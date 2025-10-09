España

Inés Moreno, traumatóloga: “El chocolate tiene tres beneficios ocultos”

Diversos estudios han estudiado los beneficios del chocolate en el sistema cardiovascular

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

La traumatóloga Inés Moreno en
La traumatóloga Inés Moreno en un vídeo de TikTok. (@latraumatologageek/TikTok)

El chocolate es un alimento que levanta pasiones en todo el mundo, especialmente entre los más golosos. Ya sea en tartas, galletas, cremas, en tableta o incluso en guisos, el chocolate es uno de los dulces más deseados.

Pero el chocolate tiene una característica que los amantes del cacao no suelen conocer: puede ser beneficioso para el corazón. “Resulta que comer chocolate negro no solo es un placer, sino que también protege tu corazón. Sí, la ciencia me obliga a decirte que tu vicio favorito tiene beneficios reales”, explica en redes sociales la traumatóloga Inés Moreno, conocida como @latraumatologageek.

La profesional sanitaria dice que la clave de los beneficios del chocolate negro está en “los flavonoides, esos compuestos del cacao que aumentan la producción de óxido nítrico, que relaja y ensancha tus arterias”. La doctora basa sus afirmaciones en un estudio publicado por The American Journal of Clinical Nutrition, que revela que tanto el consumo agudo como el crónico de chocolate o cacao mejora la función de los vasos sanguíneos al dilatarlos. Tras la ingesta de chocolate, los vasos se relajaban y se adaptaban al flujo sanguíneo. “Básicamente, tu sistema circulatorio entra en modo más flujo, menos drama. Estás tuneando tu sistema cardiovascular”, asegura.

Los efectos del cacao en tu corazón

Onzas de chocolate negro (AdobeStock)
Onzas de chocolate negro (AdobeStock)

Que el flujo sanguíneo mejore tiene grandes beneficios para el corazón. Según explica la doctora Moreno, “el cacao mejora la elasticidad de tus vasos sanguíneos. Eso significa que la sangre fluye mejor, reduce el riesgo de quedarte tieso por un infarto”.

El estudio citado por Moreno también detectó una reducción en la resistencia a la insulina, un factor de riesgo importante para la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. " Es cristalino, menor riesgo de diabetes. O sea, algo que tu cardiólogo y tu endocrino llevan años intentando que entiendas y ahora te lo estoy explicando con chocolate“, dice en su vídeo. Además, el consumo crónico de chocolate o cacao se asoció con una reducción de 1,6 mm Hg en la presión diastólica y una disminución similar en la presión arterial media. Los efectos sobre el colesterol LDL (“malo”) y HDL (“bueno”) fueron marginales, con cambios pequeños que no alcanzaron una relevancia clínica clara.

Ahora bien, no bastará con elegir “cualquier golosina de supermercado llena de azúcar”, porque no todos los chocolates valen para conseguir todos estos efectos. Según Moreno, “si no tiene al menos un setenta por ciento de cacao, lo único que va a ganar es un viaje exprés al dentista”.

Es una recomendación que también hace la Fundación Española del Corazón (FEC), que asegura que el consumo de chocolate en pequeñas cantidades y de alta calidad puede ser beneficioso para el sistema cardiovascular. Según la FEC, basta con consumir alrededor de seis gramos de chocolate negro al día para obtener sus propiedades saludables sin excederse en calorías o azúcares.

No obstante, no existe todavía consenso en la comunidad médica sobre una recomendación específica para el consumo de chocolate con fines preventivos. Los expertos señalan que su consumo debe formar parte de una dieta equilibrada y que no reemplaza en ningún caso medidas comprobadas como la actividad física regular, mantener un peso saludable y controlar otros factores de riesgo cardiovascular.

