso Plus Ultra.

El daño a la reputación de Zapatero

El debate político es un problema para el propio Zapatero, quien ha reconocido en un comunicado escrito que, más allá del alcance penal de la causa, el escarnio público podría suponer un daño irreversible a su reputación. “Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí“, afirmó.

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Y el golpe a Zapatero se traduce en daño letal al Gobierno, que sigue viendo a Zapatero como su líder espiritual y la figura referente en el ejercicio de la transparencia. El ala socialista del Gobierno es consciente de que no tiene herramientas políticas para rebatir esta cuestión, ya que solo él puede aclararlo.

“Vamos a esperar sus explicaciones y evidentemente, para los socialistas va a ser un gran presidente, como lo ha sido, y un gran referente moral porque así nos lo ha demostrado a lo largo de su mandato, incluso después”, reiteró la portavoz del PSOE, Montse Mínguez. A la líder del PSOE valenciano, Diana Morant, no le quedó otra que tirar balones al tejado del PP, preguntándose si era ético que “el señor Aznar diga ‘el que puede hacer que haga’ y se sonría apuntándose una medalla sobre lo que está pasando”. “Ningún otro presidente del Gobierno, ningún otro ministro de España ha hecho nunca ninguna declaración de joyas”, añadió. Eso sí, matizando que ella “no hubiese aceptado” tales regalos porque “no los necesita”.

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Que el expresidente se haya negado a despejar las dudas sobre esta cuestión en su primer interrogatorio en sede judicial tampoco está ayudando. Pero a pesar de que las dudas siguen ahí, el PSOE está obligado a tragar con ello : “Nada va a borrar todas las medidas que él adoptó en la Presidencia del Gobierno para mejorar la vida de las personas [...] Ni siquiera unas joyas”, sentenció Morant.