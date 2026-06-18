El calendario para ahorrar en compras del hogar: los meses más baratos para comprar muebles, lavadoras, televisiones o aspiradoras

Una persona revisa un calendario con notas adhesivas y una calculadora, planificando las compras de artículos para el hogar con el objetivo de maximizar el ahorro y aprovechar las mejores ofertas del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay compras que duelen menos si se hacen en el momento oportuno. Una lavadora, un televisor, una aspiradora o unos muebles de jardín pueden cambiar bastante de precio según el mes del año, hasta el punto de que esperar unas semanas puede suponer una gran diferencia para el bolsillo.

Un análisis de Klarna sobre la evolución mensual de los precios en España durante 24 meses, entre abril de 2024 y marzo de 2026, apunta que algunas categorías habituales del hogar registran variaciones de hasta el 47% entre el mes más caro y el más barato.

PUBLICIDAD

La conclusión principal es sencilla: no todos los descuentos llegan en Black Friday, rebajas o Navidad. Cada producto tiene su propio calendario. Febrero, marzo, abril, octubre y diciembre aparecen como los meses clave para quienes tienen pendiente renovar algún producto del hogar o adelantar compras de cierto importe.

El calendario mes a mes para comprar más barato

El primer mes señalado en el análisis es febrero. Según los datos recopilados, es el momento más barato para sustituir una aspiradora. Las aspiradoras verticales pueden llegar a costar un 37% menos que en sus picos de precio, mientras que los robots aspiradores ofrecen un margen de ahorro cercano al 35%. En estos últimos, la diferencia entre los meses más caros y los más económicos puede superar los 100 euros.

PUBLICIDAD

En esta categoría, esperar al otoño no siempre sale a cuenta. Septiembre marca el pico de precio en los robots aspiradores, mientras que octubre y noviembre son los meses más caros para las aspiradoras verticales.

Marzo aparece como el mes más conveniente para comprar televisiones y lavavajillas. En el caso de los lavavajillas, el ahorro potencial ronda el 12%, con precios medianos que bajan de unos 352 euros en enero a unos 311 euros en marzo. Enero, por tanto, sería el peor momento para comprar este electrodoméstico, según el análisis.

PUBLICIDAD

Abril, por su parte, concentra la mayor diferencia de todo el calendario. Es el mejor momento para renovar muebles de jardín y exterior, justo cuando empiezan a prepararse terrazas, balcones o patios para la primavera. Enero, en cambio, aparece como el mes menos recomendable para este tipo de compra.

El margen de ahorro es considerable: los precios medianos pasan de unos 333 euros en enero a alrededor de 175 euros en abril, lo que supone una diferencia aproximada del 47%. Julio también aparece como una segunda opción interesante para el consumidor, con precios más contenidos que en otros momentos del año.

PUBLICIDAD

El 80% de los compradores aprovechará el Black Friday para comprar los regalos de Navidad, con un gasto medio de 220 euros.

Octubre es el mes más favorable para comprar lavadoras. La particularidad está en que noviembre registra el pico más alto del año pese a coincidir con Black Friday, una campaña que suele asociarse a grandes descuentos en tecnología y productos del hogar. La diferencia ronda el 12%, con precios medianos que pasan de unos 376 euros en noviembre a unos 331 euros en octubre.

Este dato rompe una idea bastante extendida: que noviembre es siempre el mejor momento para comprar cualquier producto caro. En algunas categorías, como las lavadoras, adelantarse un mes puede resultar más barato.

PUBLICIDAD

Diciembre cierra el calendario con juguetes y consolas. En ambas categorías, es el mejor momento para comprar, ya sea por las promociones propias de la temporada navideña o por el arrastre de las ofertas de noviembre. En juguetes, enero también puede ofrecer oportunidades por las liquidaciones posteriores a las fiestas.

En el lado contrario, junio es el mes menos recomendable para comprar juguetes y también uno de los peores para adquirir consolas, junto con agosto. La diferencia entre el mes más caro y el más económico ronda el 27% en juguetes y el 12% en consolas, con variaciones que pueden alcanzar los 60 euros.

PUBLICIDAD

El análisis dibuja una especie de calendario doméstico para planificar compras grandes con algo más de margen. Comparar precios sigue siendo importante, pero también lo es elegir el momento y no fiarse solo de las campañas más conocidas. En productos de cierto importe, esperar al mes adecuado puede reducir notablemente el desembolso.