España

Cuál es el fruto seco con más vitamina B y que es fuente de calcio para los huesos

Las vitaminas del grupo B son beneficiosas para la salud cerebral, la memoria y la concentración

Guardar
Almendras, pistachos y otros frutos
Almendras, pistachos y otros frutos secos (AdobeStock)

La alimentación es nuestra primera línea de protección ante las enfermedades y el motor de nuestro bienestar. Lo que comemos y lo que no, cuándo lo hacemos, en qué cantidad... todo ello determina en buena medida el estado general de nuestra salud. Y aunque ya es de conocimiento popular que una dieta variada y equilibrada es el gran pilar de la salud, algunos alimentos son especialmente beneficiosos.

Se dice que un alimento es rico nutricionalmente cuando ofrece un aporte interesante de minerales o vitaminas, entre otros. Respecto a las vitaminas, la vitamina B es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo porque participa en procesos clave relacionados con la producción de energía, el sistema nervioso y la salud mental. Las vitaminas del grupo B ayudan a transformar los alimentos en energía, lo que contribuye a reducir la fatiga y el cansancio, y son esenciales para el buen funcionamiento del cerebro, la memoria y la concentración.

Además, desempeñan un papel crucial en la formación de glóbulos rojos y en el mantenimiento del equilibrio emocional, ya que intervienen en la síntesis de neurotransmisores. Un aporte adecuado de vitamina B también favorece la función psicológica normal y el metabolismo celular, ayudando al organismo a responder mejor al estrés físico y mental y a mantener un estado general de salud óptimo.

El fruto seco rico en vitamina B que cuida el cerebro

Si hay un fruto seco que destaca por su aporte en vitaminas del grupo B, ese es el pistacho. En los últimos años, ha pasado de ser un simple aperitivo a consolidarse como un alimento de gran interés nutricional e, incluso, “de moda”. La Fundación Española de la Nutrición (FEN) señala su perfil energético y su riqueza en grasas saludables, minerales y vitaminas esenciales.

Los pistachos son fuente de tiamina (vitamina B1) y folatos (vitamina B9), dos micronutrientes fundamentales para el sistema nervioso y la función cerebral. La tiamina contribuye al metabolismo energético normal y a la función psicológica, ayudando a mantener la concentración, la memoria y el equilibrio emocional. Su déficit puede provocar cansancio, irritabilidad y dificultades cognitivas.

Pistachos (Freepik)
Pistachos (Freepik)

Los otros beneficios de los pistachos para la salud

Desde el punto de vista energético, los pistachos poseen un alto contenido calórico, debido principalmente a su aporte en grasas. Sin embargo, no se trata de grasas perjudiciales: predominan las grasas insaturadas, especialmente las monoinsaturadas, las mismas que se asocian a la dieta mediterránea y a la protección de la salud cardiovascular. Este tipo de grasas ayuda a mantener niveles adecuados de colesterol y contribuye al buen funcionamiento del corazón.

En cuanto a los minerales, los pistachos ofrecen una combinación especialmente interesante. Son fuente de calcio, magnesio, zinc, potasio, fósforo e hierro, nutrientes clave para múltiples funciones del organismo. Según la FEN, una ración de pistachos cubre aproximadamente el 15 % de las ingestas diarias recomendadas de fósforo, un mineral esencial para el mantenimiento de los huesos y los dientes en condiciones normales, así como para la producción de energía y el correcto funcionamiento celular.

3 vitaminas que toda mujer después de los 40 debería tomar

Junto a las vitaminas del grupo B, los pistachos aportan vitamina E, un potente antioxidante natural. Según la FEN, esta vitamina contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo, un proceso relacionado con el envejecimiento celular y con el desarrollo de diversas enfermedades crónicas. Gracias a este efecto antioxidante, el consumo habitual de pistachos puede ayudar a preservar la salud celular a largo plazo.

Temas Relacionados

PistachosFrutos secosVitaminasVitamina BNutriciónNutrición EspañaAlimentación saludableEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Igualdad confirma el asesinato de una mujer en Málaga como el quinto crimen machista en lo que va de año

La víctima, de 33 años, fue asesinada por su expareja el 24 de enero y tenía tres hijos menores de edad en común con el agresor

Igualdad confirma el asesinato de

Sanidad y sindicatos firman el acuerdo para un nuevo Estatuto Marco, pese al descontento de los médicos

Las organizaciones exclusivamente de facultativos han convocado una semana de huelga al mes

Sanidad y sindicatos firman el

España expulsa al embajador de Nicaragua en Madrid en respuesta al régimen de Ortega

El Ministerio de Asuntos Exteriores tacha de “injusta” la expulsión del diplomático español en Managua, Sergio Farré Salvá

España expulsa al embajador de

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 26 enero

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la

La firma de hipotecas marca su cifra más alta en 15 años: el préstamo sube un 11,7% y baja la actividad en Madrid y Baleares

Los últimos datos del INE reflejan que en noviembre hubo un repunte del interés hasta el 2,97% y un fuerte crecimiento del mercado en Cantabria

La firma de hipotecas marca
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España expulsa al embajador de

España expulsa al embajador de Nicaragua en Madrid en respuesta al régimen de Ortega

Última hora de la situación ferroviaria en España, en directo: fijan la misa funeral de Adamuz para este sábado 31 y trenes cancelados y retrasos en Rodalies

La Policía Nacional da un golpe histórico en la lucha contra las drogas al desarticular la organización que dominaba el tráfico con narcolanchas en el Atlántico

La Comisión Europea abre una nueva investigación contra Grok, la IA de Elon Musk, por la difusión de imágenes sexualizadas de menores

Alberto González Amador pide la expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal al considerar su “incapacidad” por estar condenado de un delito doloso

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 26 enero

La firma de hipotecas marca su cifra más alta en 15 años: el préstamo sube un 11,7% y baja la actividad en Madrid y Baleares

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Ayuso anuncia una nueva rebaja del IRPF autonómico en Madrid a partir de 2027

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 26 enero

DEPORTES

Un canguro provoca la caída

Un canguro provoca la caída de varios ciclistas tras colarse en el pelotón durante el Tour Down Under de Australia

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”