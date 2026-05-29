Hungría desbloquea 16.400 millones de euros de fondos europeos tras el giro europeísta del nuevo Gobierno: “El pueblo húngaro se lo merece”

El primer ministro húngaro, Peter Magyar, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una rueda de prensa en Bruselas, Bélgica. 29 mayo 2026. REUTERS/Omar Havana

“El 12 de abril permanecerá en nuestra memoria por mucho tiempo. Ese día el pueblo húngaro tomó su futuro en sus manos e hicieron una elección clara: eligieron Europa y la democracia”. Así ha comenzado su discurso la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, antes de comunicar al presidente de Hungría, Peter Magyar, la concesión de 16.400 millones de euros de fondos europeos que se encontraban previamente congelados para el país, presidido anteriormente por Viktor Orbán.

La presidenta de la Comisión ha agradecido al presidente húngaro sus señales europeístas, como tomar la posesión del Gobierno en el Día de Europa o las banderas europeas que vuelven a ondear en el parlamento húngaro. “Son símbolos de que una nueva era está por comenzar en Hungría, ya se puede sentir un fuerte viento de cambio”, ha señalado.

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El desglose de la inyección de capital liberada para Hungría se compone por 10.000 millones de euros provenientes del fondo Next Generation UE, más 4.200 millones de euros de la condicionalidad de cohesión y los 2.200 millones para la libertad académica, que suman el total de 16.400 millones de euros. “Una suma considerable, pero el pueblo húngaro se lo merece”, ha destacado Von der Leyen.

El desembolso no será inmediato

“Tal y como prometimos, traeremos este dinero a casa para reconstruir Hungría, reactivar la economía, restaurar y desarrollar los servicios públicos y reforzar la competitividad de las empresas húngaras y de las pequeñas y medianas empresas”, ha declarado en su intervención en la rueda de prensa conjunta el primer ministro Magyar, que heredó, según la Comisión, un déficit presupuestario creciente que podría alcanzar el 6,2% del PIB de 2026 tras el elevado gasto preelectoral de Orbán.

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“También me gustaría agradecer a mis colegas, todos los ministros húngaros y colegas en el Gobierno, trabajando muy, muy duro todos los días, todas las noches. Hubo algunos puntos en los que pensé que era inútil y que no era posible hacerlo tan rápido, pero estamos aquí y estamos muy felices. Estoy seguro de que todos los húngaros serán muy felices”, ha agregado Magyar.

El político conservador Péter Magyar, líder del partido Tisza (Respeto y Libertad), celebra su victoria en las elecciones húngaras rodeado de una multitud de seguidores. Las calles se llenaron de simpatizantes que ondeaban banderas y aclamaban a su líder.

De los 10.000 millones de euros pertenecientes a los fondos de recuperación, 6.500 serán de ayudas directas y el resto en préstamos. Además, el acuerdo alcanzado este viernes no implica un desembolso inmediato para Budapest, sino que el Estado deberá cumplir con las reformas pactadas con las autoridades comunitarias antes de finalizar el mes de agosto. Se espera que el nuevo gobierno envíe la próxima semana su plan de recuperación con los cambios pactados con Bruselas.

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Las reformas que debe afrontar Hungría: corrupción, inversión y cohesión

Durante el anuncio de la concesión presupuestaria, la presidenta de la Comisión Europea ha destacado las áreas en las que debe trabajar el Gobierno de Hungría, junto con la UE, para facilitar la concesión de las ayudas. En primer lugar, Von der Leyen ha señalado las reformas estructurales necesarias para combatir la corrupción, con lo que desbloquearán “miles de millones de euros en financiación, congelados en los últimos años”.

El paso clave de Hungría en esta dirección ha sido su incorporación a la Fiscalía Europea, que permitirá salvaguardar los fondos europeos en el futuro. Además, Magyar se ha comprometido a revisar su ley de contratación pública para limitar el fraude y proteger el dinero de los contribuyentes. “En solo unas pocas semanas ha impulsado reformas largamente esperadas, en beneficio de Hungría y de la Unión Europea”, ha destacado la presidenta de la CE.

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En segundo lugar, los equipos de húngaros y europeos han abordado las inversiones del plan NextGenerationEU, que respaldarán sectores clave como la energía, la vivienda, el transporte o las pymes. si se adoptan las reformas Hungría podrá desbloquear 10.000 millones de euros. El tercer punto son los avances en los fondos de Cohesión, que desbloquean un total de 4.200 millones.

El cuarto punto busca avances en la protección de los derechos sociales, principalmente en la libertad académica y la ley de protección infantil. “La libertad académica era muy esperada. Esto desbloqueará otros 2.200 millones de fondos de Cohesión”, ha indicado Von der Leyen, que, como quinto punto, ha señalado los avances húngaros en el programa Erasmus, anunciando que a partir del próximo año académico los estudiantes de Hungría podrán volver a formar parte del programa.

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