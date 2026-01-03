Ainhoa Vila, psicóloga: “La confianza en los demás nace cuando te fías de tu propia capacidad para cuidarte”

Gente contenta alrededor de un chico serio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de confianza en uno mismo es una de las principales causas de malestar en nuestra vida. No solo afecta directamente en nuestra manera de pensar, de comunicar y de decidir, sino en nuestras relaciones.

Por esto, la psicóloga Ainhoa Vila, desde su cuenta de Tiktok, explica cómo “la confianza en los demás nace cuando te fías de tu propia capacidad para cuidarte”. El argumento principal de la experta se centra en la falta de límites que uno se pone a sí mismo.

Si te cuesta poner límites, si toleras actitudes que no te gustan por miedo a que te abandonen, si idealizas a los demás y te infravalores a ti, si tienes miedo excesivo a que te rechacen o te juzguen... Frente a todo esto, esta especialista pide que nos grabemos el siguiente mensaje: “Cuando tú confías realmente en ti, los demás dejan de ser una amenaza”.

Por qué confiar en uno mismo

La psicóloga Vila, desde su cuenta “ainhowins”, trata de desarrollar los contenidos siempre desde la psicología, la ciencia y la conducta. De esta manera, esta mujer que “si sabes que puedes poner límites, salir de una relación, decir que no... Tu cerebro se relaja”.

Los beneficios, que se presentan cuando alguien sabe decir que no, son evidentes. Según el Centro Psicológico Loreto Charques, entre los impactos positivos, se puede hallar: mejora de la autoestima y el autoconcepto, reducción del estrés y la ansiedad, relaciones más saludables y mayor autonomía y control.

Ainhoa Vila explica por qué poner límites. (Composición fotográfica)

Vila resume esta serie de ganancias obtenidas por la simple confianza en uno mismo del siguiente modo: “Es como saber que llevas un paracaídas. Puedes saltar sin pánico”. Este método no solo permite cuidarse a uno mismo, sino que abre vía a unas relaciones sin miedo.

Qué soluciones hay

Resulta necesario construir una autoestima con nosotros mismo si queremos superar determinadas situaciones como la búsqueda constante de aprobación externa (dependencia emocional) o el miedo al rechazo.

Vila apunta como solución: “con lo que se trabaja mucho es con la confianza interna”. En otras palabras, recurrir a la autocompasión y trasladar a un margen la autocrítica constante. Además, otros hábitos que contribuyen a una mejora sustancial de nuestra autopercepción puede tener lugar en el simple hecho de marcarse unos objetivos realistas. Al mismo tiempo, hay que celebrar los logros personales.

Entorno positivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entorno es un factor clave en la construcción del autoestima debido a que las personas de tu alrededor, y el ambiente que conformen (positivo y de apoyo o negativo y de desamparo), influyen en el sentir del individuo.

Repercusiones negativas

Por otro lado, es importante advertir de lo siguiente: los límites no siempre constituyen un proceso inmediato ni cómodo. En un primer momento, puede generar sentimientos de culpa, sobre todo en personas acostumbradas a priorizar las necesidades ajenas o a buscar aprobación externa.

Una persona acostada en casa, viendo su celular con sentimientos de culpa y aburrimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Decir “no” puede vivirse como un acto egoísta, especialmente cuando existe miedo al rechazo o a decepcionar a los demás. Esta incomodidad inicial puede provocar dudas internas e incluso llevar a cuestionar la propia decisión.