España

El alimento antioxidante que es bueno para la vista, los huesos y se cultiva en Navarra, La Rioja y País Vasco

Esta hortaliza es rica en vitamina C, hierro y calcio y otros nutrientes beneficiosos para la salud

Un hombre cargando una cesta
Un hombre cargando una cesta de hortalizas (AdobeStock)

Entre las múltiples y variadas hortalizas de las que disponemos, existe una que puede pasar inadvertida pero que está cargada de nutrientes positivos para nuestro organismo. Su sabor suave y delicado, junto con su gran versatilidad en la cocina, convierten al puerro en un ingrediente muy apreciado en numerosas recetas. Sin embargo, más allá de su uso gastronómico, el puerro destaca por su valor nutricional y sus múltiples beneficios para la salud, como lo señala la Fundación Española de la Nutrición (FEN) en sus informes sobre este alimento.

Según la FEN, el agua es el componente mayoritario del puerro, lo que lo convierte en un alimento ligero y de bajo contenido calórico, ideal para quienes buscan mantener una dieta equilibrada o perder peso. Su alto contenido en agua favorece la hidratación del organismo y ayuda al correcto funcionamiento de los riñones, promoviendo la eliminación de toxinas a través de la orina. Además, su consumo contribuye a la sensación de saciedad, lo que puede ser beneficioso para controlar el apetito y evitar excesos alimentarios.

Otro aspecto relevante del puerro es su aporte de fibra dietética, un componente esencial para el buen funcionamiento del sistema digestivo. La fibra mejora el tránsito intestinal, previene el estreñimiento y ayuda a mantener un equilibrio saludable de la microbiota intestinal. Además, contribuye al control de los niveles de colesterol y glucosa en sangre, lo que convierte al puerro en un aliado para la salud cardiovascular y metabólica.

Un manojo de puerros (AdobeStock)
Un manojo de puerros (AdobeStock)

Desde el punto de vista vitamínico, el puerro es fuente de folatos (vitamina B9), vitamina C, vitamina A y vitamina B6. Los folatos desempeñan un papel fundamental en la formación normal de las células sanguíneas y en la síntesis del material genético (ADN). De hecho, una ración de 150 gramos de puerro aporta alrededor del 48 % de las ingestas recomendadas de folatos para la población adulta. Este nutriente es especialmente importante durante el embarazo, ya que contribuye al desarrollo adecuado del tubo neural del feto y previene ciertas malformaciones congénitas.

Los puerros son ricos en vitamina C

La vitamina C, por su parte, actúa como un potente antioxidante que fortalece el sistema inmunológico, protege las células frente al daño oxidativo y favorece la absorción del hierro presente en los alimentos de origen vegetal. La vitamina A, en forma de betacarotenos, es esencial para la salud ocular, la regeneración de tejidos y el mantenimiento de la piel. La vitamina B6 participa en el metabolismo de las proteínas y en la función del sistema nervioso, contribuyendo al bienestar general del organismo.

Aunque el puerro no se considera una fuente importante de minerales, la FEN destaca la presencia de potasio y fósforo, dos elementos esenciales para el equilibrio electrolítico y la función muscular y ósea. El potasio ayuda a regular la presión arterial, contrarrestando los efectos del sodio, mientras que el fósforo interviene en la formación de huesos y dientes, así como en la producción de energía.

El Dr López Rosetti nos cuenta la importancia de consumir frutas y verduras.

Una hortaliza con mucho calcio

El puerro también contiene pequeñas cantidades de hierro y calcio, aunque su absorción es menor que la de los minerales de origen animal, ya que la fibra vegetal puede interferir en su aprovechamiento intestinal.

Además de sus aportes nutricionales, el puerro contiene compuestos sulfurados, similares a los del ajo y la cebolla, que poseen propiedades antioxidantes y protectoras frente a diversas enfermedades. Estos compuestos pueden contribuir a la salud cardiovascular al mejorar la circulación sanguínea y reducir la oxidación del colesterol LDL, conocido popularmente como “colesterol malo”.

