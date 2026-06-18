Piden a Marlaska rendir cuentas en el Congreso por “las trabas, la falta de citas y las expulsiones” en la regularización de migrantes

Varias personas migrantes hacen cola en Barcelona para poder acceder a los documentos necesarios para la regularización. (David Zorrakino / Europa Press)

El movimiento Regularización Ya ha presentado una petición formal ante el Congreso de los Diputados para exigir soluciones inmediatas ante los obstáculos que están enfrentando miles de personas migrantes durante el proceso extraordinario de regularización aprobado por el Gobierno. La organización solicita la comparecencia urgente del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y advierte que las “graves deficiencias administrativas amenazan la efectividad de la medida”.

La situación, recuerda el movimiento, es especialmente complicada para los migrantes procedentes de países como Argelia, Cuba, Guinea Conakry o Gambia, que tienen muchas dificultades al tratar de acceder a citas consulares y legalizar documentos fundamentales, como certificados de antecedentes penales, partidas de nacimiento o poderes notariales. Regularización Ya sostiene que estas dificultades administrativas excluyen injustamente a personas que cumplen los requisitos materiales exigidos por la normativa.

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El colectivo también resalta la situación de quienes residen en municipios pequeños o zonas rurales. La distancia a las oficinas de extranjería, la escasez de servicios especializados y las limitaciones del transporte público “generan una desigualdad territorial en el acceso al procedimiento”. Esta brecha se agrava con el colapso en el sistema de citas para la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE). “La insuficiencia crónica de citas disponibles podría agravarse considerablemente durante el proceso extraordinario, dado el elevado volumen de personas que deberán completar este trámite en un plazo máximo de un mes desde la concesión de la autorización”, critican.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. (Europa Press)

Más recursos humanos, técnicos y materiales para evitar el colapso

Por todo ello, el colectivo pide que la administración garantice los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para evitar el colapso del sistema y plantea que la fecha, hora y lugar para la toma de huellas se comuniquen automáticamente junto con la resolución favorable de residencia. Para la agrupación, la falta de planificación y recursos está comprometiendo la posibilidad real de que cientos de miles de migrantes accedan a derechos fundamentales.

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Deportaciones, redadas e internamientos en CIES

El documento entregado en el Congreso alerta también sobre la existencia de procedimientos de expulsión, redadas e internamientos en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que afectan a personas potencialmente beneficiarias de la regularización extraordinaria. Regularización Ya expresa preocupación e indignación por estas prácticas y recuerda que el Defensor del Pueblo ha recomendado suspender las expulsiones durante este procedimiento. El movimiento exige que el Ministerio del Interior dicte instrucciones inmediatas para detener cualquier expulsión mientras esté vigente el proceso.

En este vídeo te explicamos todos los detalles: quiénes pueden solicitar la regularización, los requisitos de residencia y penales, y los plazos para presentar la solicitud.

Otro de los puntos centrales de la petición es la defensa del principio constitucional de presunción de inocencia. Denuncian que el uso de antecedentes policiales no judicializados genera inseguridad jurídica y puede derivar en resoluciones injustas. Solicita que la Unidad de Tramitación de Extranjería (UTEX) no valore negativamente anotaciones policiales que no hayan dado lugar a condenas judiciales firmes.

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Además, la organización pide explicaciones a Grande-Marlaska sobre el caso de Henry Josué Vargas, un ciudadano hondureño que, según denuncias recogidas por Regularización Ya, fue víctima de violencia durante un intento de deportación en el aeropuerto de Barajas mientras estaba internado en el CIE de Zapadores, en Valencia. La agrupación considera imprescindible que se esclarezcan los hechos y se garanticen plenamente los derechos humanos en todos los procedimientos de expulsión.