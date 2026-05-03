‘Got Talent 11′ proclama a sus ganadores y despide a Risto Mejide entre lágrimas: “A los que les dije que no... Tengo una deuda pendiente”

Risto Mejide en 'Got Talent 11'. (MEDIASET ESPAÑA).

La undécima edición de Got Talent España se despidía este sábado con una final cargada de emoción, marcada no solo por el nivel de sus actuaciones, sino por un momento que ya forma parte de la historia del formato: la despedida de Risto Mejide tras más de una década vinculado a los concursos de talento.

La gala, conducida por Santi Millán, avanzó entre números espectaculares y una creciente tensión por conocer al ganador. Sin embargo, el instante más significativo llegó justo antes del veredicto final, cuando Mejide tomó la palabra para cerrar una etapa profesional que comenzó hace dos décadas, cuando se sentó por primera vez en un jurado televisivo.

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En su intervención, el publicista apostó por una reflexión: “El aprendizaje es una de las maravillas que tiene el talento, que sin querer, sin pretenderlo, enseña cosas a los demás”. Recordó que, al inicio de su trayectoria, no imaginaba todo lo que acabaría descubriendo gracias al contacto con artistas de todo tipo.

Jurado de 'Got Talent 11'. (MEDIASET ESPAÑA).

El discurso avanzó hacia un terreno más personal, con palabras de agradecimiento dirigidas a todos los concursantes que han pasado por el programa: “Todo empezó aquí y todo acaba aquí y hoy quiero daros la gracias no solo a vosotros, sino a todos los concursantes que han pasado por mis valoraciones: a los que les he dicho que no y luego la vida les ha dicho que sí, y me alegro mucho de haberme equivocado, a los que les dije que no y luego la vida también les ha dicho que no…Con esos tengo una deuda pendiente".

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En ese punto, lanzó uno de los mensajes más destacados de la noche: “A esas personas, decirles que no desistan, que sigan fracasando porque, si algo me ha enseñado estetalent show, es que fracasar es la manera que tiene la vida de preguntarte cuánto deseas lo que deseas". Un mensaje que resonó especialmente entre los finalistas y el público presente en el plató.

El cierre de su intervención estuvo dirigido tanto a sus compañeros como al equipo del programa. Visiblemente emocionado, recordó la importancia de la creatividad frente a la crítica: “Al resto de concursantes, ya vosotros,compañeros,que os quiero y os aprecio muchísimo, lo sabéis, deciros que jamás olvidemos que, incluso el mejor de los críticos, es peor que el peor de los creativos porque un creativo lo único que pretende es dejar el mundo un poco más bello de lo que se lo encontró. Así que, por todo eso, por todo lo que he aprendido… Gracias".

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Paula Echevarría no pudo contener las lágrimas, mientras que Lorena Castell y Carlos Latre le dedicaron mensajes de cariño y reconocimiento. Latre destacó su aportación a la televisión: “Querido Risto, gracias por tanta y por tan buena televisión", mientras que Castell subrayó que su ausencia se notará en futuras ediciones. Por su parte, el propio Millán, fiel a su estilo, combinó emoción y humor en su despedida.

Jurado de 'Got Talent 11'. (MEDIASET ESPAÑA).

Tras este paréntesis cargado de sentimientos, la gala retomó su curso con el momento decisivo: la proclamación del ganador. A diferencia de otras fases del concurso, el jurado no tenía capacidad de decisión, ya que el resultado dependía exclusivamente del voto del público.

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Los ganadores de ‘Got Talent España 11’

Finalmente, el triunfo fue para AM Dance Studio, que se alzó con los 25.000 euros de premio. El grupo, que ya había destacado desde las audiciones, confirmó las expectativas con una trayectoria sólida a lo largo del programa. Su victoria culmina un recorrido en el que lograron hitos como obtener el pase de oro de Castell en las primeras fases y volver a recibir su apoyo en semifinales.

La reacción de los ganadores fue de absoluta sorpresa. Entre abrazos y gestos de incredulidad, recibieron el reconocimiento de sus compañeros, cerrando una edición que ha estado marcada por el alto nivel artístico y la diversidad de propuestas.

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Los ganadores de 'Got Talent 11'. (MEDIASET ESPAÑA).