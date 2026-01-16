El chef Nacho Manzano cierra NM, su restaurante en Oviedo y Asturias podría perder dos estrellas Michelin en solo una semana

Nacho Manzano este jueves en la cocina de Casa Marcial, único restaurante que ha conseguido las tres estrellas de la Guía Michelin en su edición de 2025 (EFE/ J.L. Cereijido)

El cierre de un restaurante nunca es una buena noticia, menos aún cuando hablamos de locales premiados con grandes logros como son las estrellas Michelin. 2026 ha comenzado con malas noticias en este sentido, especialmente para los asturianos, que solo esta semana han visto como dos de sus estrellas desaparecen del mapa. La noticia empezó a hacerse pública el pasado jueves 15 de enero: Nacho Manzano, el chef de Casa Marcial, cierra su restaurante NM, una propuesta ubicada en Oviedo que podía presumir de contar con una estrella entregada por la guía.

Así lo confirmaba David Fernández-Prada en el programa de COPE Asturias El Rincón del Sibarita, asegurando que el proyecto de la familia Manzano clausuraba su actividad desde ya en la capital asturiana. Un movimiento que supone la pérdida automática de su reconocimiento y que se suma a la noticia de que esta misma semana otro asturiano, en este caso Marcos Granda, se desvinculaba del restaurante Ayalga, situado en el Hotel Villa Rosario de Ribadesella (Asturias), con el que logró la estrella en 2021.

El restaurante NM abrió sus puertas en Oviedo a finales del año 2022, una apuesta gastronómica del grupo de la familia Manzano que se asentaba dentro del recién abierto Gran Bulevar de El Vasco. Con esta propuesta, el chef exportaba una parte de la alta cocina que le hizo triunfar en Casa Marcial, con tres estrellas Michelin en el pequeño pueblo de Arriondas, hasta el corazón de Oviedo. Recibía la estrella NM en la edición de 2024 de la guía.

Interior del restaurante de Nacho Manzano, en Oviedo (NM)

Casa Marcial abría sus puertas en 1993 como una casa de comidas familiar que ha ido mutando hasta convertirse en la punta de lanza de la alta cocina asturiana. Nacho y sus hermanas, Esther y Sandra, han creado todo un grupo gastronómico en torno a su cocina. No es el primer cierre con sello Michelin que sufre la familia: en 2021, cerraba La Salgar, su restaurante urbano en Gijón, dirigido por Esther y poseedor de 1 sol en la Guía Repsol y 1 estrella Michelin.

En la actualidad, la familia Manzano gestiona también dos restaurantes Gloria, en Oviedo y Gijón, con una cocina informal; la tienda online Hermanos Manzano, con menús para envío a domicilio; y el catering Manzano, dedicado a bodas y eventos, el cual actúa en espacios como Narbasu, un hotel con restaurante en Piloña, La Casona de Amandi y el Palacio de la Riega. Además, el chef asturiano asesora los restaurantes del hotel Tivoli Kopke Porto Gaia, en Oporto.

Restaurante Ayalga

Como decíamos, se suma esta noticia a la que ya conocíamos hacía solo unos días: el sumiller y empresario asturiano Marcos Granda anunciaba en un breve comunicado su desvinculación del restaurante Ayalga, en Ribadesella. La noticia marca el cierre de una etapa clave en su carrera, que comenzó en noviembre de 2019 y lo consolidó como uno de los referentes de la gastronomía asturiana, y obliga a Asturias a despedirse, con toda probabilidad, de otra de sus estrellas Michelin.

Tras la salida de Granda, Ayalga continuará funcionando, ahora bajo la gestión del Hotel Villa Rosario, manteniendo al equipo que ya trabajaba junto al chef. Tal y como explica el diario digital asturiano El Comercio, el restaurante va a continuar “su línea de buscar la excelencia”.

Con el cierre de NM, ya desaparecido de la web de la Guía Michelin en España, quedan 10 restaurantes galardonados con una estrella, que serán 9 si Ayalga no consigue reconquistar a los inspectores de la guía antes de la próxima entrega. Se mantienen las tres estrellas de Casa Marcial, lo que dejaría a Asturias con un total de 12 estrellas brillando en el año 2026.