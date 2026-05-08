Rocío Martín, la mujer que supuestamente espera un hijo de Omar Montes, rompe su silencio en ‘¡De Viernes!’

Los presentadores de '¡De Viernes!', Beatriz Archidona y Santi Acosta, en un montaje fotográfico con Omar Montes y Rocío Martín (Mediaset / Instagram / Atresmedia / Infobae)

La noche de este viernes, 8 de mayo, el set de ¡De Viernes! se transforma en el epicentro de un terremoto de polémicas gracias a los frentes abiertos que protagonizan la actualidad del corazón. Desde la herida nunca cerrada del clan Pantoja hasta las nuevas polémicas que acechan a las estrellas de la música urbana, la escaleta del programa es un campo de minas emocional que nadie querrá perderse.

El plato fuerte de la velada tiene nombre de saga legendaria. Isa Pantoja se sienta en el plató para hablar sin tapujos sobre la relación con su madre, Isabel Pantoja, y su hermano, Kiko Rivera. La pareja de Asraf Beno pretende sincerarse sobre cómo ha sido el trato que ha recibido por parte de su familia y las posibilidades de un acercamiento con el DJ. Su intervención en el programa de Mediaset llega en un momento de máximo aislamiento para Isabel Pantoja y promete desvelar los entresijos de una convivencia marcada por los silencios y los desplantes.

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Isa Pantoja en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Lo verdaderamente morboso de esta cita es la testigo de excepción que tendrá Isa. Jessica Bueno, expareja de Kiko Rivera y madre de su primer hijo, estará presente escuchando atentamente cada palabra. La modelo, que conoce mejor que nadie las dinámicas internas de los Rivera-Pantoja, aportará su visión antes de sumarse a la mesa de debate, creando un clima de expectación máxima sobre qué secretos podrían salir a la luz entre cuñadas.

El escándalo Omar Montes: Rocío Martín rompe su silencio

Pero si de bombazos hablamos, el nombre de Omar Montes va a resonar con una fuerza inusitada. El programa ofrece la primera entrevista a Rocío Martín, la enfermera estética que asegura estar embarazada del cantante. Rocío no solo confirmará su estado, sino que ofrecerá detalles pormenorizados de una relación que ha permanecido en la sombra. Según la propia enfermera, en esta exclusiva contará cuándo se conocieron, cómo empezó su romance y qué le revelaba el cantante de su actual pareja, Lola Romero. Este testimonio es especialmente delicado, ya que Omar y Lola dieron la bienvenida a su primer hijo en común hace apenas unos meses, lo que situaría este supuesto romance en una cronología de lo más comprometida para el artista de Pan Bendito.

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Omar Montes con su hijo Ismael (Instagram)

Fani Carbajo y su reencuentro con Christofer Guzmán y el gran dolor de Maite Galdeano

La noche también tendrá espacio para la redención y el conflicto a partes iguales. Fani Carbajo acude al programa con un doble propósito. Por un lado, presentar a su hijo Emilio por primera vez en un plató, analizando cómo su explosiva fama ha afectado a la vida del joven. Por otro, la tensión está garantizada con un cara a cara con Christofer Guzmán. Christofer se reencontrará no solo con su ex, sino también con Emilio, a quien siempre ha considerado como su propio hijo, en un reencuentro que promete lágrimas y verdades incómodas. Además, Fani desvelará los detalles de su inminente boda con Fran Benito, una cita que promete reunir a la jet set de los realities.

En el apartado de las ausencias y los duelos, Maite Galdeano mostrará su cara más vulnerable. La exconcursante de Supervivientes atraviesa uno de los momentos más amargos de su vida tras la pérdida de su perrita Tila. Para Maite, este animal no era solo una mascota; fue un apoyo fundamental en la ruptura con su hija, Sofía Suescun. Su fallecimiento reabre las heridas de un distanciamiento familiar que parece no tener fin.

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Maite Galdeano en 'GH Dúo' (Mediaset)

Para cerrar el círculo de una noche frenética, el programa recupera a uno de los personajes más icónicos y controvertidos de la última década: Ylenia Padilla. La de Benidorm se sienta de nuevo en una mesa de colaboradores que es pura pólvora. Ylenia analizará la última hora de Supervivientes junto a Rocío Flores, María Jesús Ruiz, Jessica Bueno y Karmele Marchante.