Martín Savi, la gran sorpresa de ‘Tu cara me suena’: “Ensayo ocho o diez horas al día. Necesito entender qué quiere transmitir el personaje”

Martín Savi en 'Tu cara me suena 13'. (ATRESMEDIA).

Martín Savi continúa consolidándose como una de las grandes sorpresas de esta edición de Tu cara me suena 13. El cantante argentino, con una sólida trayectoria en el mundo de la lírica, se enfrenta esta semana a uno de sus retos más ambiciosos: meterse en la piel de Adele para interpretar el exitoso tema Rolling in the Deep. Una actuación con la que promete volver a demostrar su versatilidad sobre el escenario.

El artista asegura en una entrevista en exclusiva a Infobae que aceptó participar en el formato de Antena 3 casi sin pensarlo. “A los diez minutos dije que sí”, confiesa, destacando además que el programa le permite experimentar estilos musicales alejados de la ópera: “Primero por la generosidad de toda la gente de Tu cara me suena por la invitación. Y, segundo, porque pienso que está bien salir de la zona de confort. Yo canto ópera y quizá ahora me tengo que poner a cantar reguetón o algo que quizá nunca lo hubiera hecho“.

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Savi también reconoce que el mayor desafío no es únicamente la voz, sino comprender al personaje y transmitir su esencia. De hecho, el argentino considera que los artistas con grandes capacidades vocales se enfrentan a una dificultad añadida: aprender a contenerse para adaptarse a otros estilos y timbres. “A veces los que tienen mucho caudal de voz tienen que cantar menos o poner la voz de una manera que nunca la hubieran puesto”, explica.

Martín Savi en 'Tu cara me suena 13'. (ATRESMEDIA).

En ese sentido, recuerda su encuentro con Melani García, ganadora de la anterior edición y también especialista en el mundo lírico. “Conectamos muy rápido porque a los dos nos gustan los desafíos y las canciones difíciles”, comenta a Infobae sobre la joven artista valenciana.

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Aunque el apartado vocal es fundamental, Martín reconoce que hay otro terreno que le supone un reto aún mayor: el baile. “Quizá el baile sea lo más complicado”, admite entre risas. Sin embargo, deja claro que afronta cada gala con mucha constancia: “Yo siempre digo lo mismo: con ensayo, trabajo y disciplina se puede hacer todo”. El cantante asegura dedicar muchas horas diarias para conseguir llegar al personaje: “Tenemos poco tiempo para ensallar, es solo una semana. Yo le dedico más o menos unas ocho o diez horas por día, pero no solo por la canción, sino también por los ejercicios. Yo para poder llegar a la voz que necesito hacer también tengo que entender al personaje. Entender qué es lo que quiere decir y qué es lo que quiere transmitir”, detalla.

Sus grandes referentes

A pesar de que el programa ya lleva varias galas grabadas, Savi evita desvelar cuál ha sido hasta ahora el personaje que más ilusión le ha hecho interpretar. Eso sí, sí confesa cuál sería el gran desafío de sus sueños: Luciano Pavarotti. “Es dificilísimo porque él tenía una madurez vocal muy especial”, indica y afirma: “La voz cambia muchísimo con los años y todavía no tengo esa madurez, pero con trabajo y disciplina se puede”. Por otro lado, entre sus grandes referentes musicales también cita a Whitney Houston, Michael Jackson, Elvis Presley y Tom Jones. “Los grandes”, resumie con admiración.

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Martín Savi en 'Tu cara me suena 13'. (ATRESMEDIA).

Tu cara me suena es un formato muy plural que permite a todo tipo de artistas probar suerte en diferentes voces. Sin embargo, la hegemonía manda y, desde su primera edición, el ganador siempre suele ser un cantante. Lejos de sentir presión por el historial del concurso, Martín insiste en que vive esta experiencia desde el disfrute. “Yo vengo a disfrutar, a pasarlo bien con todos mis compañeros. Vengo realmente a estar relajado, a trabajar y hacer lo que me gusta. Y si se puede ganar, obviamente bienvenido sea. Pero el objetivo principal para mí es otro”.

Además, el argentino no esconde su admiración por la música española y ya tiene claros algunos artistas a los que le gustaría dar vida próximamente. “Raphael, Nino Bravo o Julio Iglesias serían increíbles”, confiesa a Infobae. Aunque tampoco descarta rendir homenaje a grandes iconos argentinos como Sandro o incluso Carlos Gardel.

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