Cómo hacer banana bread en la freidora de aire: el bizcocho de plátano más jugoso para una merienda casera

La freidora de aire se ha convertido en un imprescindible en las cocinas de muchos españoles. Es ideal para cocinar, en pocos minutos las versiones más saludables de nuestros platos favoritos; desde patatas fritas hasta croquetas, pasando por alitas de pollo y otras delicias saladas. Pero la archiconocida airfryer también puede ser una gran aliada para los amantes del dulce, pues es capaz de cocinar prácticamente cualquier postre que se nos ocurra.
Lo cierto es que la freidora de aire no solo nos sirve para reemplazar a la clásica freidora con aceite, con la que hacemos postres como los tradicionales churros. También es la herramienta perfecta para sustituir el horno, ya sea porque no tenemos uno de ellos en casa, porque queremos ahorrar en electricidad o porque las temperaturas nos hacen huir de él.
Una de las formas más deliciosas de aprovechar esta herramienta es preparar un banana bread casero, un jugoso y húmedo bizcocho a base de plátano que puede convertirse en tu merienda preferida. La elaboración es muy similar a la que seguiríamos en caso de utilizar el horno convencional, aunque adaptando los tiempos y temperaturas para conseguir el resultado esponjoso perfecto.
Receta de banana bread en freidora de aire
El banana bread en freidora de aire es un bizcocho húmedo y tierno, elaborado principalmente con plátanos maduros, harina, huevo y un toque de nueces y chocolate. Para prepararlo, solo tenemos que mezclar los ingredientes, verter la masa en un molde apto para airfryer y cocinarlo con aire caliente, logrando una textura deliciosa en solo 30 minutos.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 2 plátanos maduros
- 125 g de harina de trigo
- 1 huevo L
- 125 g de azúcar
- 60 ml de aceite de girasol o de oliva suave
- 8 g de levadura química (polvos de hornear)
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 25 g de nueces troceadas
- 25 g de pepitas de chocolate
Cómo hacer banana bread en freidora de aire, paso a paso
- Aplasta los plátanos con un tenedor en un bol grande hasta hacerlos puré.
- Añade el huevo, el aceite, la sal y el azúcar. Mezcla con varillas hasta integrar bien.
- Incorpora la canela, la levadura y la harina tamizada. Remueve hasta obtener una masa homogénea.
- Agrega las nueces troceadas y las pepitas de chocolate, mezcla suavemente.
- Forra el molde con papel de horno ligeramente humedecido para evitar que se pegue.
- Vierte la masa en el molde y nivela la superficie.
- Precalienta la freidora de aire 5 minutos a 160 °C.
- Coloca el molde en la cesta y cocina a 160 °C durante 30 minutos. No abras la freidora durante la cocción para evitar que baje la masa.
- Pincha con un palillo: si sale limpio, está listo. Si no, deja 5 minutos más.
- Deja enfriar 10 minutos antes de desmoldar y servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 6-8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 220 kcal (aprox.)
- Hidratos de carbono: 31 g
- Proteínas: 4 g
- Grasas: 9 g
- Azúcares: 15 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda el banana bread en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 3 días. En la nevera, aguanta 5 días. Puedes congelar porciones envueltas en film hasta 2 meses.