Un chef con estrella Michelin reabre la panadería de un pueblo de 1.400 vecinos: “Mi objetivo es ofrecer lugares de calidad y accesibles”

Panadería 'Du pain et des miettes', en el pueblo francés de Bonnieux (Instagram / @dupainetdesmiettes_bonni)

Un buen restaurante puede tener la capacidad de revitalizar un pueblo. Ha ocurrido en España con proyectos como Ansils, el restaurante con estrella Michelin que brilla en el pequeño pueblo pirenaico de Anciles, con 180 habitantes; o el restaurante OBA, que ha puesto a la localidad de Casas-Ibáñez en el mapa gastronómico. Y algo similar ha ocurrido en Francia, donde un premiado cocinero ha apostado todo por revitalizar uno de los pueblos más bellos y escondidos de la Provenza francesa.

Hablamos de Julien Allano, chef que, en tan solo un año y medio de apertura, ha conseguido una estrella por su nuevo restaurante Ju - Maison de cuisine, un proyecto que ha impulsado la revitalización de Bonnieux, una localidad francesa de aproximadamente 1.400 habitantes en la región del Luberon, en el corazón de la Provenza.

La belleza de este rincón ha atraído a turistas nacionales e internacionales, e incluso a cineastas, utilizándolo como telón de fondo para películas y grabaciones. Pero, en temporada baja, cuando los turistas dejan de llegar, aún quedan más de 1.000 habitantes que luchan por mantener viva esta pequeña localidad de montaña. Por ello lucha este premiado chef, que ha decidido apostar todas sus cartas por Bonnieux y empezar allí su pequeño imperio gastronómico.

Una nueva vida a la panadería de siempre

La primera piedra en esta misión fue su estrellado restaurante, pero la segunda no se queda corta en llamativa ni prometedora. Allano ha querido apostar por la artesanía tomando los mandos de la panadería del pueblo, cerrada ya por la jubilación de sus anteriores dueños. Así, fue en agosto de 2025, junto al panadero artesano David Andria, cuando inauguró Du pain et des miettes (El pan y las migas), una panadería que ha devuelto vida al centro de Bonnieux.

En este obrador, el chef ha querido conservar los códigos de la artesanía del pan más tradicional, ofreciendo panes de masa madre orgánicos a partir de harinas recuperadas, pero también otras delicias como focaccias, tartas, pastas choux y pasteles caseros. También hojaldres y dulces estacionales como la galette del día de Reyes.

La panadería de un chef Michelin en el pueblo de Bonnieux (Instagram / @dupainetdesmiettes_bonnieux)

Con la apertura de la panadería, el alcance de Allano y su equipo se ha extendido alcanzando ya todo un ecosistema gastronómico. Además de su premiado restaurante y su panadería, el chef ha puesto en marcha también una tienda de comestibles, con productos seleccionados del sureste francés, tales como chocolates artesanos, aceite de oliva y almendras y un bistró, especializado en cocina tradicional y de proximidad.

Una iniciativa de proximidad y gastronomía que demuestra el compromiso del chef con su comunidad: “Cuantas más tiendas tengamos durante todo el año, más gente vendrá”, aseguraba el cocinero en entrevistas. “Creo firmemente en este pueblo de Bonnieux por sus recursos y la riqueza de su terruño. Mi único objetivo era ofrecer allí lugares de calidad, pero accesibles”.

La respuesta de los habitantes de Bonnieux ha sido especialmente positiva, vecinos que han recuperado un punto de encuentro social y comercial. Bernard Alais, quien fue propietario del último obrador antes del cierre, calificaba la reapertura como un auténtico regalo para el pueblo: “Era el centro de actividad de este lugar, y me alegra mucho ver que la gente está volviendo”.