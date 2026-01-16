España

El chef Nacho Manzano cierra NM, su restaurante en Oviedo y Asturias podría perder dos estrellas Michelin en solo una semana

Con el cierre de NM, ya desaparecido de la web de la Guía Michelin en España, quedan 10 restaurantes galardonados con una estrella, que serán 9 si Ayalga no consigue reconquistar a los inspectores tras la salida de Marcos Granda

Guardar
Nacho Manzano este jueves en
Nacho Manzano este jueves en la cocina de Casa Marcial, único restaurante que ha conseguido las tres estrellas de la Guía Michelin en su edición de 2025 (EFE/ J.L. Cereijido)

El cierre de un restaurante nunca es una buena noticia, menos aún cuando hablamos de locales premiados con grandes logros como son las estrellas Michelin. 2026 ha comenzado con malas noticias en este sentido, especialmente para los asturianos, que solo esta semana han visto como dos de sus estrellas desaparecen del mapa. La noticia empezó a hacerse pública el pasado jueves 15 de enero: Nacho Manzano, el chef de Casa Marcial, cierra su restaurante NM, una propuesta ubicada en Oviedo que podía presumir de contar con una estrella entregada por la guía.

Así lo confirmaba David Fernández-Prada en el programa de COPE Asturias El Rincón del Sibarita, asegurando que el proyecto de la familia Manzano clausuraba su actividad desde ya en la capital asturiana. Un movimiento que supone la pérdida automática de su reconocimiento y que se suma a la noticia de que esta misma semana otro asturiano, en este caso Marcos Granda, se desvinculaba del restaurante Ayalga, situado en el Hotel Villa Rosario de Ribadesella (Asturias), con el que logró la estrella en 2021.

El restaurante NM abrió sus puertas en Oviedo a finales del año 2022, una apuesta gastronómica del grupo de la familia Manzano que se asentaba dentro del recién abierto Gran Bulevar de El Vasco. Con esta propuesta, el chef exportaba una parte de la alta cocina que le hizo triunfar en Casa Marcial, con tres estrellas Michelin en el pequeño pueblo de Arriondas, hasta el corazón de Oviedo. Recibía la estrella NM en la edición de 2024 de la guía.

Interior del restaurante de Nacho
Interior del restaurante de Nacho Manzano, en Oviedo (NM)

Casa Marcial abría sus puertas en 1993 como una casa de comidas familiar que ha ido mutando hasta convertirse en la punta de lanza de la alta cocina asturiana. Nacho y sus hermanas, Esther y Sandra, han creado todo un grupo gastronómico en torno a su cocina. No es el primer cierre con sello Michelin que sufre la familia: en 2021, cerraba La Salgar, su restaurante urbano en Gijón, dirigido por Esther y poseedor de 1 sol en la Guía Repsol y 1 estrella Michelin.

En la actualidad, la familia Manzano gestiona también dos restaurantes Gloria, en Oviedo y Gijón, con una cocina informal; la tienda online Hermanos Manzano, con menús para envío a domicilio; y el catering Manzano, dedicado a bodas y eventos, el cual actúa en espacios como Narbasu, un hotel con restaurante en Piloña, La Casona de Amandi y el Palacio de la Riega. Además, el chef asturiano asesora los restaurantes del hotel Tivoli Kopke Porto Gaia, en Oporto.

Aquí te contamos cómo surgió la Guía Michelin

Restaurante Ayalga

Como decíamos, se suma esta noticia a la que ya conocíamos hacía solo unos días: el sumiller y empresario asturiano Marcos Granda anunciaba en un breve comunicado su desvinculación del restaurante Ayalga, en Ribadesella. La noticia marca el cierre de una etapa clave en su carrera, que comenzó en noviembre de 2019 y lo consolidó como uno de los referentes de la gastronomía asturiana, y obliga a Asturias a despedirse, con toda probabilidad, de otra de sus estrellas Michelin.

Tras la salida de Granda, Ayalga continuará funcionando, ahora bajo la gestión del Hotel Villa Rosario, manteniendo al equipo que ya trabajaba junto al chef. Tal y como explica el diario digital asturiano El Comercio, el restaurante va a continuar “su línea de buscar la excelencia”.

Con el cierre de NM, ya desaparecido de la web de la Guía Michelin en España, quedan 10 restaurantes galardonados con una estrella, que serán 9 si Ayalga no consigue reconquistar a los inspectores de la guía antes de la próxima entrega. Se mantienen las tres estrellas de Casa Marcial, lo que dejaría a Asturias con un total de 12 estrellas brillando en el año 2026.

Temas Relacionados

Guía MichelinOviedoAsturiasRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del

Llega este fin de semana a España un temporal que puede provocar “daños en paseos marítimos” e “inundaciones locales”

La cota de nieve se situará este viernes a partir de los 800 metros en algunas zonas del país. En la Comunidad de Madrid se ha vuelto a activar la alerta amarilla por nevadas

Llega este fin de semana

Tensión máxima en ‘Gran Hermano Dúo’: sanción colectiva, amago de abandono y los primeros nominados

Tan solo una semana después del estreno del reality, algunos concursantes están ya al líminte, especialmente tras el castigo de la organización

Tensión máxima en ‘Gran Hermano

Juanma Lorente, abogado: “No pidas una excedencia en tu trabajo sin saber esto”

Solicitar una excedencia laboral sin el debido asesoramiento puede dejarte sin indemnización y sin derecho a regresar. Por eso, los expertos recomiendan meditar bien la decisión antes de solicitarla

Juanma Lorente, abogado: “No pidas

Detienen por segunda vez a una falsa doctora y su hijo por recetar terapias inventadas: estafaron 285.000 euros a sus víctimas

La familia ya fue arrestada por la Guardia Civil en 2025 y en esta ocasión había expandido su negocio fraudulento a veterinarias

Detienen por segunda vez a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico se queda con

Un mecánico se queda con el Rolls Royce de su cliente y le piden 3 años de cárcel en Barcelona

Pere Navarro, director de la DGT, no quiere que conduzcas tu coche por el centro de la ciudad: “Vas en transporte público y si tienes prisa coges un taxi”

El PP prepara una ofensiva en el Senado y Europa para deslucir la gestión de España en Venezuela

Sanidad vende un ‘velero de la droga’ de 20 metros de eslora por solo 220 euros y un yate de un narco inglés por 3.300 euros

La ‘guerra’ por un marquesado: el empresario mexicano que le acaba de quitar el título a una noble que no pudo demostrar en el juzgado cómo lo ostentó durante 30 años

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Juanma Lorente, abogado: “No pidas una excedencia en tu trabajo sin saber esto”

Precio del oro en España hoy viernes 16 de enero: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 16 enero

Carlos Melio, abogado: “Si has tenido un accidente laboral no solo tienes derecho a la baja médica”

DEPORTES

Cuartos de final de la

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula