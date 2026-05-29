El Atlético de Madrid se mofa del FC Barcelona por el caso Julián Álvarez y se acuerda del Real Madrid: “10 entradas para el concierto de Bad Bunny”

Julián Álvarez. (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

El Atlético de Madrid ha dicho basta. Cansado de los rumores que rodean a su estrella, Julián Álvarez, con el FC Barcelona, el club colchonero ha emitido un comunicado que no ha dejado indiferente a nadie. En primer lugar, al Barça: “Hemos enviado un fax al FC Barcelona con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny”; en segundo lugar, al Real Madrid: “Una suscripción anual al ABC” y “una bolsa de pipas”. “Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’”, publicó en X.

Además, el comunicado estaba acompañado del jugador Lamine Yamal vestido con la rojiblanca y sobreimpreso con el mensaje: “Here we go”, famoso por el periodista Fabrizio Romano. Pero la cosa no ha acabado ahí. En un segundo tuit, el club colchonero habría hecho lo mismo con Pedri. Bajo el mismo mensaje, habrían hecho una “segunda oferta” en la que habrían tenido “un problema” (se le habían acabado las entradas para el concierto de mañana) y habrían “mejorado la propuesta anterior con seis para el del domingo”.

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En total, 10 entradas para los conciertos programados del artista puertorriqueño durante el fin de semana en el estadio Civitas Metropolitano.

Y para terminar, ha subido una foto de Raphinha, con la misma indumentaria, en la que dicen haber tirado “la casa por la ventana”. “El jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable”, ha sentenciado.

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Los mensajes del Atlético de Madrid en X. (X/Atlético de Madrid)

El interés del FC Barcelona por Julián no es nuevo. En las últimas semanas y con la retirada de Robert Lewandowski, el club azulgrana se había quedado sin un nueve puro que convenciera a la afición. En ese instante ya se habían trascendido conversaciones entre Deco, el director deportivo culé, y Fernando Hidaglo, representante del futbolista.

Además, se habla de una propia voluntad que el argentino no ha confirmado, pero tampoco desmentido. Según diversas informaciones, el delantero prioriza vestir de azulgrana por delante de otras ofertas procedentes del Arsenal o del Paris Saint-Germain.

Un mercado de verano con mucha tensión

No obstante, la situación no ha hecho más que empezar. El Atlético interpreta los movimientos del Barça como un intento de desestabilizar a su principal figura justo después de la salida de Antoine Griezmann, mientras que en Barcelona creen que la predisposición del jugador puede resultar decisiva para desbloquear la operación.

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Y es que los problemas económicos del club culé dificultan la llegada de estrellas consolidadas. Más ahora que todo apunta a que el FC Barcelona ha desembolsado aproximadamente 80 millones de euros por Anthony Gordon.

Mientras tanto, el Atlético se aferra a la postura de Diego Simeone, que sigue considerando al argentino una pieza fundamental del proyecto deportivo. “Seguramente tenga la decisión tomada”, reconoció el entrenador.

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El valor de Julián: 150 millones de euros

Pero el Barça trabaja contrarreloj. A menos de dos semanas de que empiece el Mundial 2026 y con Argentina como una de las favoritas a llevarse el trofeo, el valor de Julián Álvarez podría elevarse según la albiceleste vaya ganando partidos. Incluso, el club catalán habría estudiado la posibilidad de incluir nombres en la oferta inicial, de 100 millones según Romano, como Ferrán Torres o Marc Casadó. Sin embargo, el Atlético de Madrid no parece abierto a ninguna negociación.

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