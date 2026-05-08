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Un pueblo se rebela contra un camping de swingers después de que un niño ‘pillara’ a dos nudistas en contacto íntimo: busca expulsarlo de la zona

La empresa defiende que se trató de un accidente que “podría haber sucedido en cualquier parte”

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Una pareja de acampada. (Freepik)
Una pareja de acampada. (Freepik)

Whatlington es un pueblo del sur de Inglaterra, un lugar típico de casas blancas y tejados marrones, de estos en los que a los ingleses les gusta ambientar sus series de asesinatos pero donde en la realidad nunca pasa nada. Y a sus 374 habitantes les gusta que nunca pasa nada. Por eso, ahora han reaccionado con enfado contra el “campamento de swingers ilegal” que se ha instalado en el paraje natural de la localidad.

El centro de la controversia es ‘Turn a Blind Eye’, un camping que se publicita como “solo para adultos y opcionalmente sin ropa”, y que invita a los visitantes a “relajarse y ser uno mismo”. ‘Turn a Blind Eye’ ha solicitado una autorización para habilitar 36 parcelas destinadas a “campamento recreativo y caravanas” ante el Consejo del Distrito de Rother. Sin embargo, el consejo parroquial sostiene que el lugar ya lleva tiempo funcionando “ilegalmente” y que la solicitud es “falaz y engañosa”. En su declaración formal, el consejo parroquial afirmó: “Durante los últimos dos años, además de operar un campamento ilegal, ha funcionado como un local de entretenimiento temático para adultos”.

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Los vecinos no están contentos. La polémica comenzó tras el testimonio de un granjero, cuyo hijo pequeño presenció a una pareja desnuda involucrada en actividades sexuales mientras viajaban juntos en tractor. La situación intensificó las críticas sobre el impacto del camping en la convivencia vecinal. Otro de los habitantes del pueblo, entrevistado por el diario The Telegraph, ha denunciado que aprobar la licencia del camping “cambiaría negativamente el carácter” del pueblo y desalentaría a posibles nuevos residentes. Otra vecina manifiesta su rechazo debido a que “el ruido de los eventos” se escucha “al otro lado del valle”.

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La solicitud será evaluada este año

Los dueños de ‘Turn a Blind Eye’ han defendido en la prensa británica que su función principal es la de camping y que el resto de las actividades son “incidentes al uso del campamento”. Tras el incidente con el granjero y su hijo, aseguraron que la pareja implicada fue expulsada del predio.

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Los administradores de la empresa argumentan que la condición naturista del sitio no aumenta la probabilidad de delitos: “En efecto, lo ocurrido podría haber sucedido en cualquier campamento, independientemente del público, o en cualquier evento al aire libre. Es falaz sugerir lo contrario”.

En las redes sociales, el camping tiene comentarios positivos: los visitantes destacan que está “equilibrado a la perfección” y que dispone de “una generosa cantidad de áreas de juego”. Un visitante habitual defiende que los naturistas enfrentan restricciones “extremas” para poder ser “ellos mismos”, y valoró la existencia del espacio.

La autoridad local, en cambio, reitera que la llegada de caravanas con visitantes desnudos no “mantendría ni mejoraría el carácter rural” del entorno. Además, considera que tanto “la escala como la ubicación” del proyecto no corresponden con el estatus de área de belleza natural protegida. Mientras tanto, la solicitud de planificación urbanística presentada por los dueños del sitio será evaluada por las autoridades durante el año en curso.

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