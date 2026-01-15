Carlos Sánchez, psiquiatra, sobre la depresión: “En 2026 seguimos teniendo muchos tabúes que nos impiden hablar de esta enfermedad como lo hacemos con otras”

Montaje de Infobae en el que aparece Carlos Sánchez. (@drcarlossanchezmenendez)

La salud mental es uno de los ámbitos más relevantes actualmente. De hecho, los datos del Monitor Global de la Salud Mental de Ipsos apuntan a que los problemas psicológicos y el bienestar emocional se sitúan como el principal problema de salud para seis de cada diez españoles.

Sin embargo, aunque esto apunta a la evidente importancia que ha ganado la salud mental durante los últimos años, todavía queda por hacer una labor de concienciación muy grande. Este objetivo, que está marcado como una prioridad para los sanitarios, no es fácil de alcanzar.

Por ese mismo motivo, el reconocido psiquiatra Carlos Sánchez ha decidido profundizar sobre ello en uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@drcarlossanchezmenendez).

La salud mental en 2026, una asignatura pendiente

Los datos que da el psiquiatra son alarmantes: alrededor de seis millones de personas en España sufren depresión, lo que se traduce en algo más del 8% de la población del país. A raíz de esto, Carlos apunta al origen del problema.

“En el año 2026 seguimos teniendo ciertos tabúes que a muchas personas les impiden hablar de esta enfermedad como podrían hablar de cualquier otra, pedir ayuda o incluso explicar que están bajo un tratamiento médico profesional”, explica el experto.

Los efectos de la depresión

La depresión es un trastorno que afecta tanto a nivel emocional como físico. Uno de los problemas más comunes es la percepción errónea de que se puede superar simplemente con esfuerzo o actitud positiva.

Sin embargo, el cerebro de una persona con depresión sufre cambios químicos reales que afectan la motivación, la energía, el sueño, el apetito y la capacidad de concentración. Esto significa que, aunque el afectado quiera retomar su vida con normalidad, su organismo no siempre le permite hacerlo sin un acompañamiento profesional.

Por ello, es fundamental entender que la recuperación requiere de la ayuda de profesionales. La terapia psicológica, ya sea individual o grupal, permite aprender a gestionar pensamientos y emociones. Además, también es necesario un seguimiento personalizado que valore si se debe recurrir a la medicación o no.

Otro aspecto clave es el entorno social. Contar con familiares, amigos o compañeros que comprendan la situación y eviten comentarios simplistas genera un espacio seguro en el que la persona puede expresarse y recibir apoyo. La educación sobre salud mental en la sociedad también juega un papel esencial, ya que permite identificar los síntomas a tiempo y reducir los estigmas que rodean a la depresión.

Hábitos para cuidar tu salud mental y prevenir la depresión

Más allá del tratamiento profesional, existen hábitos diarios que pueden favorecer una buena salud mental y reducir el riesgo de sufrir depresión. Establecer una rutina de sueño, hacer ejercicio físico de manera regular y tener una dieta equilibrada son pilares fundamentales.

También es fundamental dedicar tiempo a actividades de ocio que nos estimulen mentalmente y nos ayuden a desconectar. Del mismo modo, contar con un entorno seguro y de apoyo es clave para la salud mental. Esto implica rodearse de personas que respeten tus emociones y te ofrezcan ayuda cuando la necesites.