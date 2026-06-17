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Cuándo juega Inglaterra el próximo partido en el Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo

El siguiente encuentro de la selección inglesa será el martes 23 de junio a las 22, hora española, contra la selección de Ghana

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Harry Kane celebra la victoria contra Croacia en el debut de la selección inglesa en la Copa del Mundo. / Reuters - Maria Lysaker
Harry Kane celebra la victoria contra Croacia en el debut de la selección inglesa en la Copa del Mundo. / Reuters - Maria Lysaker

En su debut en la fase de grupos, Inglaterra ha alcanzado su primera victoria en el Mundial 2026. La selección entrenada por Thomas Tuchel ha metido cuatro goles a Croacia, quien ha marcado dos tantos. El partido que ha inaugurado la pugna del grupo L por disputarse los dieciseisavos ha enfrentado a dos selecciones que llegan a la Copa del Mundo con datos récord: la croata tan solo cuenta con tres derrotas en los últimos tres Mundiales, por ejemplo.

Sin embargo, para seguir la estela de la selección inglesa habrá que esperar hasta el martes 23 de junio a las 22 horas (hora peninsular española). Será entonces cuando los ingleses acudan al estadio de Boston para verse las caras contra el equipo de Ghana, conjunto polémico después que Canadá denegase la entrada al país de uno de sus jugadores convocados, Thomas Partney, por haber sido acusado de delitos sexuales. Tras este segundo encuentro, se producirá el tercero y último de la fase de grupos el sábado 27 de junio a las 23 horas (hora peninsular española) contra la selección panameña.

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Cuándo y dónde ver el próximo partido de la selección de Inglaterra en la fase de grupos

El próximo partido de Inglaterra contra Ghana será el próximo martes 23 de junio, a las 22 horas (horario peninsular español). En México, El Salvador, Honduras y Costa Rica serán las 14 horas; en Perú, Colombia y Panamá serán las 15 horas; en Miami, Chile, Venezuela y Bolivia, las 16 horas; y en Argentina, Paraguay y Uruguay serán las 17 horas.

El tercero de los encuentros que tendrá la selección inglesa en el Mundial 2026 se producirá el sábado 27 de junio a las 23 horas (hora peninsular española) contra Panamá. En México, El Salvador, Honduras y Costa Rica serán las 15 horas; en Perú, Colombia y Panamá serán las 16 horas; en Miami, Chile, Venezuela y Bolivia, las 17 horas; y en Argentina, Paraguay y Uruguay serán las 18 horas.

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En España, todos los partidos que dispute Inglaterra podrán verse de manera gratuita en TVE, quien retransmitirá los encuentros sin coste alguno. Además, la plataforma deportiva en streaming DAZN proyecta todas las disputas que se producirán a lo largo de la Copa del Mundo 2026. De todos modos, Infobae realizará un minuto a minuto de todos los partidos para asegurar una cobertura completa del Mundial 2026.

Inglaterra debuta en el Mundial con una primera victoria contra Croacia

La selección de Inglaterra ha debuta en el Mundial 2026 con cuatro goles que le han valido la victoria contra Croacia, conjunto que ha marcado dos a lo largo de los 90 minutos. Los ingleses han sido tempraneros para anotar el primer tanto, que llegaba con el puntapié de Harry Kane a los 12 minutos de haber empezado el partido. Pese a que los croatas contratacaron y consiguieron meter el siguiente tanto un cuarto de hora más tarde, con Martin Baturina como autor, el equipo de Modric no consiguió vencer ni en la primera parte.

En el minuto 42, Kane volvía a ser titular y metía el segundo gol del partido. Con a penas tres minutos de diferencia metía Petar Musa el segundo tanto para Croacia. Aunque la alegría duró poco, ya que Jude Bellingham anotó el tercer tanto en el minuto 47. No sería hasta el minuto 85 cuando los ingleses marcaron el cuarto y último gol del partido.

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