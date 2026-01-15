España

Receta de presa ibérica a la plancha, una forma muy fácil y jugosa de cocinar esta pieza del cerdo

De los cortes más populares del cerdo, esta es una de las partes con mayor infiltración de grasa, lo que la hace más jugosa y tierna que otras

Guardar
Receta de presa ibérica a
Receta de presa ibérica a la plancha o a la sartén (Adobe Stock)

La presa ibérica es uno de los cortes del cerdo ibérico más utilizados en hostelería y también en nuestros hogares, ya que es una pieza muy agradecida, jugosa y que queda magnífica para cualquier ocasión especial. Aunque es muy común prepararla con salsas como la de Pedro Ximénez o de pimienta y miel, en realidad un sencillo cocinado a la plancha o a la sartén nos conseguirá un resultado equiparable en lo sabroso, con mucha jugosidad y sabor. Es la prueba perfecta de que no hace falta complicarse para conseguir platos exquisitos.

La presa, también conocida como bola ibérica, es una pieza que se encuentra adosada a la escapula del cerdo ibérico, y forma parte del cabecero ibérico. Se considera la pieza más veteada y marmorea, siendo, de los tres cortes más populares —presa, pluma y secreto— el que tiene una mayor infiltración de grasa intermuscular. Por este motivo es una pieza muy jugosa, con un buen equilibrio entre grasa y parte magra.

Receta de presa ibérica a la sartén o a la plancha

La receta para preparar presa ibérica a la sartén o a la plancha es sencilla y rápida, perfecta para una comida especial sin complicaciones. El objetivo es lograr un exterior dorado y caramelizado, manteniendo el interior jugoso y rosado.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
    • Preparación previa (atemperar y salpimentar la carne): 10 minutos
    • Cocción: 6-8 minutos
    • Reposo: 3-5 minutos

Ingredientes

  • 1 pieza de presa ibérica (aprox. 500 g, cortada en filetes de 2-3 cm de grosor)
  • Sal en escamas o gruesa
  • Pimienta negra recién molida (opcional)
  • Aceite de oliva virgen extra

Opcional para acompañar:

  • Pimientos de padrón
  • Patatas fritas caseras
  • Verduras asadas o pan rústico

Cómo hacer presa ibérica, paso a paso

  1. Saca la presa ibérica del frigorífico al menos 30-40 minutos antes para que alcance temperatura ambiente.
  2. Calienta la sartén o la plancha a fuego alto y engrasa ligeramente con aceite de oliva usando papel de cocina. Mientras, seca bien la carne.
  3. Coloca los filetes en la sartén muy caliente y no los muevas durante 2-3 minutos por cada lado, buscando un exterior dorado y caramelizado.
  4. Evita pinchar la carne con un tenedor; utiliza pinzas para girarla y no perder jugos.
  5. Retira la carne y déjala reposar tapada con papel de aluminio durante 3-5 minutos, así los jugos se redistribuyen.
  6. Filetea si era una pieza entera, espolvorea sal en escamas y acompaña con la guarnición elegida.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente dos porciones generosas o tres porciones pequeñas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 350-400 kcal
  • Proteínas: 25-30 g
  • Grasas: 25-30 g (mayoritariamente insaturadas)
  • Hidratos de carbono: 0-2 g (sin guarnición)
  • Sodio: depende de la sal añadida

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La presa ibérica cocinada puede conservarse en recipiente hermético en la nevera durante 2-3 días. Para recalentar, es preferible hacerlo a fuego suave para no resecar la carne.

Temas Relacionados

CarnesRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El rey Juan Carlos pidió 10 millones de euros al último sha de Irán para financiar a Suárez y hacer frente a la “amenaza” que veía en el PSOE

“Mi querido hermano”, arranca la carta que envió el emérito español a su homólogo iraní en 1977, dos años antes de que la Revolución Islámica obligase al monarca a exiliarse: “El presidente Suárez claramente necesita más que nunca cualquier ayuda posible”

El rey Juan Carlos pidió

Los restos de un rinoceronte lanudo hallados en el estómago de un lobo momificado por permafrost revelan nuevos detalles de su extinción

Tras secuenciar el genoma del ejemplar, los investigadores no encontraron evidencias de un declive poblacional sostenido de la especie ni de endogamia

Los restos de un rinoceronte

Un alto cargo de Mazón le envió un borrador de las ayudas una hora antes del Es-Alert y le advirtió que iba a haber “un huevo de afectados”

El ex secretario de Presidencia de la Generalitat valenciana el día de la DANA, Cayetano García, ha aportado un acta notarial con los Whatsapps compartidos el día de la DANA con el expresident, Salomé Pradas y Emilio Argüeso

Un alto cargo de Mazón

Desaparece un buzo bajo el hielo durante un misión científica en la Antártida

El investigador francés realizaba labores de control con un compañero cuando desapareció

Desaparece un buzo bajo el

La broma de Jorge Bárcenas a su ex, Victoria Federica, en pleno show de Juan Dávila: “Te echo de menos”

La nieta de Juan Carlos I se convirtió en la protagonista del último espectáculo del cómico, que le dejó un polémico mensaje en el buzón de voz

La broma de Jorge Bárcenas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un alto cargo de Mazón

Un alto cargo de Mazón le envió un borrador de las ayudas una hora antes del Es-Alert y le advirtió que iba a haber “un huevo de afectados”

Condenan a una multa de 800 euros a un sargento que tocó el culo a una soldado durante una celebración en una Base Militar

El Gobierno licita con “urgencia” el servicio de atención del teléfono de acoso escolar “ante el incremento de casos detectados”: un 44% desde el año 2018

La historia y operación detrás de ‘Marea Blanca’, la mayor incautación de cocaína en alta mar con 10 toneladas: “Sabíamos que iba bastante cargado”

Mucho ruido y pocas nueces: así fueron las cinco reuniones entre Sánchez y Feijóo en Moncloa

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

La bajada del precio de los carburantes modera el IPC hasta el 3,1% en diciembre pese al encarecimiento de los alimentos

Álvaro Martínez, asesor financiero: “Si haces estas tres cosas al recibir tu sueldo, lo estarás gestionando mejor que el 90% de la gente”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este 15 de enero

DEPORTES

Este será el camino de

Este será el camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia: rivales y retos rumbo a un título que aún no ha conseguido

Las noches más amargas del Real Madrid en Copa del Rey: un repaso a sus eliminaciones más recordadas

“Hemos tocado fondo estrepitosamente”: Las reacciones de Carvajal y Arbeloa tras la derrota en Albacete

Vallejo protagoniza la imagen de la histórica noche del Albacete: las lágrimas desconsoladas del jugador

Jefté Betancor, de querer abandonar el fútbol y trabajar de electricista a héroe del Albacete ante el Real Madrid