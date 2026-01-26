Cuál es el fruto seco con más vitamina B y que es fuente de calcio para los huesos

Almendras, pistachos y otros frutos secos (AdobeStock)

La alimentación es nuestra primera línea de protección ante las enfermedades y el motor de nuestro bienestar. Lo que comemos y lo que no, cuándo lo hacemos, en qué cantidad... todo ello determina en buena medida el estado general de nuestra salud. Y aunque ya es de conocimiento popular que una dieta variada y equilibrada es el gran pilar de la salud, algunos alimentos son especialmente beneficiosos.

Se dice que un alimento es rico nutricionalmente cuando ofrece un aporte interesante de minerales o vitaminas, entre otros. Respecto a las vitaminas, la vitamina B es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo porque participa en procesos clave relacionados con la producción de energía, el sistema nervioso y la salud mental. Las vitaminas del grupo B ayudan a transformar los alimentos en energía, lo que contribuye a reducir la fatiga y el cansancio, y son esenciales para el buen funcionamiento del cerebro, la memoria y la concentración.

Además, desempeñan un papel crucial en la formación de glóbulos rojos y en el mantenimiento del equilibrio emocional, ya que intervienen en la síntesis de neurotransmisores. Un aporte adecuado de vitamina B también favorece la función psicológica normal y el metabolismo celular, ayudando al organismo a responder mejor al estrés físico y mental y a mantener un estado general de salud óptimo.

El fruto seco rico en vitamina B que cuida el cerebro

Si hay un fruto seco que destaca por su aporte en vitaminas del grupo B, ese es el pistacho. En los últimos años, ha pasado de ser un simple aperitivo a consolidarse como un alimento de gran interés nutricional e, incluso, “de moda”. La Fundación Española de la Nutrición (FEN) señala su perfil energético y su riqueza en grasas saludables, minerales y vitaminas esenciales.

Los pistachos son fuente de tiamina (vitamina B1) y folatos (vitamina B9), dos micronutrientes fundamentales para el sistema nervioso y la función cerebral. La tiamina contribuye al metabolismo energético normal y a la función psicológica, ayudando a mantener la concentración, la memoria y el equilibrio emocional. Su déficit puede provocar cansancio, irritabilidad y dificultades cognitivas.

Los otros beneficios de los pistachos para la salud

Desde el punto de vista energético, los pistachos poseen un alto contenido calórico, debido principalmente a su aporte en grasas. Sin embargo, no se trata de grasas perjudiciales: predominan las grasas insaturadas, especialmente las monoinsaturadas, las mismas que se asocian a la dieta mediterránea y a la protección de la salud cardiovascular. Este tipo de grasas ayuda a mantener niveles adecuados de colesterol y contribuye al buen funcionamiento del corazón.

En cuanto a los minerales, los pistachos ofrecen una combinación especialmente interesante. Son fuente de calcio, magnesio, zinc, potasio, fósforo e hierro, nutrientes clave para múltiples funciones del organismo. Según la FEN, una ración de pistachos cubre aproximadamente el 15 % de las ingestas diarias recomendadas de fósforo, un mineral esencial para el mantenimiento de los huesos y los dientes en condiciones normales, así como para la producción de energía y el correcto funcionamiento celular.

Junto a las vitaminas del grupo B, los pistachos aportan vitamina E, un potente antioxidante natural. Según la FEN, esta vitamina contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo, un proceso relacionado con el envejecimiento celular y con el desarrollo de diversas enfermedades crónicas. Gracias a este efecto antioxidante, el consumo habitual de pistachos puede ayudar a preservar la salud celular a largo plazo.