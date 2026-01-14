El pueblo de 345 habitantes en Cataluña con un restaurante premiado por Michelin y menú por 38 €: “Toda una sorpresa escondida”

Pueblo de Poboleda, en Tarragona (Wikimedia Commons)

Al noroeste de la comarca del Priorat, ubicado entre montañas y rodeado de viñedos, se encuentra el pequeño pueblo de Poboleda, un enclave de solo 345 habitantes que es conocido por su historia, por su entorno natural único y también por su gastronomía. Escondida entre sus calles se encuentra una auténtica joya culinaria, un restaurante que ha captado la atención de la Guía Michelin por su originalidad, su calidad y su precio asequible.

Brots es el nombre que se puede leer en la puerta del local, con una fachada revestida en piedra que lo camufla con las pocas casas que se reúnen en este pequeño enclave rural. Este restaurante, liderado por el chef belga Pieter Truyts, es uno de los pocos premiados en la zona con una distinción de la Guía Michelin; concretamente, su cocina recibió el reconocimiento Bib Gourmand, aquel que distingue a los lugares donde comer de lujo a un precio razonable.

En este espacio, que los inspectores de la guía definen como “toda una sorpresa gastronómica escondida”, el chef Truyts desarrolla una cocina creativa única, fruto de la suma de sus experiencias en restaurantes con Estrellas de su Bélgica natal, de Francia y de España. Los productos de calidad y de origen local son la base de esta cocina, que se atreve con técnicas novedosas y una estética rompedora que sorprende en un entorno tan tranquilo y aislado como este.

El chef Pieter Truyts lidera las cocinas de Brots (Instagram / @brotspoboleda)

La propuesta se sustenta en una pequeña carta de tinte moderno y base tradicional, con platos que mezclan conceptos de varias cocinas del mundo: sashimis nórdicos, butifarra de vino tinto, mini cocas de sardinas con hinojo confitado y salsa harissa o solomillo de buey “frison” con patatas y mantequilla de hierbas, son algunos de los platos entre los que los comensales pueden escoger. La carta se apoya en dos menús: Arrels (2 platos y postre por 38 €) y Brots (3 platos y postre por 40 €).

Su pequeño tamaño hace imprescindible reservar con antelación, ya que este restaurante tiene espacio para únicamente 20 comensales. En el servicio, destaca especialmente su atención a los vinos; no en vano está inmerso en la D.O.Ca. Piorat, una de las zonas más prestigiosas en lo que a producción vitivinícola se refiere, marcada por una orografía accidentada y unas condiciones climáticas únicas.

Todos los restaurantes Bib Gourmand de Cataluña

La distinción Bib Gourmand, que forma parte de la guía roja desde 1997, reconoce a los restaurantes que ofrecen una comida de alta calidad a precios moderados, algo no siempre tan frecuente en las propuestas de cocina de autor que suele premiar la gala. Estos establecimientos abarcan una amplia gama de cocinas e invitan a los comensales a disfrutar de propuestas bien elaboradas pero aptas para todos los bolsillos.

En total, España cuenta con 204 restaurantes con esta distinción, 36 de ellos en terreno catalán. Estos son todos ellos, repartidos por provincias, para encontrar tu próximo destino gastronómico bueno, bonito y barato.

Barcelona

Oníric (Barcelona)

Glug (Barcelona)

Avenir (Barcelona)

Saó (Barcelona)

Berbena (Barcelona)

Cruix (Barcelona)

Bardeni-Caldeni (Barcelona)

Bacaro (Barcelona)

Dos Cuiners (Mataró)

La Cava d’en Sergi (Sant Sadurní d’Anoia)

El Cel de les Oques (Terrassa)

Vapor Gastronòmic (Terrassa)

Can Ferrán (Sant Quirze del Vallès)

Mirko Carturan Cuiner (Caldes de Montbui)

Garbí (Castellar del Vallès)

Bar Verat (Santa Coloma de Gramenet)

Urbisol (Calders)

Somiatruites (Igualada)

El Cigró d’Or (Vilafranca del Penedès)

Tarragona

Bistró Amunt (Ulldecona)

Brots (Poboleda)

La Xarxa (Tarragona)

L’Algadir del Delta (Amposta)

Can Boix (Vilamarí)

Hostal Colomí (Santa Coloma de Queralt)

Girona

Bistrot 1965 (Castelló d’Empúries)

Els Caçadors (Maçanet de Cabrenys)

Mas Concas (L’Escala)

La Gruta (L’Escala)

L’Hostal de Ca l’Enric (La Vall de Bianya)

Can Xapes (Cornellà del Terri)

Lleida

Sisè (Lleida)

Aimia (Lleida)

Lo Ponts (Ponts)

Antoni Rubies (Artesa de Lleida)

El Raier (La Pobla de Segur)