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Inglaterra-Croacia, en video: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Inglaterra aprovechó los errores defensivos croatas y resolvió el partido tras el descanso, pese a la resistencia de su rival en la primera parte

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Inglaterra ha derrotado a Croacia con cuatro goles repartidos entre Harry Kane, Jude Bellingham y Marcus Rashford en un partido en el que el conjunto balcánico igualó dos veces antes de caer en el tramo final, un resultado que refuerza la candidatura inglesa al título.

El encuentro se ha resuelto con un 4-2 después de que Croacia empatara en el minuto 36 con Martin Baturina y en el 45+5 con Petar Musa. Inglaterra volvió a adelantarse nada más empezar la segunda parte con Bellingham y cerró el marcador con Rashford 12 minutos después de entrar al campo.

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La selección inglesa encontró ventaja muy pronto por un error de Luka Modric, señalado en el arranque del que será el Mundial de su despedida. En el minuto nueve, el centrocampista croata esperó el bote dentro del área, perdió de vista al rival e impactó en la pierna de Noni Madueke, que le robó la pelota y provocó el penalti.

Kane, Baturina y Musa animan la primera mitad

Kane transformó la acción, aunque necesitó dos lanzamientos para hacerlo. Dominik Livakovic adivinó el primer disparo, pero el VAR ordenó repetirlo porque el guardameta croata se había adelantado; en la segunda ejecución, el delantero del Bayern marcó a la derecha del portero.

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El gol temprano dio a Inglaterra el escenario que más le convenía. El equipo explotó la velocidad de Noni Madueke por la derecha, donde fue titular en lugar de Bukayo Saka, y liberó a Jude Bellingham para abarcar campo con su despliegue físico.

Harry Kane celebra su gol ante Croacia (REUTERS/Hannah Mckay)
Harry Kane celebra su gol ante Croacia (REUTERS/Hannah Mckay)

Croacia, sin embargo, volvió a mostrar la resistencia que caracteriza sus duelos con Inglaterra. Le bastó un desajuste defensivo rival para empatar con un disparo de Baturina desde fuera del área en el minuto 36, en una acción que desordenó un partido que hasta entonces parecía controlado por los ingleses.

La reacción de Kane fue inmediata antes del descanso. En un córner del minuto 42, el delantero inglés apareció solo por el centro del área y remató de cabeza para firmar su segundo tanto de la noche, otra vez castigando una defensa croata incapaz de localizarle.

Baturina celebra su gol en el Mundial (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Baturina celebra su gol en el Mundial (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Aun así, el 2-1 tampoco fue definitivo. Croacia volvió a levantarse en el último suspiro de la primera parte con una jugada que nació en un pase filtrado de Mario Pasalic, continuó con una asistencia hacia atrás de Ivan Perisic y terminó con una volea de Petar Musa en el 45+5.

Bellingham desnivela y Rashford sentencia

El intercambio se rompió al inicio de la reanudación. Inglaterra atacó de nuevo la fragilidad del costado izquierdo croata y Bellingham se plantó en el área para batir a Livakovic con un disparo cruzado nada más comenzar el segundo tiempo, un golpe que cambió el tono del partido.

Dominik Livakovic para el remate de Spence (REUTERS/Issei Kato)
Dominik Livakovic para el remate de Spence (REUTERS/Issei Kato)

Croacia se sostuvo durante el cuarto de hora posterior gracias a su portero. Livakovic, definido como protagonista pese al desconcierto defensivo de sus compañeros, encadenó media docena de paradas de gran exigencia para evitar que el marcador se ampliara antes.

La selección balcánica perdió además a Modric en el minuto 58. Sin su capitán sobre el césped, ya no encontró respuesta y fue cediendo terreno ante una Inglaterra cada vez más cómoda en el control del juego.

El cuarto gol llegó por medio de Marcus Rashford, que marcó 12 minutos después de entrar al campo. Con ese tanto, Inglaterra no solo aseguró los tres puntos, sino que confirmó que su propuesta le da argumentos para aspirar a llegar lejos.

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