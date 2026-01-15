Receta de presa ibérica a la plancha, una forma muy fácil y jugosa de cocinar esta pieza del cerdo

Receta de presa ibérica a la plancha o a la sartén (Adobe Stock)

La presa ibérica es uno de los cortes del cerdo ibérico más utilizados en hostelería y también en nuestros hogares, ya que es una pieza muy agradecida, jugosa y que queda magnífica para cualquier ocasión especial. Aunque es muy común prepararla con salsas como la de Pedro Ximénez o de pimienta y miel, en realidad un sencillo cocinado a la plancha o a la sartén nos conseguirá un resultado equiparable en lo sabroso, con mucha jugosidad y sabor. Es la prueba perfecta de que no hace falta complicarse para conseguir platos exquisitos.

La presa, también conocida como bola ibérica, es una pieza que se encuentra adosada a la escapula del cerdo ibérico, y forma parte del cabecero ibérico. Se considera la pieza más veteada y marmorea, siendo, de los tres cortes más populares —presa, pluma y secreto— el que tiene una mayor infiltración de grasa intermuscular. Por este motivo es una pieza muy jugosa, con un buen equilibrio entre grasa y parte magra.

Receta de presa ibérica a la sartén o a la plancha

La receta para preparar presa ibérica a la sartén o a la plancha es sencilla y rápida, perfecta para una comida especial sin complicaciones. El objetivo es lograr un exterior dorado y caramelizado, manteniendo el interior jugoso y rosado.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos Preparación previa (atemperar y salpimentar la carne): 10 minutos Cocción: 6-8 minutos Reposo: 3-5 minutos



Ingredientes

1 pieza de presa ibérica (aprox. 500 g, cortada en filetes de 2-3 cm de grosor)

Sal en escamas o gruesa

Pimienta negra recién molida (opcional)

Aceite de oliva virgen extra

Opcional para acompañar:

Pimientos de padrón

Patatas fritas caseras

Verduras asadas o pan rústico

Cómo hacer presa ibérica, paso a paso

Saca la presa ibérica del frigorífico al menos 30-40 minutos antes para que alcance temperatura ambiente. Calienta la sartén o la plancha a fuego alto y engrasa ligeramente con aceite de oliva usando papel de cocina. Mientras, seca bien la carne. Coloca los filetes en la sartén muy caliente y no los muevas durante 2-3 minutos por cada lado, buscando un exterior dorado y caramelizado. Evita pinchar la carne con un tenedor; utiliza pinzas para girarla y no perder jugos. Retira la carne y déjala reposar tapada con papel de aluminio durante 3-5 minutos, así los jugos se redistribuyen. Filetea si era una pieza entera, espolvorea sal en escamas y acompaña con la guarnición elegida.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente dos porciones generosas o tres porciones pequeñas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 350-400 kcal

Proteínas: 25-30 g

Grasas: 25-30 g (mayoritariamente insaturadas)

Hidratos de carbono: 0-2 g (sin guarnición)

Sodio: depende de la sal añadida

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La presa ibérica cocinada puede conservarse en recipiente hermético en la nevera durante 2-3 días. Para recalentar, es preferible hacerlo a fuego suave para no resecar la carne.