Inés Moreno, traumatóloga: “Si desayunas antes de un análisis de sangre tus resultados van a parecer los de un diabético”

Inés Moreno, traumatóloga, avisa sobre la importancia de ayunar antes de un análisis (TikTok / @latraumatologageek)

En distintos laboratorios y centros de salud suele solicitarse a los pacientes que acudan en ayunas para la realización de análisis clínicos. La razón detrás de esta recomendación responde a la necesidad de obtener resultados que reflejen el estado real del organismo, sin la influencia directa de la ingesta reciente de alimentos.

Consumir alimento antes de una extracción de sangre puede alterar significativamente los resultados, según explicó la traumatóloga Inés Moreno (@latraumatologageek) en un video difundido en redes sociales.

De acuerdo con Moreno, el consumo de alimentos previo a un análisis de sangre modifica los valores que se observan en los resultados. “Si desayunas antes de un análisis de sangre, tus resultados van a aparecer los de un diabético en coma. Y no lo eres. Simplemente te comiste unas tostadas”, señaló la especialista. El proceso digestivo provoca un aumento en la concentración de glucosa, triglicéridos e insulina en la sangre, lo que puede inducir a interpretaciones erróneas durante la evaluación médica.

Resultados similares a una diabetes

Este fenómeno sucede porque, tras la ingesta, el cuerpo inicia una serie de respuestas metabólicas. La glucosa proveniente de los alimentos incrementa en el torrente sanguíneo, lo que a su vez eleva la secreción de insulina por parte del páncreas. Los triglicéridos, que son un tipo de grasa, también muestran valores más altos después de comer.

En consecuencia, si una persona acude a un laboratorio sin haber respetado el periodo de ayuno recomendado, los resultados pueden indicar niveles de glucosa de hasta 200 mg/dL o cifras de triglicéridos cercanas a 400 mg/dL, valores que habitualmente se asocian a diagnósticos de diabetes o riesgo cardiovascular.

Una paciente de diabetes se inyecta insulina (AdobeStock)

“Y si te sacan sangre después de desayunar, los resultados dirán: glucosa, doscientos, diabético. Triglicéridos, cuatrocientos. Riego cardiovascular, colesterol alterado. A dieta. Pero es mentira. No estás enfermo. Te comiste unas tostadas hace dos horas”, advirtió Moreno.

La especialista subrayó la importancia del ayuno previo a los análisis que lo requieren para evitar diagnósticos incorrectos y tratamientos innecesarios. El ayuno previo, de entre ocho y doce horas, permite que los valores analizados se encuentren en su estado basal.

De este modo, el profesional sanitario obtiene información fiable sobre el metabolismo del paciente, sin interferencias provocadas por la comida reciente. “Por eso se pide ayuno de ocho a doce horas, para que los valores estén en su estado basal. No en modo ‘acabo de desayunar’”, expresó la experta.

Recomendación general

No obstante, no todos los estudios sanguíneos exigen ayuno. Según Moreno, hay pruebas que pueden realizarse en cualquier momento del día, como el hemograma, la función renal o las hormonas tiroideas. Sólo los análisis de glucosa, colesterol, triglicéridos e insulina precisan que el paciente no haya comido previamente.

“Aquí viene el dato que nadie te cuenta: no todos los análisis requieren ayuno”, puntualizó. Para evitar errores y no tener que repetir la extracción, la recomendación general es acudir en ayunas ante la duda. “Pero lo mejor es ayuno por si acaso, para no arriesgarte y no tener que pincharte dos veces”, agregó.

La insistencia de Moreno en la importancia de cumplir el ayuno responde a la frecuencia con la que los laboratorios detectan muestras alteradas por la ingesta previa de alimentos. Ante la indicación de presentarse en ayunas, la experta sugiere cumplirla rigurosamente.

“Así que cuando te digan ‘ven en ayunas’, ve en ayunas, porque si no, vas a volver y te van a pinchar dos veces”, concluye la traumatóloga en su mensaje, que ha despertado interés y debate en redes sociales acerca de la preparación correcta para los estudios de laboratorio.