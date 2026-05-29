Gasolina más barata… pero no para todos: la CNMC dice que la rebaja del IVA llegó al consumidor, aunque detecta anomalías en 54 gasolineras

Un hombre reposta su coche en una gasolinera mientras mira fijamente el contador. REUTERS/Kuba Stezycki

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha concluido que la rebaja fiscal aplicada por el Gobierno a los carburantes tras el conflicto de Irán sí se trasladó de forma generalizada a los consumidores en España. Sin embargo, el organismo regulador mantiene bajo vigilancia a varias estaciones de servicio tras detectar comportamientos considerados “anómalos” en la evolución de sus márgenes comerciales.

La medida, aprobada a través del Real Decreto-ley 7/2026, redujo el IVA de los carburantes del 21% al 10%, además de rebajar el impuesto especial sobre hidrocarburos hasta los mínimos permitidos por la normativa europea. El objetivo era contener el impacto del encarecimiento energético provocado por la tensión geopolítica en Oriente Próximo y evitar un nuevo golpe al bolsillo de conductores y empresas.

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Como parte de esa estrategia, el Gobierno encargó a la CNMC supervisar si las gasolineras trasladaban realmente la reducción fiscal a los precios finales y no absorbían el descuento para incrementar sus beneficios.

Más de 10.500 gasolineras analizadas

Para elaborar su informe, la CNMC monitorizó más de 10.500 estaciones de servicio en toda la península con datos disponibles sobre gasolina 95 y gasóleo A. El análisis comparó el comportamiento de cada instalación desde el inicio del conflicto de Irán con la evolución que se esperaba en condiciones normales para 2026.

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El organismo utilizó como referencia el indicador de margen bruto, una variable que permite medir cuánto gana cada estación por litro vendido descontando impuestos y costes mayoristas. Según los resultados obtenidos, la desviación media acumulada hasta el 30 de abril fue negativa tanto para la gasolina como para el diésel.

En concreto, la gasolina 95 registró una desviación de -0,83 céntimos por litro, mientras que el gasóleo A alcanzó los -4,40 céntimos por litro. Para la CNMC, estos datos reflejan que, de forma global, las estaciones no incrementaron sus márgenes aprovechando la rebaja fiscal, sino que absorbieron parcialmente el impacto de la subida internacional del petróleo.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este viernes que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros para "proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y por supuesto a la industria".

Solo 54 gasolineras presentan irregularidades

Pese a ese comportamiento generalizado, el informe sí detecta un pequeño grupo de estaciones con desviaciones significativamente superiores a lo esperado. En el caso de la gasolina 95, únicamente 52 instalaciones superaron los +10 céntimos por litro respecto al comportamiento previsto, y solo dos llegaron a rebasar los +18 céntimos.

En el gasóleo A, la situación fue todavía más reducida. Solo 34 estaciones mostraron desviaciones superiores a +5 céntimos por litro y ninguna alcanzó los +10 céntimos.

Aunque la CNMC evita hablar por ahora de irregularidades confirmadas o prácticas abusivas, sí considera que estas diferencias justifican un seguimiento específico sobre determinadas instalaciones para comprobar si existen conductas que puedan perjudicar a los consumidores o alterar la competencia.

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Más transparencia y control sobre el mercado

El regulador ha anunciado que continuará monitorizando la evolución de los precios y los márgenes comerciales en el mercado minorista de carburantes, especialmente en el contexto de volatilidad internacional derivado de las tensiones geopolíticas y del comportamiento del precio del crudo.

Además, la CNMC publicará próximamente un nuevo informe con recomendaciones sobre la evolución de los márgenes empresariales dentro de toda la cadena de valor del sector energético, tal y como establece el artículo 28.4 del Real Decreto-ley aprobado por el Ejecutivo.

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En paralelo, el organismo presidido por Cani Fernández también ha reforzado la transparencia del mercado mediante nuevas herramientas digitales. Entre ellas destaca la actualización semanal de precios de carburantes en su página web y la ampliación de datos públicos a través de CNMCData y de sus estadísticas petrolíferas.

El consumidor, pendiente del precio del combustible

La evolución del precio de los carburantes sigue siendo uno de los asuntos que más preocupa a familias y empresas, especialmente tras varios años marcados por la inflación energética y las tensiones internacionales.

Aunque la CNMC considera que la rebaja fiscal ha funcionado de manera efectiva en términos generales, el seguimiento continuará siendo clave para evitar posibles abusos y garantizar que cualquier medida de alivio económico llegue realmente al consumidor final.