España

Ainhoa Vila, psicóloga: “La confianza en los demás nace cuando te fías de tu propia capacidad para cuidarte”

“Es como saber que llevas un paracaídas. Puedes saltar sin pánico”. Este método no solo permite cuidarse a uno mismo, sino que abre vía a unas relaciones sin miedo

Guardar
Gente contenta alrededor de un
Gente contenta alrededor de un chico serio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de confianza en uno mismo es una de las principales causas de malestar en nuestra vida. No solo afecta directamente en nuestra manera de pensar, de comunicar y de decidir, sino en nuestras relaciones.

Por esto, la psicóloga Ainhoa Vila, desde su cuenta de Tiktok, explica cómo “la confianza en los demás nace cuando te fías de tu propia capacidad para cuidarte”. El argumento principal de la experta se centra en la falta de límites que uno se pone a sí mismo.

Si te cuesta poner límites, si toleras actitudes que no te gustan por miedo a que te abandonen, si idealizas a los demás y te infravalores a ti, si tienes miedo excesivo a que te rechacen o te juzguen... Frente a todo esto, esta especialista pide que nos grabemos el siguiente mensaje: “Cuando tú confías realmente en ti, los demás dejan de ser una amenaza”.

Por qué confiar en uno mismo

La psicóloga Vila, desde su cuenta “ainhowins”, trata de desarrollar los contenidos siempre desde la psicología, la ciencia y la conducta. De esta manera, esta mujer que “si sabes que puedes poner límites, salir de una relación, decir que no... Tu cerebro se relaja”.

Los beneficios, que se presentan cuando alguien sabe decir que no, son evidentes. Según el Centro Psicológico Loreto Charques, entre los impactos positivos, se puede hallar: mejora de la autoestima y el autoconcepto, reducción del estrés y la ansiedad, relaciones más saludables y mayor autonomía y control.

Ainhoa Vila explica por qué
Ainhoa Vila explica por qué poner límites. (Composición fotográfica)

Vila resume esta serie de ganancias obtenidas por la simple confianza en uno mismo del siguiente modo: “Es como saber que llevas un paracaídas. Puedes saltar sin pánico”. Este método no solo permite cuidarse a uno mismo, sino que abre vía a unas relaciones sin miedo.

Qué soluciones hay

Resulta necesario construir una autoestima con nosotros mismo si queremos superar determinadas situaciones como la búsqueda constante de aprobación externa (dependencia emocional) o el miedo al rechazo.

Vila apunta como solución: “con lo que se trabaja mucho es con la confianza interna”. En otras palabras, recurrir a la autocompasión y trasladar a un margen la autocrítica constante. Además, otros hábitos que contribuyen a una mejora sustancial de nuestra autopercepción puede tener lugar en el simple hecho de marcarse unos objetivos realistas. Al mismo tiempo, hay que celebrar los logros personales.

Entorno positivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Entorno positivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entorno es un factor clave en la construcción del autoestima debido a que las personas de tu alrededor, y el ambiente que conformen (positivo y de apoyo o negativo y de desamparo), influyen en el sentir del individuo.

Repercusiones negativas

Por otro lado, es importante advertir de lo siguiente: los límites no siempre constituyen un proceso inmediato ni cómodo. En un primer momento, puede generar sentimientos de culpa, sobre todo en personas acostumbradas a priorizar las necesidades ajenas o a buscar aprobación externa.

Una persona acostada en casa,
Una persona acostada en casa, viendo su celular con sentimientos de culpa y aburrimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Decir “no” puede vivirse como un acto egoísta, especialmente cuando existe miedo al rechazo o a decepcionar a los demás. Esta incomodidad inicial puede provocar dudas internas e incluso llevar a cuestionar la propia decisión.

Temas Relacionados

Redes SocialesTiktokTiktok EspañaVirales EspañaPsicologíaLímitesSalud MentalSalud Mental EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Cuánto se gana con el

Sebastián Ramírez, abogado: “Desde hoy, gafas y lentillas serán gratis para menores de 16 años”

La ayuda del Plan Veo cubre hasta 100 euros anuales en productos ópticos para quienes acrediten necesidad médica

Sebastián Ramírez, abogado: “Desde hoy,

Pollo al horno con brócoli y queso rallado, una receta irresistible para volver a comer sano después de Navidad

Los platos fáciles de preparar, rápidos y saludables se convierten en la opción perfecta para contrarrestar los excesos gastronómicos

Pollo al horno con brócoli

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 3 enero

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la

Juan Urdangarin viaja con Sophia Khan a Abu Dabi para presentársela al rey Juan Carlos: la consolidación definitiva de su relación

El hijo mayor de Iñaki Urdangarin pasó la Navidad lejos de su pareja, pero se han reencontrado en Abu Dabi antes del cumpleaños del emérito

Juan Urdangarin viaja con Sophia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares conversa con Edmundo González,

Albares conversa con Edmundo González, líder de la oposición venezolana, sobre la situación en el país tras el ataque de EEUU y la captura de Nicolás Maduro

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid: “Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo”

Pedro Sánchez hace un “llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad” en Venezuela y ofrece a España para buscar una “solución pacífica”

Reacciones desde España al ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro: Pedro Sánchez hace “un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad”

Un brote de gripe A deja cinco muertos en una residencia de ancianos de Sevilla

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 3 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Del Mundial de fútbol al

Del Mundial de fútbol al Gran Premio de Madrid o los Juegos Olímpicos de Invierno: el calendario deportivo de 2026

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla