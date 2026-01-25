Viajes

El pueblo del sur de Francia conocido como la ‘pequeña Roma de las Galias’ que es una joya patrimonial: un anfiteatro y secretos subterráneos

Esta localidad sorprende al viajero con su increíble conjunto monumental que le transporta a épocas del Imperio Romano

Guardar
Arles, en Francia (Wikimedia).
Arles, en Francia (Wikimedia).

El sur de Francia es un mosaico de pueblos llenos de color, historia y luz, donde el Mediterráneo y la Provenza se funden para ofrecer una experiencia única al viajero. Recorriendo sus caminos, uno descubre plazas de mercado, callejuelas empedradas y la herencia de civilizaciones que dejaron su huella en cada piedra. Entre estos destinos, Arles destaca como una de las joyas más singulares y evocadoras, capaz de fascinar tanto a los amantes del arte como a quienes buscan sumergirse en la memoria viva de Europa.

Ubicada a orillas del Ródano, Arles es mucho más que una ciudad soleada del sur de Francia. Cariñosamente conocida como la “pequeña Roma de las Galias”, fue durante siglos uno de los enclaves más importantes del Imperio Romano en Occidente. Prueba de ello es la extraordinaria riqueza arqueológica que atesora bajo sus calles: un auténtico “iceberg turístico” en el que lo más valioso permanece oculto a la vista, esperando a los viajeros más curiosos.

El poeta Décimo Magno Ausonio ya describía la grandeza de Arles en el siglo IV, y la Unesco reconoció este legado al declarar la ciudad Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, la verdadera magia de Arles no solo se encuentra en monumentos como el anfiteatro o las termas, sino en las entrañas mismas de la ciudad, donde la historia se conserva intacta bajo el bullicio contemporáneo.

El secreto subterráneo: los criptopórticos de Arles

Arles, en Francia
Arles, en Francia

En el corazón de la ciudad, la Place de la République despliega su elegante forma alargada, evocando inevitablemente a la Piazza Navona de Roma. Aquí, el obelisco central —heredero del Circo romano— y la majestuosa fachada de la Catedral de San Trófimo marcan uno de los epicentros históricos de la urbe. Pero es en un lateral de la plaza donde aguarda el mayor de los secretos: el acceso a los criptopórticos, las galerías subterráneas que sustentaban el foro romano.

Descender por las escaleras del ayuntamiento es iniciar un viaje en el tiempo de dos mil años. Estos pasadizos, sin ornamentos ni mosaicos, son una obra maestra de la ingeniería romana: tres túneles dobles, paralelos y en forma de U, con naves de 8,5 metros de ancho, sostenidos por sólidos pilares de piedra. Caminando por este laberinto, el visitante comprende la clave de la pervivencia del Imperio: la capacidad para construir infraestructuras duraderas y adaptarse a cualquier desafío geográfico.

La parte norte de estas galerías pasa bajo la actual Plaza del Foro, y en la superficie apenas quedan como vestigios dos columnas y un trozo de frontón integrados en la fachada del Hôtel Nord-Pinus. Sin embargo, el simple hecho de recorrer estos túneles austeros y silenciosos transmite una poderosa sensación de conexión con el pasado.

Entre la luz provenzal y la eternidad romana

Arles es un rincón donde conviven lo romano, lo medieval y lo contemporáneo. Su catedral, un prodigio del siglo XIII, forma parte del conjunto episcopal de Santa Trófima. Aquí, la portada esculpida y el claustro evocan escenas bíblicas y dan la bienvenida al viajero que busca belleza y recogimiento. El claustro, construido entre los siglos XII y XIV, invita a reflexionar sobre la historia y el arte, mientras la luz dorada de la Provenza enmarca cada rincón.

Cinco de los pueblos más bonitos de Francia en la frontera con España, según ‘National Geographic’.

La ciudad no solo seduce por su historia, sino también por su vitalidad cultural. Artistas como Lee Ufan y Frank Gehry han sentido esa atracción especial por las raíces profundas de Arles, plasmando en sus obras el vínculo entre pasado y futuro. Gehry, por ejemplo, erigió un edificio de titanio que refleja la luz característica de la colonia romana, demostrando que la ciudad sigue inspirando creatividad a escala global.

Cómo llegar

Desde Montpellier el viaje es de alrededor de 1 hora y 10 minutos por las vías A9 y A54 (hay peajes). Por su parte, desde Marsella el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 5 minutos por las carreteras A55 y N568.

Temas Relacionados

PueblosPueblos de FranciaFranciaDestinosDestinso FranciaViajesViajes y TurismoTurismoEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La joya del Renacimiento español está en Salamanca: un palacio del siglo XVI que hoy es propiedad de la Casa de Alba

Más allá de su fachada histórica, ofrece la posibilidad de conocer de cerca la vida familiar y artística de la nobleza

La joya del Renacimiento español

La abadía de Cluny fue la iglesia más grande de Europa hasta que llegó el Vaticano: bóvedas gigantes y un símbolo del cristianismo medieval

Un viaje con museos, reconstrucciones y experiencias inmersivas a menos de 2 horas de París

La abadía de Cluny fue

La Puebla de Montalbán: el bonito municipio de Toledo que entra en la lista de Pueblos Mágicos de España

Un pequeño enclave manchego recibe la distinción de pueblo mágico por su legado histórico y esencia auténtica

La Puebla de Montalbán: el

Los mejores planes para este fin de semana en Madrid: un clásico en el Teatro Español y una ruta de platos de cuchara del 23 al 25 de enero

La capital reúne planes para protegerse del frío sin necesidad de quedarse en casa

Los mejores planes para este

Así es la ruta de Los Caseríos: el sendero de La Gomera que une leyendas, miradores y la miel de palma más auténtica

Este camino entre barrancos, ermitas, bosques y caseríos invita a descubrir la esencia rural, las panorámicas únicas y las tradiciones vivas del noroeste gomero

Así es la ruta de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Puente desmiente que el descarrilamiento

Puente desmiente que el descarrilamiento del Iryo en Adamuz se produjera en una vía antigua y aporta su certificado: “Dejen de desinformar y déjennos trabajar”

El comisionado del traspaso de Rodalies admite que “la seguridad total no existe” en la red de cercanías: “Ni Dios puede garantizar que no haya desprendimientos”

Pedro Sánchez reivindica la labor de Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Adamuz: “Está gestionando y dando la cara desde el primer momento”

Retirados de las vías los últimos restos del tren Alvia siniestrado en Adamuz

El dueño de unos perros que mataron a un hombre irá a la cárcel por no pagar la indemnización acordada: 550 euros al mes durante cinco años

ECONOMÍA

Sorteo 3 de Triplex de

Sorteo 3 de Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy, 25 de enero del 2026

Adif realiza 23 actuaciones de urgencia en Rodalies de Cataluña tras detectar incidencias en varias líneas

La tarifa de la luz en España para este lunes 26 de enero del 2026

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2 HOY 25 de enero

Sorteo 1 de Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy 25 de enero del 2025

DEPORTES

Un canguro provoca la caída

Un canguro provoca la caída de varios ciclistas tras colarse en el pelotón durante el Tour Down Under de Australia

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”