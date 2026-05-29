Patry Jordán da a luz a su primera hija tras aguantar meses de críticas por su físico: “A veces el camino es más duro, más largo y difícil”

Patry Jordán da a luz a su primera hija tras meses de críticas por su físico (Instagram)

Patry Jordán ya ha sido madre: la entrenadora e influencer ha anunciado en sus redes sociales el nacimiento de su hija Sia, su primer bebé con su pareja, Carlos, después de un embarazo que ella misma ha descrito como un proceso difícil y más largo de lo que imaginaba. Quizás por haber tenido que aguantar diariamente las críticas por su físico, hinchado por consecuencia del embarazo a pesar de su recorrido en el fitness.

La creadora de contenido comunicó el embarazo el pasado 14 de diciembre con un vídeo en el que mostraba ecografías y explicaba su ausencia temporal de internet. En Instagram reúne a más de 1,3 millones de seguidores y en YouTube, la plataforma en la que se dio a conocer por sus rutinas de ejercicio, alcanza casi los 14 millones de suscriptores.

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Jordán ha confirmado la noticia con un vídeo resumen del embarazo que culmina con el primer abrazo con su hija. Junto a las imágenes, ha escrito un mensaje en el que resume cómo ha vivido estos meses: “A veces nada sale como te lo imaginabas. Ni como lo habías planeado, ni como pensabas que debía ser”. La entrenadora ha profundizado en la dureza del proceso con otra reflexión: “A veces el camino es más duro, más largo y difícil de lo que nunca hubieras imaginado”.

Patry Jordán da a luz a su primera hija tras meses de críticas por su físico (Instagram)

El duro embarazo de Patry Jordán

En el mismo texto, en el que se ha alejado de la romantización del embarazo de otras creadores de contenido, ha añadido que durante la gestación podría haber pensado que había tenido “mala suerte” por “el proceso, con los obstáculos, con todo lo que ha ido llegando por el camino”.

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En su publicación, Sia aparece como el centro de un cambio de perspectiva que la propia Jordán ha explicado con claridad. “El tiempo da perspectiva y cuando coges distancia, entiendes que algunas historias simplemente tienen su propio ritmo”, ha escrito antes de concluir: “Hoy solo puedo pensar en la suerte que tengo de que Sia ya está aquí”.

El mensaje termina con una bienvenida directa a la recién nacida: “Porque al final, todo lo demás queda atrás” y “lo único que importa es este momento”. La publicación se cierra con un “¡Bienvenida al mundo!”. La reacción ha sido inmediata entre seguidores, amistades y rostros conocidos: desde la cantante Rozalén hasta Malena Acosta o Natalia Osona. Los mensajes se han ido multiplicando en los minutos posteriores al anuncio.

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Patry Jordán responde con humor a las críticas en varios vídeos.

Críticas hacia el físico de Patry Jordán

Patry Jordán lleva años asociada a contenidos de deporte y rutinas de ejercicio, con una comunidad que durante el confinamiento por la pandemia de la Covid-19 siguió masivamente sus entrenamientos en casa. En los últimos meses, esa exposición pública se ha desplazado hacia su embarazo.

La propia creadora explicó en diciembre que no habían sido “meses fáciles” y que no quería “precipitarme” antes de comunicar que esperaba su primer hijo. Desde entonces, ha ido mostrando en redes cómo avanzaba esta etapa. Esa visibilidad también ha traído comentarios ofensivos sobre su aspecto físico en algunos de sus vídeos. Entre ellos, mensajes como “Tanto cuidarse para esto” o “Dios, ¿qué le ha pasado?”, frente a otros de apoyo que entendían las consecuencias naturales del embarazo.

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Patry Jordán es la fundadora y rostro principal de GymVirtual, una plataforma española de entrenamiento online que ofrece rutinas de ejercicio y bienestar dirigidas a un público masivo desde 2010.

En los vídeos publicados a partir de marzo, ya en la recta final de la gestación, se apreciaba un cambio físico más evidente, sobre todo en el rostro y en la hinchazón corporal. Sin embargo, esas variaciones son procesos habituales del embarazo como la retención de líquidos, los cambios hormonales y el aumento del volumen sanguíneo, pese a que su gran exposición le ha llevado a vivir un escarnio público.