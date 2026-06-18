España

Piden a Marlaska rendir cuentas en el Congreso por “las trabas, la falta de citas y las expulsiones” en la regularización de migrantes

Desde que el proceso comenzó a mediados de abril, los solicitantes han afrontado numerosos obstáculos. El plazo para presentar solicitudes concluye el 30 de junio

Guardar
Google icon
Varias personas migrantes hacen cola en Barcelona para poder acceder a los documentos necesarios para la regularización. (David Zorrakino / Europa Press)
Varias personas migrantes hacen cola en Barcelona para poder acceder a los documentos necesarios para la regularización. (David Zorrakino / Europa Press)

El movimiento Regularización Ya ha presentado una petición formal ante el Congreso de los Diputados para exigir soluciones inmediatas ante los obstáculos que están enfrentando miles de personas migrantes durante el proceso extraordinario de regularización aprobado por el Gobierno. La organización solicita la comparecencia urgente del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y advierte que las “graves deficiencias administrativas amenazan la efectividad de la medida”.

La situación, recuerda el movimiento, es especialmente complicada para los migrantes procedentes de países como Argelia, Cuba, Guinea Conakry o Gambia, que tienen muchas dificultades al tratar de acceder a citas consulares y legalizar documentos fundamentales, como certificados de antecedentes penales, partidas de nacimiento o poderes notariales. Regularización Ya sostiene que estas dificultades administrativas excluyen injustamente a personas que cumplen los requisitos materiales exigidos por la normativa.

PUBLICIDAD

El colectivo también resalta la situación de quienes residen en municipios pequeños o zonas rurales. La distancia a las oficinas de extranjería, la escasez de servicios especializados y las limitaciones del transporte público “generan una desigualdad territorial en el acceso al procedimiento”. Esta brecha se agrava con el colapso en el sistema de citas para la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE). “La insuficiencia crónica de citas disponibles podría agravarse considerablemente durante el proceso extraordinario, dado el elevado volumen de personas que deberán completar este trámite en un plazo máximo de un mes desde la concesión de la autorización”, critican.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. (Europa Press)
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. (Europa Press)

Más recursos humanos, técnicos y materiales para evitar el colapso

Por todo ello, el colectivo pide que la administración garantice los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para evitar el colapso del sistema y plantea que la fecha, hora y lugar para la toma de huellas se comuniquen automáticamente junto con la resolución favorable de residencia. Para la agrupación, la falta de planificación y recursos está comprometiendo la posibilidad real de que cientos de miles de migrantes accedan a derechos fundamentales.

PUBLICIDAD

Deportaciones, redadas e internamientos en CIES

El documento entregado en el Congreso alerta también sobre la existencia de procedimientos de expulsión, redadas e internamientos en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que afectan a personas potencialmente beneficiarias de la regularización extraordinaria. Regularización Ya expresa preocupación e indignación por estas prácticas y recuerda que el Defensor del Pueblo ha recomendado suspender las expulsiones durante este procedimiento. El movimiento exige que el Ministerio del Interior dicte instrucciones inmediatas para detener cualquier expulsión mientras esté vigente el proceso.

En este vídeo te explicamos todos los detalles: quiénes pueden solicitar la regularización, los requisitos de residencia y penales, y los plazos para presentar la solicitud.

Otro de los puntos centrales de la petición es la defensa del principio constitucional de presunción de inocencia. Denuncian que el uso de antecedentes policiales no judicializados genera inseguridad jurídica y puede derivar en resoluciones injustas. Solicita que la Unidad de Tramitación de Extranjería (UTEX) no valore negativamente anotaciones policiales que no hayan dado lugar a condenas judiciales firmes.

Además, la organización pide explicaciones a Grande-Marlaska sobre el caso de Henry Josué Vargas, un ciudadano hondureño que, según denuncias recogidas por Regularización Ya, fue víctima de violencia durante un intento de deportación en el aeropuerto de Barajas mientras estaba internado en el CIE de Zapadores, en Valencia. La agrupación considera imprescindible que se esclarezcan los hechos y se garanticen plenamente los derechos humanos en todos los procedimientos de expulsión.

Temas Relacionados

MigrantesInmigración EspañaGobierno de EspañaDesigualdad socialFernando Grande MarlaskaMinisterio del InteriorEspaña-SociedadEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mary de Dinamarca envía palabras de ánimo a la princesa Mette-Marit de Noruega tras su trasplante de pulmón: “Estoy muy feliz de oír eso”

La monarca danesa guarda una gran relación con la heredera al trono de Noruega

Mary de Dinamarca envía palabras de ánimo a la princesa Mette-Marit de Noruega tras su trasplante de pulmón: “Estoy muy feliz de oír eso”

El calendario para ahorrar en compras del hogar: los meses más baratos para comprar muebles, lavadoras, televisiones o aspiradoras

Esperar unas semanas puede marcar la diferencia en artículos de cierto importe, con variaciones que alcanzan el 47%

El calendario para ahorrar en compras del hogar: los meses más baratos para comprar muebles, lavadoras, televisiones o aspiradoras

Un incendio en una nave de trasteros en Villaverde (Madrid) provoca el desalojo de una gasolinera

El edificio afectado sufre riesgo de colapso, según han informado desde Emergencias Madrid

Un incendio en una nave de trasteros en Villaverde (Madrid) provoca el desalojo de una gasolinera

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 18 de junio

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 18 de junio

Una madre pide la custodia exclusiva de sus hijas y el uso de la vivienda familiar y la Justicia lo rechaza: el tribunal prioriza la estabilidad de las menores

El tribunal ha optado por mantener el régimen de custodia vigente, argumentando que la estabilidad emocional y material de las menores queda mejor protegida bajo el cuidado del padre, tras valorar los informes de especialistas y la situación personal de ambos progenitores

Una madre pide la custodia exclusiva de sus hijas y el uso de la vivienda familiar y la Justicia lo rechaza: el tribunal prioriza la estabilidad de las menores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una madre pide la custodia exclusiva de sus hijas y el uso de la vivienda familiar y la Justicia lo rechaza: el tribunal prioriza la estabilidad de las menores

Una madre pide la custodia exclusiva de sus hijas y el uso de la vivienda familiar y la Justicia lo rechaza: el tribunal prioriza la estabilidad de las menores

El ultimátum ecologista a los cuatro importantes empresarios que gestionan el campo de golf más elitista de Madrid: o dejan de regar con pozos ilegales o irán a los tribunales

Lo más “doloroso” para Zapatero es lo más letal para el Gobierno: el presidente que se quedó con joyas del rey de Arabia Saudí “es y seguirá siendo un referente moral” para el PSOE

La Justicia avala el desahucio de una inquilina que alegó indefensión porque el juzgado no le informó del plazo que le quedaba para oponerse a la demanda

Una jubilada consigue que la Justicia le deje adoptar a una mujer de 44 años que apadrinó cuando tenía 14 y sienta un precedente judicial

ECONOMÍA

El calendario para ahorrar en compras del hogar: los meses más baratos para comprar muebles, lavadoras, televisiones o aspiradoras

El calendario para ahorrar en compras del hogar: los meses más baratos para comprar muebles, lavadoras, televisiones o aspiradoras

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 18 de junio

Enrique Devesa, economista e investigador: “Las pensiones son muy generosas en España y si no se actúa pronto el sistema puede estallar”

Si el empleo se encarece en España y los salarios brutos suben casi un 5%, ¿por qué no mejora mi poder adquisitivo?

Los españoles compran cada vez más huevos pese a la inflación: cada hogar gasta 88 euros al año y consume 9 kilos por persona

DEPORTES

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Panamá cae en el debut del Mundial 2026 ante Ghana con un gol en el descuento: las mejores jugadas y el gol de Yirenkyi, en vídeo

Cuándo juega Inglaterra el próximo partido en el Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo

Así te hemos contado el Inglaterra - Croacia: un doblete de Kane y los goles de Bellingham y Rashford sentencian a la selección de Modrić

Livaković, el portero que jugaba al baloncesto y creció admirando a Casillas y Buffon, iguala la gesta de Vozinha en el Mundial 2026