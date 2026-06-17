Zapatero admite que las joyas que encontraron en su caja fuerte fueron un regalo del monarca saudí en 2007: por qué le beneficia que sea esa fecha

El juez Calama rechaza aplazar la declaración de Zapatero sobre el origen de sus joyas (Montaje Infobae)

José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este miércoles durante su esperada declaración ante el juez Calama de la Audiencia Nacional que el origen de las joyas que encontraron en su caja fuerte por valor de 1,3 millones de euros fueron un regalo del monarca Abdulá bin Abdulaziz Al Saud en 2007, cuando este vino a España para recibir el Toisón de Oro durante una visita de Estado en la que se reunió con el rey Juan Carlos I y con el presidente del Gobierno.

Así le han asegurado en exclusiva a Mañaneros360 de RTVE fuentes del entorno de Zapatero. El expresidente también ha admitido ante el juez que aún no tiene la documentación para acreditar la procedencia de las joyas y ha pedido más tiempo para recopilar todo lo necesario, después de que el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama rechazara la petición de su abogado para retrasar su comparecencia por ese tema.

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El expresidente ha sido interrogado por el origen de las joyas que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía descubrió en su despacho y por las que el juez le atribuye presuntos delitos fiscal y de contrabando. El portavoz autorizado de Zapatero aseguró en su momento que se trataba de una herencia familiar y que tenían un valor “entre 30.000 y 50.000 euros” y tras conocerse el peritaje tuvo que pedir perdón. Las piezas fueron valoradas en 1,3 millones de euros tras una tasación de la joyería Ansorena y calculada en colaboración con el Instituto Gemológico Español. La secretaria de Zapatero, por su parte, atribuyó el origen de las joyas a una herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa del exmandatario, así como a obsequios obtenidos durante viajes.

Al asegurar que se trata de un regalo, el delito por el que se le imputa contrabando no existiría, ya que Zapatero no tuvo que transportar las joyas, simplemente le fueron entregadas en mano. Además, al haber pasado más de cinco años, la acusación de delito fiscal estaría también prescrito -lo habría hecho en 2012-.

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Zapatero saluda al monarca saudí en La Moncloa. (EFE)

Sin embargo, el regalo de estas joyas lleva a Zapatero a una encrucijada ética, ya que aunque en 2007 no hubiera una ley que prohibiera que un presidente recibiera regalos, el propio Zapatero había aprobado un código ético de conducta en 2005, un año después de que fuera elegido presidente, en el que dejaba bastante claro que no se debían aceptar regalos “más allá de los usos habituales”. Y aquellos obsequios “de mayor significación de caracter institucional”, debían ofrecerse al patrimonio del Estado.

A través del BOE se publicó ese 2005 ese 'Código de Buen Gobierno' que incluía, en el punto 6, que se rechazaría “cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado”.

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El director ejecutivo de Transparencia Internacional de España, David Martínez, señaló a El País que a pesar de que exista este Código Ético, lo recogido “es simplemente una plasmación de principios de conductas, una hoja de ruta, una orientación” y no hay ningún tipo de sanción y ni es jurídicamente vinculante.

Los regalos que pueden recibir los altos cargos también están recogidos en Ley de transparencia y buen gobierno de 2013, aprobada durante el mandato del presidente del PP Mariano Rajoy. En esta norma también se hacía referencia a los regalos de cortesía, pero sin establecer límites específicos para aceptarlos: “No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente". Otra norma, la Ley 3/2015 para altos cargos que deroga el Código del buen Gobierno que aprobó Zapatero no menciona entre los puestos incluidos entre los altos cargos los expresidentes de Gobierno.

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Por lo tanto, al aceptar estos regalos Zapatero estaría incumpliendo su propio Código Ético.