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La justicia da la razón al Centro Galego de Vitoria que se negó a pagar a una orquesta que desafinó y no se sabía las letras

La Audiencia de Álava confirma que el espectáculo presentó fallos graves de sonido, descoordinación y músicos distintos a los anunciados

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La Audiencia Provincial de Álava. Iñaki Berasaluce - Europa Press
La Audiencia Provincial de Álava. Iñaki Berasaluce - Europa Press

La Audiencia Provincial de Álava ha respaldado al Centro Galego de Vitoria-Gasteiz en su decisión de no abonar 6.655 euros reclamados por el representante artístico de la orquesta Ciudad de Vigo, al considerar que la actuación contratada presentó suficientes irregularidades como para dar por incumplido el contrato.

El conflicto se originó tras las actuaciones celebradas los días 22 y 23 de julio de 2023 dentro de las fiestas organizadas por el centro gallego de la capital alavesa. El representante de la formación musical reclamaba judicialmente el pago de la mitad de los honorarios acordados, defendiendo que el servicio se había prestado conforme a lo pactado.

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Sin embargo, tanto el juzgado de primera instancia como ahora la Audiencia Provincial han concluido que la actuación estuvo marcada por numerosos fallos técnicos y artísticos que justificaban que la entidad organizadora se negara a pagar la cantidad reclamada.

Fallos de sonido, retrasos y músicos diferentes

Durante el proceso judicial, el Centro Galego de Vitoria-Gasteiz argumentó que el espectáculo ofrecido distaba mucho del anunciado previamente. Según expuso, salvo uno de los integrantes, los músicos que actuaron no coincidían con los que aparecían en las imágenes promocionales utilizadas para contratar la orquesta.

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Además, la entidad denunció importantes deficiencias durante el desarrollo del concierto. Entre ellas, señaló que los cantantes no conocían correctamente las coreografías ni las letras de las canciones, que hubo problemas continuos de afinación y sonido y que varios micrófonos dejaron de funcionar en distintos momentos de la actuación.

La sentencia también recoge incumplimientos horarios y una constante descoordinación musical. Según la valoración judicial, el “desajuste de la música y canciones fue continuo”, algo que terminó afectando de forma directa a la experiencia del público y al desarrollo de las fiestas.

La Audiencia confirma el incumplimiento contractual

Tras perder el juicio en primera instancia, el representante artístico de la orquesta recurrió la decisión ante la Audiencia Provincial de Álava. No obstante, el tribunal ha rechazado íntegramente el recurso y ha confirmado la resolución anterior.

En su auto, el magistrado considera que la valoración de las pruebas realizada por el juzgado fue “razonada y razonable”. Además, subraya que las declaraciones testificales y los vídeos aportados durante el procedimiento acreditan “numerosas irregularidades e incumplimientos” fácilmente perceptibles “por cualquier oyente medio”.

La Audiencia entiende que los fallos detectados fueron suficientemente relevantes como para considerar que la prestación artística no cumplió con las condiciones mínimas esperadas en un espectáculo profesional contratado para unas fiestas públicas.

Menos público y una fiesta deslucida

La resolución judicial también vincula el mal resultado del espectáculo con la escasa asistencia de público registrada durante las actuaciones. Según recoge la sentencia, los incumplimientos y la baja calidad de la interpretación contribuyeron a deslucir el evento y afectaron al ambiente festivo previsto por la organización.

Por ello, el tribunal considera “razonable y equilibrada” la decisión de eximir al Centro Galego del pago reclamado por la orquesta, al entender que el servicio ofrecido no respondió a lo pactado contractualmente.

Con esta decisión, la Audiencia Provincial de Álava cierra el litigio y refuerza la idea de que los organizadores de eventos pueden negarse a pagar cuando existen incumplimientos graves y demostrables en la prestación artística contratada.

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