España

El restaurante de Gales con dos estrellas Michelin pero una baja calificación por mala higiene: “No estoy ni avergonzado ni decepcionado”

“Mi local trabaja al más alto nivel del mundo y nos tomamos muy en serio lo que hacemos”, ha comentado el chef

Guardar
El pueblo de Eglwys Fach,
El pueblo de Eglwys Fach, donde se encuentra el restaurante. (Wikimedia Commons)

El restaurante Ynyshir, considerado la joya culinaria de Gales por sus dos estrellas Michelin, enfrenta un revés inesperado tras recibir solo una de cinco estrellas en la evaluación de higiene alimentaria realizada por la Food Standards Agency (FSA). La inspección, efectuada el 5 de noviembre, determinó que se requieren “notables mejoras” en la gestión de la seguridad y limpieza del establecimiento.

A pesar de la reputación internacional y un menú de degustación que puede alcanzar los 540 euros por persona, el informe oficial detalló que la manipulación higiénica de los alimentos fue “generalmente satisfactoria”, pero la limpieza del local y la gestión documental presentaron deficiencias. Según la FSA, una calificación de uno implica que es necesario “un gran esfuerzo de mejora”.

El chef y propietario, Gareth Ward, ha hecho frente a la controversia y ha defendido públicamente la integridad de su trabajo: “No estoy ni avergonzado ni decepcionado”, ha declarado a la BBC. Para Ward, los desafíos son inherentes a quienes buscan la excelencia: “Las personas que dan el máximo, piensan diferente y hacen algo distinto, siempre tendrán que lidiar con esto”.

Ward explicó que los inspectores centraron parte de sus objeciones en el uso de ingredientes crudos y procesos poco convencionales. “Compramos los mejores productos del mundo y muchos los sirvo crudos”. El chef añadió que la calidad de sus pescados, importados en calidad de sashimi desde Japón, fue cuestionada por las autoridades: “Ellos preguntan ‘¿cómo sabemos que es grado sashimi si no conocemos el agua?’”. Ward argumenta que esos productos “se consumen crudos en todo el mundo”, y que las reglas locales no siempre se ajustan a las prácticas globales de alta cocina.

Ningún restaurante ha conseguido este martes las tres estrellas de la Guía Michelin en su edición de 2026, y Aleia (Barcelona), La Boscana (Bellvís, Lleida), Mont Bar (Barcelona), Ramón Freixa Atelier (Madrid) y Enigma (Barcelona) son los nuevos biestrellados.

“No les gusta la idea de envejecer cosas”

El proceso de maduración también fue motivo de revisión. “Tengo una cámara de sal para envejecer pescado, pero obviamente no les gusta la idea de envejecer cosas”, ha comentado Ward a la BBC. Más allá del desacuerdo técnico, el chef admitió que parte del problema estuvo en la gestión de los registros administrativos: “Algunos de nuestros papeles no estaban bien, y eso es culpa nuestra”.

En cuanto a la respuesta institucional, las autoridades locales han expresado plena confianza en “el juicio profesional de su personal para aplicar los estándares de higiene alimentaria del Reino Unido” y optaron por no ampliar su comentario.

Ward subraya en el medio británico que la cocina permanece abierta y a la vista de todos, y que ha invertido en tecnología y análisis de laboratorio para garantizar la seguridad: “Después de la inspección, envié el pescado a analizar y todo salió absolutamente limpio”. También señala que se instalaron medidas correctivas inmediatas, como un nuevo lavabo en el área de pescados, y que ya ha solicitado una reinspección, aunque aún no se ha fijado fecha.

El chef concluyó su defensa destacando el compromiso y la transparencia de su equipo: “Mi restaurante trabaja al más alto nivel del mundo y nos tomamos muy en serio lo que hacemos. Llevo veintisiete años en esto. La cocina está abierta, cualquiera puede ver todo, el lugar está impecable”. Mientras tanto, Ynyshir mantiene su estatus como el único restaurante galés con dos estrellas Michelin, ofreciendo una experiencia descrita por la Guía Michelin como “realmente única”.

Temas Relacionados

RestaurantesRestaurantes EspañaChefsChefs EspañaEstrellas MichelinEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Estos son los 5 cambios laborales que habrá en 2026”

Estas modificaciones legales afectan tanto a los salarios como a los permisos, la situación de los becarios, las indemnizaciones por despido y la prevención de riesgos laborales

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Estos

Esta es la razón por la que no debes echarte la colonia directamente en el cuello

Fragancias y químicos en la piel delicada pueden alterar el equilibrio hormonal y afectar la función tiroidea

Esta es la razón por

Un activista difunde las primeras imágenes de una tribu del Amazonas no contactada: “Podría volar directo una flecha a tu cuello”

La ubicación de la tribu permanece secreta para proteger tanto la salud como la cultura del grupo

Un activista difunde las primeras

Pepe Rodríguez y Jordi Cruz reaccionan a la salida de Samantha Vallejo-Nágera de ‘MasterChef’: “Lloramos diez minutos y luego vemos que hay luz”

Los jueces consideraban a la chef “una hermana”, pero creen que Marta Sanahuja aportará un “puntito de frescor”

Pepe Rodríguez y Jordi Cruz

El acuerdo con Mercosur beneficiará al aceite de oliva español, aunque existe el temor de que se traslade la producción a Sudamérica

Cuando entre en vigor, los aranceles para este producto serán eliminados para las importaciones desde Europa, mientras que para la exportación irán reduciéndose hasta ser suprimidos dentro de 15 años

El acuerdo con Mercosur beneficiará
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa se encuentra “en

Salvador Illa se encuentra “en buen estado” tras ser atendido al sufrir una afección muscular después de salir a correr

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Haz este proceso para arrancar el coche en invierno”

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Estos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Estos son los 5 cambios laborales que habrá en 2026”

El acuerdo con Mercosur beneficiará al aceite de oliva español, aunque existe el temor de que se traslade la producción a Sudamérica

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Ryanair mejora el sueldo de sus tripulantes de cabina con un primer convenio colectivo tras exigir la devolución de las anteriores subidas salariales

Las aerolíneas prefieren pasajeros delgados porque el menor peso les permite ahorrar combustible: el ‘efecto Ozempic’ ya se nota en la industria

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey