España

Fallece un montañero de 72 años en el monte Serantes, Vizcaya, tras un accidente durante una caminata

El cuerpo fue hallado en una zona de complicado acceso

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Helicóptero de la Ertzaintza. (UVR Ertzaintza / Europa Press)
Helicóptero de la Ertzaintza. (UVR Ertzaintza / Europa Press)

Un hombre de 72 años falleció este sábado en el monte Serantes, en Santurce, Bilbao, tras sufrir un accidente mientras realizaba una caminata, según informó el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

Fue la mujer del montañero quien dio la voz de alarma a la Ertzaintza, poco antes de las 17:00 horas, al ver que no regresara a su domicilio, por lo que se puso en marcha un dispositivo de búsqueda formado por agentes de la Unidad de Vigilancia y Rescate (UVR) y equipos de Bomberos, con el apoyo de un helicóptero que sobrevoló la zona.

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El cuerpo fue hallado dos horas más tarde, sobre las 19:00, en una zona de complicado acceso y fue necesario utilizar la grúa del helicóptero para recuperarlo. El Instituto de Medicina Anatómico Forense practicará la autopsia para determinar las causas de la muerte.

Desniveles en el terreno

Aunque el monte Serantes suele atraer a caminantes por sus rutas sencillas, existen zonas donde el terreno se complica y aparecen desniveles y caídas de varios metros, sobre todo en la vertiente que da a Abanto, según informa El Correo. De hecho, en junio de 2018 dos senderistas se precipitaron por un terraplén y la Ertzaintza tuvo que intervenir para rescatarlos. Uno de ellos fue hallado inconsciente y tuvo que ser evacuado en helicóptero al hospital, mientras que el otro presentaba lesiones menos graves.

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(Con información de Europa Press)

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